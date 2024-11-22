В третий раз из декрета в бухучет...

Привет, дорогие друзья!

Меня зовут Наталья, мне 38, мама троих из провинциального города N....

Нет, вы не ошиблись, вы всё ещё на Клерке. Кстати, на клерке я уже сто лет, ну или 15, если точнее. А в бухгалтерии уже все 20.

Путь мой был временами лёгким, а временами тернистым. Всё же уход в декрет, даже и в неполноценный, оставляет нас за бортом профессиональной жизни. А как вам известно, это означает, что столько всего приняли и изменили, что охватывает ужас и сковывает страх об одной только мысли, что ты можешь что-то не так сдать, или не вовремя, или не так рассчитать....и так далее, и тому подобное.

Конечно, с опытом становишься спокойнее, кто-то умудряется совсем не уходить в декрет, буквально не расставаясь с ноутбуком в родильной палате, но .... пусть они об этом расскажут сами, а я продолжу свою историю.

Коллеги, кто-то из вас сейчас меня точно поймёт. Моей младшей дочери 1 год и 8 месяцев, это чудесно, но не для карьеры. В третий раз мне нужен карьерный рывок! В жизни есть моменты, когда ты вынужден действовать не столько из «хочу», сколько из «необходимо». Так вот, сейчас мне жизненно необходима удалёнка. И мысли посещают о самозанятости...

Хотите понаблюдать что из этого всего выйдет?

Я выделила для себя два запроса работодателей, которые не могу удовлетворить прямо сейчас:

1. Знание ВЭД — когда то работала частично с этим участком, хочется изучить и уже быть уверенной в себе.

2. Управленка. Нравится нам или нет, но сейчас нужны универсальные специалисты. И с этим я когда-то работала, но когда навык не используешь, он превращается в воспоминание.

Как планирую решать?

На Клерке есть курс по ВЭД — «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году», на мой взгляд исчерпывающий, я на него возлагаю большие надежды, и тот пробел, что не даёт мне уверенности будет заполнен. И «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах». Начну с него, далее можно изучать и глубже, если пойму, что есть необходимость.

Это моя программа максимум на 2024 год. После, здорово было бы иметь подписку КлеркПремиум, но об этом я подумаю завтра, как говорила одна известная героиня)

Наталья Боляева.

21.11.2024