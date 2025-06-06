Новые реалии действия отраслевых соглашений. Судебная практика

Долгое время в трудовых отношениях работает схема, что работодатель по своему усмотрению устанавливал размер оплаты труда, а работник решал увольняться или терпеть. Необходимо не забывать, что во многих отраслях действуют федеральные, региональные, территориальные или межотраслевые тарифные соглашения, ЖКХ не исключение.

В определении ВС РФ от 13.03.2023 N 32-КГПР22-9-К1, подробно описано что отраслевое тарифное соглашение это не просто «бумажка», а серьёзный правовой акт, регулирующий трудовые отношения и обязательный к исполнению, а за невнимательность к процедурам можно дорого заплатить.

Типичная ситуация: директор собственник компании платит работникам по тарифу в 1 МРОТ с минимальной ежегодной индексацией, рассчитывая на то, что система отраслевого социального партнёрства сугубо для галочки. Но однажды сотрудник, узнаёт, что ему по закону положено почти вдвое больше. Следующий шаг – иск в суд. А суд, как выясняется, давно не стоит на стороне «барина», который от незнания или невнимательности не привёл трудовую документацию в норму или не отправил мотивированный отказ от присоединения к соглашению, как того требует часть 9 статьи 48 Трудового кодекса РФ проведя консультацию с первичной профсоюзной организацией или советом трудового коллектива (обращаем внимание читателя что отказ считается мотивированным только по экономическим причинам это не добровольное волеизъявление собственника).

Яркий пример – решение Суоярвского районного суда Республики Карелия от 18.03.2025 по делу № 2-77/2025. Работница обратила внимание на отраслевое соглашение для ЖКХ, по которому минимальная ставка рассчитывается через тарифные коэффициенты. Работодатель, считая, что платит «и так выше МРОТ», не направил отказ в Минтруд. Суд решил: если отказ не отправлен – соглашение распространяется на работодателя автоматически, и платить нужно строго по федеральному отраслевому тарифному соглашению, с учётом всех коэффициентов и индексаций. В результате вместо 15 тысяч рублей работница получила решение об установлении заработной в 34 559 рублей по ставке 6 тарифного разряда, плюс задолженность в размере 116 636 рублей 08 копеек.

Юридический парадокс: многие руководители и неграмотные юристы, участвующие в подготовке локальных нормативных актов до сих пор надеются «проскочить» по старинке: не подписывал, значит, не обязан. Но статьи 5, 8, 45, 48, 51, 129, 135, 143 Трудового кодекса РФ и свежая судебная практика однозначны: если не оформлен отказ, работодатель оказывается не «барином», а просто должником. При этом если рассматривать федеральное отраслевое тарифное соглашение ЖКХ, работодатель должен не только исполнять соглашение, но и добровольно формализовать свои отношения с системой социального партнёрства любым доступным способом: членские отношения в любом из объединений системы или договор с ними.

Мораль проста: современный работник в текущих экономических реалиях начинает узнавать свои права лучше юриста, а суд — это не место для оправданий в стиле «у нас всегда так было, мы не знали, и вообще это добровольное». Юридическая грамотность – новая коса на поле российского трудового права.

Таким образом, эпоха бизнес самодеятельности работодателей в вопросах оплаты труда начинает уходит в прошлое – законы и отраслевые соглашения берут верх над привычками и корпоративными традициями. В современных реалиях игнорировать требования федеральных отраслевых тарифных соглашений и положений Трудового кодекса – значит сознательно идти навстречу судебным и финансовым потерям.