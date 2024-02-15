Логотип Елена Балаклицкая
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Бухгалтерский сленг: ликбез для тех, кто думает, что в бухгалтерии все серьезно

В каждой профессии есть особый сленг. Когда на нем разговаривают профессионалы, можно подумать, что они бредят или, как минимум, общаются на инопланетном языке. Постороннему не всегда понятно о чем речь, порой и испугаться можно. Бухсленга и юмора пост)
110 55
Бухгалтерский сленг: ликбез для тех, кто думает, что в бухгалтерии все серьезно
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Это пост-шутка, который, тем не менее, поможет людям, не знакомым с бухгалтерским сленгом и терминами, понять, о чем они иногда говорят.

Далее следует история, которой никогда не было, персонажи и события вымышлены, а все совпадения случайны. В сносках, в конце рассказа, найдете расшифровку всем сленговым словам.

Однажды, в одном ООО…

За окном бушевала снежная буря, но Юрий Петрович твердо вознамерился дойти до работы.

Такая холодрыга, куда это ты намылился, только недавно с больничного! — неистово возмущалась его супруга.

Мне в бухгалтерию надо!!! Опять они мне зарплату на 2500 меньше выплатили, пусть объясняются!

Решительностью Юрия Петровича можно было двигать горы.

Гордо подняв голову, он вышел из дома и шагнул в снежную мглу. Прождал полчаса автобус, продрог, расчихался, с тоской вспомнил, что дома жена испекла пирожки с капустой. Но не тот он был человек, чтобы отступать.

К офису подъехал почти в шесть часов вечера, в это время все сотрудники уже радостно разбегались по домам, но в кабинете бухгалтерии свет горел еще долго. Готовили годовые отчеты.

Поеживаясь, Юрий Петрович зашел в коридор и дошагал до двери бухгалтерии, но почему-то его запал уже ослабел и он не сразу решился зайти в дверь, которая была приоткрыта. Из-за двери доносились громкие недовольные голоса. Юрий Петрович прислушался…

Надя! Ну о чем ты говоришь, видишь, у меня сальдо (1) не сходится, я не могу дальше идти, вон 1С мне всю проверку покрасила (2).

Документы перепроведи!

Да делала уже! Все из-за юрика (3) этого!

В коридоре вздрогнул Юрий Петрович — Какого Юрика?! Про меня что ли говорят, послушаем…

Дай сама посмотрю… ага, вижу… да, дела. Может мы его того — сначала обнулим (4), а потом зальем (5)?

Юрий Петрович в коридоре перестал моргать. Перед его глазами поплыли сцены из фильмов про бандитов, где людей «обнуляли» из пистолетов и потом заливали бетоном. Слишком хорошо он помнил суровые 90-е, но все же вряд ли мирная обычно и такая милая бухгалтер Галечка говорила именно об этом.

Галь, какое зальем? Скоро отчетность сдавать, а по нему знаешь сколько документов? Вся база (6) рухнет!

Ага, ага, интенсивно, не осознавая, что делает, закивал в коридоре Юрий Петрович. На автобазе без него никуда, он путевые листы всем составляет. Документов у него и правда очень много.

Ну и что делать будем? Слушай, а давай я гене (7) позвоню, пусть Рината пришлет. Он точно поможет, юрика зачистит и с документами порядок будет.

Юрий Петрович начал сползать по стенке. Гена и Ринат были в городе известны, как владельцы охранного агентства, а еще как отмороженные на всю голову.

Мне конец, за что только не пойму, что я такого сделал-то, с документами там что-то. Ну так я только несколько путевок задержал, скоро отдам, авансовый опять же отчет, так и его отдам, вот прямо завтра и принесу. С больничным надоедал, названивал, так кто его теперь разберет, что с ним. Бумажки никакой не дали, говорят электронно все. А выплата пришла только через две недели, конечно нервничал. Эххх…

— Женщины!!! Не берите грех на душу! Я вам все документы принесу, и авансовый отчет и путевые листы за январь! — Юрий Петрович ворвался в бухгалтерию, до смерти перепугав главбуха и ее помощницу.

Некоторое время спустя…

Разгоряченного сотрудника автобазы удалось успокоить не сразу, он яростно обещал вызвать полицию, пока бухгалтеры смеясь не объяснили, о чем шла речь в разговоре.

