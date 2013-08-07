Изменения в налоговом администрировании, НДФЛ, страховые взносы, госпошлины, НПД. Обзор налоговых новостей

Налоговые новости за прошедшую неделю. Таймкоды:

Принятие Государственной думой в окончательном третьем чтении законопроекта поправок в части совершенствования налогового администрирования, НДФЛ, изменений по Упрощенной системе налогообложения и по страховым взносам.

Законопроект расширяет право самозанятых, утративших свой статус, перейти на применение других специальных налоговых режимов. Законопроект устанавливает правило, согласно которому при утрате права на НПД, самозанятый, помимо УСН и ЕСХН, сможет перейти еще на ПСН или АУСН.

Законопроект также предусматривает повышение госпошлин.

Минфин опубликовал обзор, согласно которого большую часть плательщиков УСН введение НДС со следующего года не затронут.

Масштабные изменения готовит и Минтруд. Проект предполагает, что страхователи будут автоматически регистрироваться в ФСС на основании данных из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. А также изменяет порядок и сроки направления документов в ФСС.

Минтруд выступил с предложением об увеличении МРОТ с 1 января следующего года до 22 440 рублей в месяц.

Суд отменил решение налогового органа по делу о дроблении бизнеса, указав на отсутствие признаков.