Упрощенка с НДС, поправки о ККТ, быстрая блокировка операций, оплата по номеру телефона. Обзор налоговых новостей

Налоговые новости за прошедшую неделю. Таймкоды:

О порядке работы упрощенцев с НДС в следующем году.

Отчет ФНС, который собирает информацию о результатах контрольной работы налоговых органов, позволяющий оценить эффективность налогового контроля, выявить проблемные области и тенденции в соблюдении налогового законодательства.

Финразведка просит новые полномочия по блокировке подозрительных операций. Они необходимы для борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег.

Опубликованы поправки в законы о ККТ.

Продолжается тренд на добровольное уточнение налоговых обязательств. Налогоплательщики самостоятельно уточнили свои обязательства по РСВ и НДФЛ.

Налоговые поступления в бюджет с начала года выросли на 31%. За полгода бюджетные поступления от НДФЛ увеличились на 34%, а от НДС — на 23%.

Управление налоговой службы по Новосибирской области предупредило о рисках оплаты товаров и услуг по номеру телефона.