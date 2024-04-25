Пишу в техподдержку СБИС так мол и так, почему Уведомление не доходит до ФНС?

До 25 апреля бухгалтера должны сдать ЕНП-уведомление, куда входит НДФЛ, аванс по УСН и имущественные налоги.

Мой комментарий:

Уведомление отправила 22-го числа, когда якобы уже плановые работы на сайте ФНС закончились. Однако, с тех пор оно так и числится со статусом "Отчет отправлен" в разделе "Отчетность-Сдано|не сдано".

Беспокойно как-то стало. Проваливаюсь в само уведомление. Выделено красным: «Уведомление не подается, если срок его предоставления совпадает со сроком подачи декларации/расчета. Подробнее…» (здесь нужно провалиться на сайт СБИС, где выложена таблица со сроками представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, к тому же подписанная ЭЦП разных предприятий, которые видят все, кому не лень).

Тут мое беспокойство стало нарастать. Пишу в техподдержку СБИС так мол и так, почему Уведомление не доходит до ФНС? Мне предлагают прислать скриншот экрана. После этого отвечают, что «после завершения работ в ФНС наблюдаются задержки получения ответов на все отчеты». Ждите ответа. Рыба я опытная, и красная строчка про декларацию меня не отпускает. В голове пульсирует мысль: что-то здесь не так.

Снова пишу в поддержку с просьбой уточнить о какой декларации по НДФЛ и УСН за 1 квартал в Уведомлении идет речь? Ответ меня убил, лучше бы не спрашивала:

— Уведомление об исчисленных налогах подается юридическими лицами и ИП по тем налогам и страховым взносам, по которым декларация (расчет) представляется позже, чем срок их уплаты. Перечень налогов и страховых взносов, по которым необходимо представлять уведомление об исчисленных суммах, размещен на промостранице сайта ФНС. По налогам и взносам, не вошедшим в такой перечень, уведомление представлять не нужно. Например, не требуется его направлять по акцизам, НДС, по страховым взносам ИП за себя (фиксированный платеж) и др.

Закрадывается мысль, что СБИС оптимизировал расходы на персонал и тупо подключил бота-робота, как на Госуслугах, но:

Все шло не так хорошо, как можно было надеяться, однако я отважно гнул свою линию. (Роберт Асприн).

Снова повторяю последний вопрос: "НДФЛ за апрель 2024 года и УСН за 1 квартал 2024 года под какую декларацию попадают?"

Ответ хуже, чем у первого ChatGPT-3:

— Ни под какую не попадают. За календарный год уведомление по НДФЛ не представляется, так как до срока уплаты (перечисления) НДФЛ представляется налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. УСН. Срок представления уведомления за 4 квартал (год) совпадает со сроком представления годовой декларации. В этой связи уведомление по сроку 25.03 (25.04) не представляется.

У меня появляются первые признаки гнева. Судя по тому, что это может быть бот-робот, понимаю, что эмоции бесполезны. Пишу снова:

— Уважаемый робот, объясните по какой причине ваше сообщение уведомляет меня, что Уведомление на НДФЛ за апрель 2024г. и УСН за 1 квартал не подается, если срок его представления совпадает со сроком подачи декларации/расчета. О какой декларации идет речь? Почему не принимается это Уведомление? Я буду на вас жаловаться, уважаемый робот.

Диалог становится всё страньше и страньше. Ответ поддержки мягко огорчает:

— Нажмите Подробнее (в красной строчке), откроется полная таблица со сроками представления уведомления (и мой скриншот прикреплен со стрелочкой). После завершения тех.работ в ФНС наблюдаются задержки получения ответов на все отчеты. Переотправлять отчеты не требуется. Ответы поступят позже.

Выпив Коньвалол пишу в поддержку:

— Ваши ответы неудовлетворительны. СБИС портит свою репутацию такими глупыми ответами.

Ответ:

— Хорошо. У Вас остались еще вопросы?

Даю немного воли эмоциям:

— Да. Вы подтолкнули меня к мысли о смене оператора ЭДО. СБИС больше не соответствует критериям. Робот-бот очень глупый.

Ответ:

— Возникнут вопросы - пишите, мы всегда на связи. Всего доброго!

Далее самое интересное:

— Консультация завершена. Если у вас появятся вопросы, обращайтесь. Мы всегда рады вам помочь. Оцените, пожалуйста, насколько Вы довольны консультацией оператора. Нам важно Ваше мнение, для улучшения качества обслуживания. Отправка сообщений вам недоступна.

Написать в поддержку больше не могу. Хоть что у меня там случись, СБИС это больше не волнует. Пишу личному менеджеру на электронную почту, потому что связаться по телефону нет возможности - телефоны отсутствуют на сайте. Ответа просто нет. Пишу в поддержку в WhatsApp и, о Боги, получаю ответ. Оказывается не все пропало, Шеф:

— Вам предоставлена информация была не ботом, а человеком. Боты в технической поддержке не консультируют.

На стороне ФНС России проводились плановые работы на период с 21:00 18.04.2024 по 23:00 21.04.2024 (по МСК). В связи с этим возможны задержки приема и обработки налоговой и бухгалтерской отчетности. Ожидайте ответ от инспекции. С Вашей стороны отчеты ушли, есть извещение о получении его налоговой. Чтобы его посмотреть, внутри отчета нажмите на статус "Отчет отправлен, но не считается сданным". Затем нажмите на "Отправлено". Среди документов будет извещение о получении документов.

По налогам в уведомлении по ЕНП. Вышло предупреждение, чтобы просто обратить внимание, что если период сдачи отчета за год совпадает со сроком уплаты, то в уведомлении этот налог не указывается. Это просто предупреждение, оно никак не препятствует отчету с данными за 1 квартал.

Оказывается СБИС просто обратил мое внимание. Что ж, спасибо и на этом. Статус Уведомления еще не поменялся. Можно долго учиться вести налоговый учет, обучаться тонкостям расчётов налогов, заполнения Уведомлений, деклараций и прочей галиматьи от которой уже тошно бухгалтерам, но без которой никак не прожить в мире бизнеса. Но это не принесет уверенности в том, что однажды ФНС не закроет сайт на технические работы, СБИС не перестрахуется с предупреждениями, а недоучка из техподдержки не поведет себя хуже глупого бота-робота:

Я отдаю себе отчет в том, что не обладаю исключительным правом на истину. То, что является правильным с моей точки зрения, вовсе не обязательно должно быть таковым в глазах других людей. Дальнейшее зависит от того, кому вы склонны верить и чья философия вам ближе (Роберт Асприн).

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