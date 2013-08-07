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Пётр Захарченко
Обзор налоговых новостей

Изменения в налоговом администрировании, НДФЛ, страховые взносы, госпошлины, НПД. Обзор налоговых новостей

Налоговые новости с Петром Захарченко. Все самое интересное из мира налогов в видео-обзоре.

Налоговые новости за прошедшую неделю. Таймкоды:

  • Принятие Государственной думой в окончательном третьем чтении законопроекта поправок в части совершенствования налогового администрирования, НДФЛ, изменений по Упрощенной системе налогообложения и по страховым взносам.

  • Законопроект расширяет право самозанятых, утративших свой статус, перейти на применение других специальных налоговых режимов. Законопроект устанавливает правило, согласно которому при утрате права на НПД, самозанятый, помимо УСН и ЕСХН, сможет перейти еще на ПСН или АУСН.

  • Законопроект также предусматривает повышение госпошлин.

  • Минфин опубликовал обзор, согласно которого большую часть плательщиков УСН введение НДС со следующего года не затронут.

  • Масштабные изменения готовит и Минтруд. Проект предполагает, что страхователи будут автоматически регистрироваться в ФСС на основании данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. А также изменяет порядок и сроки направления документов в ФСС.

  • Минтруд выступил с предложением об увеличении МРОТ с 1 января следующего года до 22 440 рублей в месяц.

  • Суд отменил решение налогового органа по делу о дроблении бизнеса, указав на отсутствие признаков.

  • В Перми сотрудник компании, которая занимается перевозками, пытался дать взятку налоговому инспектору за прекращение налоговых проверок.

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