Успокоенный Юрий Петрович, улыбаясь отправился к выходу из офиса, когда осознал, что совсем забыл спросить про зарплату. Помялся немного, но все же решил вернуться, 2500 все же деньги не маленькие и не лишние. Подошел к двери, протянул руку к ручке и услышал:

Надь, ну смех, вот Юрий Петрович дает. Кстати, тут его заявление на матпомощь лежит, это он попросил к юбилею ему выделить. 50 лет человеку.

Ого, немало попросил, не знаю даже что делать, директор на такую сумму никогда не согласиться, а ладно, давай тогда его шлепну (8), а гена пусть разбирается.

В коридоре что-то крякнуло и раздался звук падающего тела…

Не переживайте, все живы и здоровы)) А теперь давайте разберемся, что же так напугало Юрия Петровича.

(1) Сальдо — это некий итог, остаток. Например, сальдо по счету бухучета означает остаток по этому счету на определенный день, конец периода и т.д. Пример: сальдо счета 51 — это остаток денег на расчетом счете. Есть еще сальдо ЕНС — остаток на едином налогом счете налогоплательщика. Это слово Юрия Петровича не насторожило, просто объясняем его тем, кто не в курсе)

(2) Покрасило — так бухгалтеры говорят, когда программа подсвечивает ошибки — красит их красным, например.

(3) Юрик — это вовсе не уменьшительно-ласкательное от Юрий, а сленговое название юридического лица. Бухгалтер просто жалуется коллеге, что из-за каких-то несостыковок в данных, по отдельной организации у нее вылезают ошибки, которые мешают закрыть период и сформировать отчет.

(4) Обнулить — молодость у Юрия Петровича прошла бурно, в непростые 90-е годы, поэтому это слово он воспринял на другом, бандитском сленге, где «обнулить» — это убить. Никто его, конечно, убивать не собирался, у бухгалтера это слово означает — удалить данные, очистить заполненный документ и т.п.

(5) Залить — и бетоном никто нашего героя заливать не будет, у бухгалтеров слово означает — загрузить в программу, коллега предлагает главбуху очистить данные и снова их загрузить, видимо предполагает, что ошибка могла возникнуть при прошлой загрузке.

(6) База — вовсе не автобазу имели в виду бухгалтеры, а свою программу.

(7) Гена — и это никакой не бандит, так коротко сотрудники называют генерального директора.

(8) Шлепнуть — ни стрелять из пистолета (дались Юрию Петровичи эти 90-е), ни лупить ремнем работника никто не собирался, «шлепнуть» на бухгалтерском языке — поставить печать или штамп. Бухгалтер просто хотела завизировать получение заявления и потом передать его гендиректору.

Кстати, если вы еще не бухгалтер, но хотите им стать — именно для вас наш курс Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. Узнаете, что означают всякие хитрые термины, разберетесь с учетом (налоговым, бухгалтерским, кадровым, военным), отчетностью, научитесь не пугаться настроек 1С и освоите операции в программе с первичкой.

Это огромный курс в нем 43! модуля, мы вложили в него всю нашу клерковскую душу, уверены, учиться под кураторством наших экспертов вам будет совсем не скучно (закидывайте их вопросами — они это любят).

Обязательно следите за нашими акциями, мы постоянно радуем вас скидками и подарками.

Ну что, коллеги, а какими терминами вы часто пользуетесь? Может у вас даже есть собственные, «фирменные» словечки? Делитесь в комментариях, обязательно, я прослежу!

P.S. Мы забыли про Рината. А это и не совладелец вовсе охранного агентства. А милейший айтишник)

Комментарии

2
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Кубатурить - думать о серьезных вещать, обдумывать стратегические ходы.

    Мутиология - действия в обход учета. Лицо, осуществляющее такие действия называется мутиолог.

  • Ирина

    Пункт 4 всей стране сейчас известен немного с другим смыслом.

Маркетплейсы

КУБ дня. Про заморочки с Wildrerries

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

КУБ дня. Про заморочки с Wildrerries
3

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговые льготы по налогу на прибыль

Резиденты международных территорий опережающего развития получат налоговые льготы

Правительство предложило установить участникам международных территорий опережающего развития нулевую ставку по той части налога на прибыль, которая зачисляется в федеральный бюджет.

1
127
Бесплатно с Бухгалтерский учет

Заполнение новой формы КУДИР для УСН, ПСН и ЕСХН. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем о последних изменениях в форме КУДиР для УСН, ПСН и ЕСХН и даем инструкцию по заполнению.

Заполнение новой формы КУДИР для УСН, ПСН и ЕСХН. Мини-курс
4

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

За год в сеть утекло в три раза больше данных о клиентах финансовых организаций

46,9% утечек персональных данных допустили сотрудники банковского сектора. В 2023 году до 25% вырос процент утечек из страховых компаний.

