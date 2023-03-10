НДФЛ

﻿НДФЛ при безвозмездной уступке прав по ДДУ

Поговорим о порядке исчисления срока владения квартирой, полученной в результате безвозмездной уступке прав по ДДУ. Также проанализируем возможность уменьшения доходов от продажи такой квартиры.

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Материалы по НДФЛ

ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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Что за лев этот тигр! Сбер неспроста занимает более трети объёма торгов на фондовом рынке

Не прошло и года (на самом деле прошло), как Сбер отчитался по МСФО. А точнее опубликовал сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Что за лев этот тигр! Сбер неспроста занимает более трети объёма торгов на фондовом рынке

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