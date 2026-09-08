Внутренние продажи между компаниями группы могут незаметно увеличивать налог на УСН в разы. Покажу на расчете, как один и тот же товар облагается несколько раз и почему собственник не видит эту сумму целиком — ее нет ни в одной декларации. В конце — расчет цены вашей структуры за год.

Три компании на УСН вместо одной: посчитайте, во сколько это обходится

Расчёт занимает минуту и показывает то, чего нет ни в одной декларации.

Считаем

Себестоимость товара — 100 рублей. Первая компания продаёт его второй за 100, вторая третьей — за 120, третья конечному покупателю — за 150. Все три на УСН «Доходы», ставка 6%.

— Первая компания: 100 × 6% = 6 руб.

— Вторая компания: 120 × 6% = 7,2 руб.

— Третья компания: 150 × 6% = 9 руб.

Итого группа платит 22,2 рубля.

Теперь та же продажа одной компанией: купила за 100, продала за 150. Налог — 9 рублей.

Разница — 13,2 рубля на каждые 150 рублей внешней выручки. Почти в 2,5 раза больше только потому, что товар прошёл через три компании.

Товар тот же. Покупатель тот же. Суммарная наценка группы та же — 50 рублей. Но налог с неё вырос.

Модель здесь намеренно упрощена: в жизни группы редко строятся как чистая тройная перепродажа, потоки обычно сложнее. Но механика от этого не меняется.

Почему так получается

При УСН «Доходы» налогом облагается не наценка, а выручка.

Пункт 1 статьи 346.15 НК РФ определяет доходы в порядке статьи 248 НК РФ, которая относит к ним доходы от реализации (статья 249) — выручку от реализации товаров, в том числе ранее приобретённых.

Перепродажа — такой же доход, как и первая продажа. Не имеет значения, продали вы товар стороннему покупателю или своей компании. Исключений для сделок внутри группы в этих нормах нет.

Каждая компания — самостоятельный налогоплательщик. Поэтому одна товарная цепочка может несколько раз сформировать налоговую базу.

То же самое с внутренними платежами

Перепродажи — не единственный случай.

На УСН «Доходы» расходы не уменьшают налоговую базу. Одна компания перечислила другой деньги за услугу: у первой налог не уменьшился, у второй сумма стала доходом и увеличила базу. Деньги переместились внутри группы, а для расчёта возник новый доход.

На УСН «Доходы минус расходы» иначе: перечень расходов закрытый, статья 346.16 НК РФ. Товары для перепродажи учитываются, а управленческие, консультационные, маркетинговые услуги требуют отдельного анализа оснований.

Так что вопрос «мы же заплатили эти деньги внутри своей группы, почему они ещё раз увеличивают налог» одного ответа не имеет. Но принцип общий: налоговую нагрузку группы нельзя оценить по одной компании.

Почему собственник этого не видит

Каждая компания по отдельности вопросов не вызывает. Своя выручка, свой налог, своя отчётность. Бухгалтер считает правильно, директор видит показатели своей компании.

Обязательной консолидированной отчётности по группе нет — каждая компания отчитывается сама за себя. Управленческий учёт, если он поставлен, покажет выручку и прибыль. Но и он обычно не отвечает на конкретный вопрос: сколько налогов группа заплатила, чтобы получить рубль выручки от внешнего покупателя. Эту цифру приходится собирать отдельно и именно поэтому её чаще всего просто не считают.

Её редко считают не потому, что не хотят. Просто и бухгалтерия, и управленческий учёт обычно ведутся по каждой компании отдельно. А налоговая нагрузка на рубль внешней выручки видна только тогда, когда смотришь на всю группу сразу.

Посчитайте свою цифру

Возьмите обороты между своими компаниями за прошлый год. Всё, что одна компания группы продала другой или заплатила другой за услуги.

Умножьте на свою ставку.

Это и есть цена вашей структуры за год — сколько налогов группа заплатила сверх того, что заплатила бы одна компания на том же обороте.

Цифра не означает, что структура ошибочна. Компании могли появиться по понятным причинам: разные направления, партнёры, регионы, клиенты. Но у любой структуры есть цена, и полезно знать её в рублях.

Второй слой: налоговый риск

Та же цепочка может вызвать вопросы с другой стороны.

Для налогового контроля важны не только отдельные операции, но и взаимосвязи между компаниями: движение товара, денег, клиентов, ресурсов и экономический смысл операций.

Это не значит, что любая внутренняя перепродажа — схема. Но если компании связаны между собой, а отдельное звено не создаёт самостоятельной деловой функции, стоит понимать и стоимость структуры, и её риски.

Комбинация получается неприятная: структура может быть одновременно дорогой и требующей объяснений.

Поэтому первый шаг — не объединять компании и не переписывать договоры, а посчитать.

Это не единственная слепая зона

Внутренние перепродажи — только один пример. То же самое с управлением, клиентами, ресурсами: у каждой компании отчётность в порядке и претензий к ней нет, а вопросы появляются, когда компании смотрят вместе.

Если хотите пройти по своей структуре самостоятельно, у меня есть чек-лист «10 слепых зон бизнеса»

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Материал носит информационный характер и не является индивидуальной консультацией.

Наталья Фатеева — аттестованный налоговый консультант, DBA. Более 30 лет практики.