Упрощенка с НДС, поправки о ККТ, быстрая блокировка операций, оплата по номеру телефона. Обзор налоговых новостей

Налоговые новости за прошедшую неделю. Таймкоды:
О порядке работы упрощенцев с НДС в следующем году.
Отчет ФНС, который собирает информацию о результатах контрольной работы налоговых органов, позволяющий оценить эффективность налогового контроля, выявить проблемные области и тенденции в соблюдении налогового законодательства.
Финразведка просит новые полномочия по блокировке подозрительных операций. Они необходимы для борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег.
Опубликованы поправки в законы о ККТ.
Продолжается тренд на добровольное уточнение налоговых обязательств. Налогоплательщики самостоятельно уточнили свои обязательства по РСВ и НДФЛ.
Налоговые поступления в бюджет с начала года выросли на 31%. За полгода бюджетные поступления от НДФЛ увеличились на 34%, а от НДС — на 23%.
Управление налоговой службы по Новосибирской области предупредило о рисках оплаты товаров и услуг по номеру телефона.
Правительство представит предложения по финансированию инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами за счет поступлений от туристического налога.
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