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Раскрыта тайна зарабатывания миллионов денег в секунду айтишниками

В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что в стране есть дефицит квалифицированных разработчиков.
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Раскрыта тайна зарабатывания миллионов денег в секунду айтишниками
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Зарплаты IT-специалистов ниже 60,5 тысяч рублей сейчас просто нет. А ежемесячный договор на аутсорсинговые услуги стоит от 20 тысяч рублей в месяц при условии использования услуг ИТ-специалистов разного профиля.

Мой комментарий:

Действительно, разработчиков сейчас не хватает. И не только разработчиков. Но эта статья не о "высоких материях" и государственных масштабах. А о том, какую выгоду может иметь малый бизнес от ИТ-специалистов, работающих на условиях аутсорсинга.

Вот примеры из жизни моих знакомых и клиентов. Две компании приблизительно одинакового уровня.

В одной руководитель принял айтишников в штат и ежемесячно платит заработную плату не ниже рыночного уровня.

В другой фирме руководитель пользуется услугами специалистов ИТ-Ангелов, используя аутсорсинг.

В первой фирме уже полтора года не могут перейти с 1С 7-ки на 1С 8-ю платформу. Подготовительные работы все никак не заканчиваются. Айтишники ежемесячно получают неплохую такую зарплату. Зачем торопиться?

Во второй фирме переход осуществили за 2 месяца.

Экономия денег фирмы - это и есть выгода для клиента при работе с айтишниками на аутсорсинге. У них иной подход к затратам на услуги.

Услуги каких специалистов в ИТ-сфере необходимы малому бизнесу?

В наше неспокойное время вырос спрос на специалистов по информационной безопасности и тех, кто умеет интегрировать 1С в информационные системы компании. Но небольшой фирме совершенно не обязательно искать их и принимать в штат. Достаточно заключить договор на аутсорс, который обеспечит бесперебойную и безопасную работу.

В ИТ-аутсорсинговых компаниях, как правило, работают люди с профильным техническим образованием и математическим складом ума. Которые приобрели громадный профессиональный опыт, а не только прошли курсы "для корочки" (малому бизнесу при поиске в штат ИТ-сотрудника бывает сложно отделить первого от второго). Они имеют высокую личную мотивацию, уже чего-то добились и всегда стремятся к новым достижениям, решая конкретные "боли" своих клиентов.

Это и называется ИТ-поддержкой.

Такие специалисты занимаются анализом потребностей своих заказчиков и, отталкиваясь от них, решают их насущные проблемы. А не наоборот.

Они постоянно думают о том, что удобно, а что неудобно клиенту. Их цель - улучшить его жизнь и работу.

В конце концов, становясь не просто обслуживающим персоналом, а партнером. Который никогда не будет "рубить сук, на котором сидит".

Именно такими качествами обладают ИТ-Ангелы.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Раскрыта тайна зарабатывания миллионов денег в секунду айтишниками

    В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что в стране есть дефицит квалифицированных разработчиков.

    Раскрыта тайна зарабатывания миллионов денег в секунду айтишниками
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