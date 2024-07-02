Планы ФНС, цели Минфина, индексация, налоговая миграция. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю:
Минфин представил публичную декларацию целей на текущий год.
Налоговая служба опубликовала план-график деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2029 годов.
Риск-ориентированный подход сократило вызовы на допрос свидетелей на 54%.
О «ложной» миграции налогоплательщиков.
Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Разработка сервиса для удаленного участия в судебных заседаниях с использованием биометрии.
Суд «снял» расходы из‑за незакрытого подотчета.
Арбитражный суд в деле обобщил признаки дробления бизнеса.
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