Налоговые споры

Наиболее интересные дела в практике Верховного Суда по налоговым вопросам за 2022 год

Рассматривается топ-10 налоговых дел за 2022.

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Содержание

  • 00:00 – Начало.

  • 00:30 – Определение налоговых обязательств при дроблении бизнеса (дело Сормово – определение от 17 октября 2022 г. № 301-ЭС22-11144).

  • 04:15 – Последствия ошибки налогового органа (дело СВТК – определение от 23.05.2022 № 306-ЭС21-26423).

  • 07:34 – Привлечение к двойной ответственности (дело ИП Адонин Евгений Тимофеевич – определение от 26 августа 2022 г. № 308-ЭС22-1936).

  • 11:36 – НДС при бездоговорном потреблении (дело Россети Кубань – определение от 2 февраля 2022 № 305-ЭС21-19369).

  • 15:10 – Принцип соотносимости доходов и расходов (дело Газпром нефть – определение от 7 октября 2022 г. № 305-ЭС22-11287).

  • 18:25 – Обложение дорогостоящих автомобилей (дело Бэлти-Гранд – определение от 26 августа 2022 г. № 305-ЭС22-8615).

  • 22:06 – Критерии основного вида деятельности в целях налогообложения (дело Центр Гагарина – определение от 21 декабря 2022 г. № 305-ЭС22-17644).

  • 25:45 – Методы учета доходов / УСН при оставлении имущества за собой (дело Торгово-рыночный центр на Северо-Востоке – определение от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514).

  • 28:42 – Патентная система налогообложения по бытовым услугам (дело ИП Корчагин, Мисюкевич – определения от 15 апреля 2022 г. № 305-ЭС21-27837, от 16 июня 2022 г. № 305-ЭС22-1659 27837).

  • 31:10 – Проблема раскрытия информации о реальном поставщике (дело НБС-Групп – определение от 12 апреля 2022 г. № 302-ЭС21-22323).

  • 36:18 – Конец.

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  • Налоговые споры за 4 квартал 2022 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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