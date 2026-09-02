У каждой компании свой директор. Но кто на самом деле принимает решения?

Три магазина оптики, три юрлица. Первое оформлено на мужа, второе на жену, третье на дочь — в каждом собственник он же и генеральный директор. Все три на упрощёнке, а вместе их оборот подошёл бы к лимиту, за которым начинается НДС и общая система.

Формально это три независимые компании: владельцы разные, у каждой своя отчётность и свои договоры с поставщиками. Но муж, жена и дочь по закону взаимозависимые лица в силу родства (ст. 105.1 НК), и налоговая видит эту связь сразу — ещё до того, как посмотрит на управление. Для неё это конструкция, которую проверяют на дробление.

Ассортимент для всех трёх определяет муж. Поставщиков выбирает он же. Цены утверждает он. Кого взять на работу и кого уволить — тоже его решение.