Стартовое сальдо ЕНС. Это неизвестно никому, даже ФНС этого не знает

Поздравьте меня первыми! 30-го марта сего года я наконец-то увидела свое стартовое сальдо в ЛК на сайте ФНС.

Цитата дня из январской статьи 2023 года:

Если налог рассчитывает налогоплательщик, он может объяснить, из чего исходил, и показать декларацию. С 1 января 2023 года это делает «машина». Мы можем обратиться к сотруднику ФНС с вопросом: почему у компании такое сальдо? И услышать ответ: Я не знаю, у нас машина так считает.

Мой комментарий:

Поздравьте меня первыми! 30-го марта сего года я наконец-то увидела свое стартовое сальдо в ЛК на сайте ФНС. Без каких-либо актов сверок с ФНС, и проигнорировав контрольные соотношения для всех деклараций, утвержденные Приказом ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@.

Мало того, что увидела, обнаружила, что оно совпадает с моими подсчетами и расчетами 1С. А это на минуточку, ни много ни мало 5% от суммы УСН за 2022 год. Обо всем по порядку.

«Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти!», — сказала Герцогиня.

Про свои приключения по поиску пропавшего стартового сальдо ЕНС на 01 января 2023 года, и принятой ФНС в первых числах января 2023 года декларации по УСН, на основании которой с барской руки ИТ-компаниям МСП должны были пересчитать ставку УСН с 6% на 1% за весь период 2022 года, писала в статьях, которые можно прочитать в разделе Сермяжная правда новогоднего марафона.

За период 2023 года дата записи в разделе «Сальдо ЕНС по состоянию на:..» ЛК ФНС плавно сдвинулась аж на 05 октября 2023 года, ничего не проясняя, а только запутывая. Надежда получить ответ на тот вопрос, который «неизвестен никому, даже ФНС этого не знает» начала понемногу угасать.

Разбираться с ФНС желания не было. Но уж ооочень мне захотелось увидеть это реальное сальдо ЕНС в начале этого, 2024 года. Поэтому придумала план Х:

«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение».

Как уже сказала выше, забила на проигнорировала контрольные соотношения и отправила декларацию по УСН за 2023 год в канун самого Нового Года, то есть в конце дня 31-го декабря. Декларацию ФНС приняла в тот же день:

— Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.

Хронологию последующих событий можно прочитать в статьях:

Коротко о главном. Предложение сотрудницы ФНС об уточнении декларации по УСН отвергла, как нежизнеспособное. Уведомления и платежи по налогам отправляла 22-го числа каждого месяца, чтобы не мешали. Наблюдала за состоянием ЛК и сальдо ЕНС.

Мало кто находит выход, некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут (Чеширский кот).

В январе и феврале в ЛК происходили танцы с бубнами. А вот 28-го марта автоматически случилось долгожданное чудо:

— А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.

— И.. И что же они там делают? — поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.

— Как и положено, — Кот зевнул. — Случаются…

Преспокойненько списалась с ЕНС операцией «Начислено по расчету» сумма налога УСН за 4 квартал 2023 года, указанная в декларации за 2023 год. Это с учетом, что в 2023 году отправляла платежки-распоряжения, а не уведомления.

Зачем понуждали сдать уточненку? Срок, который нарушил контрольные соотношения, но программа на него не отреагировала, видимо вручную все-таки подправили. Не такая уж у них машина, которая считает, автоматическая и недоступная получается.

— Нельзя поверить в невозможное! — сказала Алиса.

И сальдо ЕНС по состоянию на конец дня 28.03.2024 показало сумму возвращенного в начале января 2023 года излишне уплаченного УСН. При сверке со счетом 68.90 на 01.01.2023 года обе суммы совпали:

— Если в мире всё бессмысленно, — сказала Алиса, — что мешает выдумать какой-нибудь смысл?

P.S. Когда всё это началось, вернее даже до того, как всё это началось, я вывела сальдо на 01 января 2023 года в такую красивенькую сумму 0,00 ₽.

У меня сегодня праздник! Пошла пить шампанское!

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