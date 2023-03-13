Налоговые споры

Проблема раскрытия информации о реальном поставщике для проведения налоговой реконструкции

Центральная тема видео – проблема раскрытия информации о реальном поставщике для применения налоговой реконструкции.

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  • Налоговые споры за 4 квартал 2022 – ссылка.

Юзвак Максим
Юзвак Максим

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НДФЛ

Если работодатель удержал НДФЛ с матпомощи мобилизованному сотруднику, налог надо вернуть

Деньги или имущество, полученные мобилизованными сотрудниками или членами их семей не облагаются НДФЛ (п. 93 ст. 217 НК РФ). Условие – такие доходы должны быть связаны с прохождением военной службы по мобилизации.

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