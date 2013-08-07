Налоговая реформа, социальная ответственность, обжалование. Обзор для бухгалтера

Каждый следующий миллион быстрее предыдущего, или факторы взрывного роста капитала

Мой портфель в июне превысил 4 млн рублей. Конечно же, в первую очередь благодаря регулярным пополнениям, хотя благодаря доходности тоже. Она сейчас на какое-то время затаилась благодаря облигациям, но рано или поздно, при смягчении ДКП, обязана начать ускоряться, обеспечивая взрывной рост капитала. А как вообще происходит этот взрывной рост?