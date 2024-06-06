Записки ИТ-Ангелов: о конфликтах между расширениями при обновлении 1С

Если вы не обновили 1С 3.0.153.21, то могут возникнуть проблемы из-за конфликта старой версии 1С с заплатками багов. Например такой: не загружается выписка из банка.

30 мая вышло обновление 1С — версия 3.0.153.21. Новое в версии 3.0.153:

Учет в налоговых расходах страховых взносов ИП за себя;

Продажа маркированных товаров;

Сведения о доходах физического лица по запросу СФР;

Форма заявления в СФР о возмещении выплат родителям детей-инвалидов;

НДФЛ с декабрьских подарков в форме 6-НДФЛ;

Возврат оплаты покупателю через СБП;

Массовая отправка файлов через ЭДО;

Регламентированная отчетность: РСВ, утвержденный приказом ФНС России от 11.03.2024 № ЕД-7-3/185@.

Для получения доступа к обновлениям программа должна находиться на официальной поддержке.

Мой комментарий

Если вы не обновились, то могут возникнуть проблемы из-за конфликта старой версии 1С с «заплатками» багов. Например такой: не загружается выписка из банка.

На вопрос может ли бухгалтер или сисадмин самостоятельно обновить программу, отвечала в статье "Записки ИТ-Ангелов: поразительные факты, связанные с обновлениями 1С" и указывала на то, что это возможно при обновлении на 1 релиз и невозможно при обновлении на несколько релизов. В настоящей статье уточняю, что самостоятельное обновление возможно при обновлении на 1-2 релиза, если новый релиз имеет немного «заплаток».

Однако в новой версии их уже более 2-х десятков.

«... Лучший способ добраться до сути дела — рассказать все его обстоятельства кому-то другому» (Артур Конан Дойл. Шерлок Холмс).

Квест по настройке программы, чтобы обновление происходило автоматически для бух 8:

Администрирование — Настройка программы — Интернет-поддержка и сервисы — Обновление версии программы — Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически — Расписание (справа) — на усмотрение Пользователя.

Если есть желание расшифровать и попробовать изучить, чтобы понять, почему одновременно с новым релизом выходит столько заплаток-исправлений делаем следующее:

Администрирование — Настройка программы — Обслуживание — Обновление программы — Детализировать ход обновления в журнале регистрации — (справа) Установленные исправления (патчи) — нажимаем и выпадающем окне видим исправления с описанием.

Чем эта информация поможет бухгалтеру или сисадмину и почему без 1С-ника не обойтись?

Потому, что сам бухгалтер или сисадмин могут настроить автоматическое обновление новой версии 1С, но в случае возникновения проблем из-за конфликтов версий, с которыми столкнется Пользователь, без 1С-ника точно не обойтись. В первую очередь потому, что в описании текста ошибки, которую будет выдавать 1С ключевых слов, указывающих на реальную причину возникновения этой ошибки, вы сами не найдете.

«Я похож на математика. Меня занимает одно: правильное решение трудной задачи, а как это решение отразится на людях, мне, право же, вполне безразлично» (Артур Конан Дойл. Шерлок Холмс).

Законный вопрос: почему же в новом релизе уже столько исправлений-расширений?

С целью быстрее исправить выявленные ошибки и не дожидаться выпуска следующего релиза. Для того, чтобы не изменять сам релиз пишутся расширения-исправления, которые можно потом легко править, не мешая работе самой платформы, но иногда мешая другим расширениям. Получается этакое древо жизни изменений 1С. Если устанавливать сложные обновления 1С без специалиста-профессионала, можно получить конфликт интересов расширений из новой и старой версий.

О некоторых из них писала в статье "Записки ИТ-Ангелов: поразительные факты, связанные с обновлениями 1С" и "Недостатки синхронизации баз 1С: каждый день я думаю, как там моя обновленная 1С".

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