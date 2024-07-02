Планы ФНС, цели Минфина, индексация, налоговая миграция. Обзор для бухгалтера

Диспансеризация не так страшна, как ее выставляют

Недавно Роструд напомнил о правилах проведения диспансеризации. Казалось бы, обычная новость для бухгалтеров, напоминалка, так сказать. Но я вспомнил, что на нескольких местах работы такой зверь как диспансеризация вроде бы был, а вроде бы и нет…