Налоговая реформа, социальная ответственность, обжалование. Обзор для бухгалтера

Налоговые новости за прошедшую неделю. Таймкоды:
Принятие Госдумой в третьем чтении и предварительное рассмотрение Советом Федерации законопроекта об изменении налогового законодательства.
За последние два года 70% предпринимателей начали ответственно подходить к социальным проблемам.
Какую долю заработной платы можно заменить товаром или услугой?
О введении с 1 января упрощенного порядка рассмотрения жалоб налогоплательщиков.
Индивидуальным предпринимателям для торговли на маркетплейсах нельзя использовать ПСН.
Маркетплейсы будут передавать в ФНС информацию о выплатах продавцам.
Должна ли быть списана недоимка, если налоговый орган пропустил срок на передачу решения приставам?
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