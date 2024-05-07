О ненужности бесплатных консультаций или как «закрыть гештальт»

Так вот: в конце апреля 2024 года подводили деятельности нашей организации (Юрфирма «Злая собака»). Видим: за месяц мы дали более 50 бесплатных консультаций. Вопрос? — а сколько человек стали нашими клиентами? Ответ: ноль.
Дали задание практикантам: проверить куда делись звонившие.
Ответ таков: большинство из звонивших получили ответ, успокоились, но своё судебное дело даже и не начинали.
А почему так? — по себе знаю, что идёт поток юридической информации. И очень и очень часто, вместо того, чтобы прочесть и осмыслить новость я просто кладу её в закладки…и всё! гештальт закрыт! Возникает ощущение полученности знания.
Так и наши звонившие: ответ — получили, что делать — известно, а сами действия (документы собирать, в суд обращаться) можно и не совершать, ибо «знание получено и пришло чувство освобождения». И так постоянно.
Вывод: для нас (сотрудников фирмы) — бесплатные консультации нужны хотя бы потому, что «солдат должен быть всегда в бою», они не дают нам расслабиться и тренируют наши звания. А для «клиентов» — грош им цена, потому что бесплатные консультации дают ложную надежду на разрешение ситуации.
(При этом я понимаю, что проблема и в нас: не смогли продать услугу и проч.)
Комментарии4
Злая собака - чудесно! А почему вы так назвали компанию?
жизнь собачья.
в общем.... всё по песенному. Не буду цитировать
так ка решили вопрос с увеличением продаж?
Оказанная услуга ничего не стоит.
Это надо помнить всегда.