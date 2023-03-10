﻿НДФЛ при безвозмездной уступке прав по ДДУ

Материалы по НДФЛ
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
Поговорим о порядке исчисления срока владения квартирой, полученной в результате безвозмездной уступке прав по ДДУ. Также проанализируем возможность уменьшения доходов от продажи такой квартиры.
ТОП-10 разъяснений Минфина по НДФЛ за 2021 - ссылка.
В 2021 – 2023 годах налоговые агенты отдельно считают НДФЛ по каждой налоговой базе (например, по зарплате и дивидендам). Но налоговики потом все пересчитают и пришлют уведомление на доплату.
В 2022 году датой получения дохода в виде зарплаты был последний день месяца. Но с 2023 года эта норма утратила силу. Теперь дата дохода = дата выплаты, в том числе, и по зарплате.
Не выполнили план, + 16 новых сотрудников. Начали строить в Клерке продуктовые команды. Но в процессе один из продактов сломал ногу. Миша, не болей.
Не прошло и года (на самом деле прошло), как Сбер отчитался по МСФО. А точнее опубликовал сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.
Юрлица смогут переводить средства по системе быстрых платежей. С 1 октября 2023 года СБП появится не только в мобильных приложениях, но и в интернет-банках.
Государству уже вернули 4,5 млрд рублей. Однако на теневом рынке продолжают деятельность еще восемь крупных игроков.
В этом видео я расскажу почему директору нельзя бросать компанию без официальной ликвидации.
Банки запустят наклейки для бесконтактной оплаты покупок до августа 2023 года. Стикер с NFC-чипом привязывается к банковской карте, им можно расплачиваться на кассе в магазинах.
Должно быть меньше поводов для серьезных уголовных наказаний, считают предприниматели.
Мошенники составляли поддельные списки людей, которые якобы имеют право на льготное посещение театров, музеев и культурных мероприятий. Преступникам удалось получить 100 млн рублей.