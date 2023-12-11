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IT_АНГЕЛ

Как теряют бизнес или общая теория систем

Продолжение темы «Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа». Рассказ ИТ-Ангела об одном из бывших клиентов — оптово-розничной торговой компании.
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Навязчивой идеей руководительницы которой была автоматизация бизнес-процессов. Все было бы прекрасно, если бы владелица бизнеса обладала хоть небольшими фундаментальными знаниями, а не новомодными веяниями современного, совсем не классического образования.

Пока предприятие было небольшим семейным бизнесом, все как-то мало-мальски «текло по течению». Только она ушла в «одиночное плаванье», способности видеть цельную картину всего, что происходит на предприятии не обнаружилось. Менеджеры старались честно-нечестно перевыполнить план по продажам, чтобы получить зарплату. Склад забили неучтенным неликвидом. Айтишники менялись, как перчатки.

Воровство процветало. Личный психолог проводил бизнес-тренировки, на которых всем внушалось, что они - КОМАНДА. И вот, настал момент, когда предпринимательница поняла, что пора бизнес автоматизировать. Наняли специалистов-профессионалов. Но что-то пошло не так. ИТ-Ангелу вспомнилась басня Ивана Крылова «Слон живописец». Посмотрел он на это дело и сказал: «Хаос систематизировать нельзя». Что же было дальше? Дальше — «воз и ныне там»: инвентаризация не завершена в полном объеме; внедрение программ 1С не случилось так, как хотелось; логистика так и не заработала. Денег на это все ушло — «туева хуча».

А всего лишь, нужно было уместить в сознании руководительницы три важнейших составляющих деятельности бизнеса: структуру производства промежуточных результатов, бизнес-процессы, систему мотивации и контроля работников. Или же обратиться к научной классике.
Любое предприятие — это структура, работающая для решения общей задачи. «Согласно этому принципу организация выступает как организованная лишь в том случае, если свойства ее частей (элементов) проявляются как функции сохранения и развития этой организации» или «подход к организации как непрерывному процессу становления функций её элементов может быть назван принципом актуализации функций».

Говоря по простому, должна быть согласованность в работе подразделений с учетом их функционала: «Специализация элементов в границах системы распределяет по ним разнообразие возможностей, позволяя им функционировать в ней в гораздо более эффективном, нежели изолированном, виде, ярким примером чего является разделение труда». И, если склад не справляется с нагрузкой и обязанностями, нельзя менеджерам «переть впереди паровоза», иначе наступит крах. «Так как процессы локализуются в конкретных элементах, устойчивость систем и комплексов определены устойчивостью слабейшего её звена (элемента)».

Менеджеры. кладовщики, бухгалтера, каждый был озабочен только тем, чтобы показать свою важность, совершенно не заботясь о том, что их требования могли навредить всему процессу работы. «Информация, связанная с изменением параметра, имеет тенденцию разрушать и замещать информацию о начальном состоянии системы». Руководительница так увлеклась своей «продвинутостью», что просто перестала координировать процесс согласно сложившимся реалиям: «Нисходящие от системного центра координационные импульсы непрерывно специфицируются в зависимости от характера локальных процессов за счёт обратных связей от этих процессов».
Опять же, обратимся к Общей теории систем:

«Расхождение частей» с необходимостью не может быть простой потерей взаимодействий, и комплекс не может превращаться в некое множество «независимых каузальных цепей», где каждая такая цепь развивается самостоятельно вне зависимости от остальных: системный центр упорядочивает процессы взаимодействия подсистем и элементов, внося последовательность в протекание этих процессов — значительная часть непосредственных взаимодействий между элементами в ходе дифференциации действительно ослабевает по причине их промежуточного упорядочения центром, но функционирование системы как целого обеспечивается интеграцией. Таким образом достигается оптимальный баланс».

Что еще можно сказать? Только задать вопрос, почему бизнес-леди не использовала знания начала прошлого века? Может быть в этом вина аддитивного мышления? Когда мозг не хочет замечать новые проблемы и задачи. Когда человек не может изменить сам подход к их решению. Не создавая новое, а улучшая старое, недостижимый эффект будет стоить все дороже и дороже.

Один на планете — не большой и не малой, а как раз подходящего размера — ждал ответчик. Он не может помочь тем, кто приходит к нему, ибо даже Ответчик не всесилен. (Р.Шекли).

ИТ-Ангелы могут помочь Вашему бизнесу грамотно проведя описание для отладки и внедрения бизнес-процессов.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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