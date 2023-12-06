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Недостатки синхронизации баз 1С: каждый день я думаю, как там моя обновленная 1С

Бухгалтер заметила проблему с выгрузкой базы из 1С УНФ в 1С Бухгалтерию не сразу. Оказалось, что сбоит уже несколько дней. Сисадмину решить проблему с восстановлением выгрузки не удалось.
Недостатки синхронизации баз 1С: каждый день я думаю, как там моя обновленная 1С
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Мой комментарий:

Каждый специалист должен заниматься своим делом. Знание 1С в обязанности сисадмина не входит. Даже если он настроил стандартную выгрузку, мог не учесть нюансы, которые возникают постоянно. Особенно часто сбои происходят после обновления конфигураций. Об этих проблемах я писала в статье "Раскрыта тайна зарабатывания миллионов денег в секунду айтишниками".

В каждом новом обновлении 1С учитываются последние изменения Законодательства. Так же вносятся корректировки в базы и справочники.  Почему же тогда происходят сбои при выгрузке?

На практике предприятия используют сразу несколько конфигураций 1С. Например 1С Бухгалтерию и 1С УНФ, или Управление торговлей и пр.

Вот всего несколько примеров из практики ИТ-Ангелов:

База перестала выгружаться, потому что промежуточный модуль запрашивает идентификатор СРФ. Все из-за того, что изменился формат номера регистрации в СФР. В обновленной версии программы он должен состоять из 10-и цифр, а бухгалтер не исправил данные. В справочник бухгалтера записаны 15-ть знаков. Программа обнаружила несоответствие и прекратила выгрузку.

Пользователи понаделали дублей в справочниках. Программа сопоставила таблицы и нашла ошибки. Выгрузка прекратилась. Что немаловажно, программа 1С выдает "ошибку", которая совершенно неинформативна. Понять причину неспециалисту невозможно.

Сисадмин автоматизировал выгрузку в локальной сети с промежутком через 30 минут и подключил ее напрямую через веб-сервис. Через определенное время все базы разворачиваются, чтобы выгрузиться. Программа у всех зависает через 5 минут.

Это только несколько примеров.

Хотя "В России и странах постсоветского пространства «1С: Бухгалтерия» — самая популярная программа для автоматизации бухгалтерского учета. Потому что её решение сочетает простоту использования и широкий функционал", все же без помощи 1С-специалистов - ИТ-Ангелов не обойтись.

Потому, что обновления 1С нынче происходят рандомно. Эти процессы необходимо держать под постоянным контролем. Для бухгалтера это лишняя нагрузка. Об этом я писала в статье "Привет Даша или Все новое поначалу кажется невозможным".

ИТ-Ангелы отслеживают данные процессы в любой точке мира и в любое время суток.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

18

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    22 минуты назад

    Борис МальцевфаундерКлерк

    Поздравляю с первой публикацией на Клерке! ) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип IT_АНГЕЛ
IT_АНГЕЛ

Недостатки синхронизации баз 1С: каждый день я думаю, как там моя обновленная 1С

Бухгалтер заметила проблему с выгрузкой базы из 1С УНФ в 1С Бухгалтерию не сразу. Оказалось, что сбоит уже несколько дней. Сисадмину решить проблему с восстановлением выгрузки не удалось.

Недостатки синхронизации баз 1С: каждый день я думаю, как там моя обновленная 1С
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