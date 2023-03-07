Наиболее интересные дела в практике Верховного Суда по налоговым вопросам за 2022 год

Содержание
00:00 – Начало.
00:30 – Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса (дело Сормово – определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144).
04:15 – Последствия ошибки налогового органа (дело СВТК – определение от 23.05.2022 № 306-ЭС21-26423).
07:34 – Привлечение к двойной ответственности (дело ИП Адонин Евгений Тимофеевич – определение от 26 августа 2022 г. № 308-ЭС22-1936).
11:36 – НДС при бездоговорном потреблении (дело Россети Кубань – определение от 2 февраля 2022 № 305-ЭС21-19369).
15:10 – Принцип соотносимости доходов и расходов (дело Газпром нефть – определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287).
18:25 – Обложение дорогостоящих автомобилей (дело Бэлти-Гранд – определение от 26 августа 2022 г. № 305-ЭС22-8615).
22:06 – Критерии основного вида деятельности в целях налогообложения (дело Центр Гагарина – определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644).
25:45 – Методы учета доходов / УСН при оставлении имущества за собой (дело Торгово-рыночный центр на Северо-Востоке – определение от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514).
28:42 – Патентная система налогообложения по бытовым услугам (дело ИП Корчагин, Мисюкевич – определения от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837, от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659 27837).
31:10 – Проблема раскрытия информации о реальном поставщике (дело НБС-Групп – определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323).
36:18 – Конец.
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