20
Бесплатно с Налоговые споры

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году

Да, если факт выплаты таковой будет доказан. Зарплатой в конвертах является часть заработка, — как правило, официально выплачивается МРОТ, — выдаваемая трудящимся неофициально, не учитываемая при налогообложении (такое разъяснение дали московские налоговики, письмо от 08.08.2007 № 15-08/075418).

Могут ли доначислить НДФЛ на зарплату в конвертах в 2024 году
35
Логотип Александр Борисович
Александр Борисович
Банки

Учет премии. Мнение налоговых консультантов по вопросу применения Положения № 446-П

Банк купил облигации, выпущенные компанией SPV, с премией  и отразил на отдельном лицевом счете 50407 сумму уплаченной премии, которая будет относиться на расходы банка в течение ожидаемого срока погашения облигаций. Мнение налоговых консультантов, какие действия должен предпринять банк дальше.

17

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип СберРешения
СберРешения
Трудовые отношения

Особенности оформления дистанционной работы

Расскажем, как правильно оформить дистанционную работу, какие при этом есть риски и способы их предотвращения. Также из этой статьи узнаете, как работодателю компенсировать расходы, которые понес сотрудник в связи с осуществлением работы дистанционно.

Особенности оформления дистанционной работы
44
Законопроекты

Инвалидам СВО могут списать кредиты

Участники СВО, которые получили инвалидность не только первой, но и второй группы, смогут прекращать свои кредитные обязательство. Это право не затронет военную ипотеку.

40
Логотип Елена Балаклицкая
Елена Балаклицкая
Бухгалтеры

Бухгалтерский сленг: ликбез для тех, кто думает, что в бухгалтерии все серьезно

В каждой профессии есть особый сленг. Когда на нем разговаривают профессионалы, можно подумать, что они бредят или, как минимум, общаются на инопланетном языке. Постороннему не всегда понятно о чем речь, порой и испугаться можно. Бухсленга и юмора пост)

Бухгалтерский сленг: ликбез для тех, кто думает, что в бухгалтерии все серьезно
2
110
Бесплатно с НДС

При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам

При переходе с ОСНО на УСН надо восстановить НДС по основным средствам
7
625
Бухгалтеры

⏰ До 16 февраля билет на конференцию «Клерка» со скидкой 30%. Успейте забронировать места!

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве.

28
Логотип ПрощеБизнес
ПрощеБизнес
Охрана труда

Потеряли журналы инструктажей по охране труда: что делать

Наверное, хотя бы раз в своей работе каждый сталкивался с проблемой потери или порчи важных документов. Это может быть обусловлено сменой специалистов и неправильной передачей дел, или переездом, или неким форс-мажором в виде пожара.

Потеряли журналы инструктажей по охране труда: что делать
46

Разборы законов

1 167
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

Депутаты изменят правила оплаты сверхурочной работы

При оплате сверхурочных работодатели будут должны учитывать не только размер оклада, но и компенсационные и стимулирующие надбавки.

90
Бухгалтеры

⚡Сегодня бухгалтеры бесплатно начали учиться на курсе «Годовая отчетность 2024: практикум». Присоединяйтесь!

Все новые пользователи сервиса Клерк.Премиум, которые подключатся в феврале, получают в подарок курс «Годовая отчетность 2024: практикум». Первый поток уже стартовал!

49
Зарплата

О каких изменениях в зарплате и налогах нужно знать бухгалтеру

Расскажем, что делать, если зарплата сотрудника меньше МРОТ, как считать НДФЛ с дивидендов и какие даты уплаты налога нужно отметить в календаре.

147
Логотип Telega.in
Telega.in
Реклама

Двигаем недвижимое: как застройщикам продвигаться в Телеграм, и почему сейчас — самое время

Telegram в наши дни — настоящая золотая жила для маркетологов из любых ниш, включая рынок недвижимости. И если вы сомневаетесь, что в 2024 году продвигать квартиры можно легко и эффективно, то подходите ближе. Рассказываем, как застройщикам вылавливать горячие лиды прямо из мессенджера  и делать рекламу так, чтобы недвижимость продавалась.

Двигаем недвижимое: как застройщикам продвигаться в Телеграм, и почему сейчас — самое время
32
ПСН

🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.

51
Самозанятые

Работодатели не хотят работать с самозанятыми из-за лишнего контроля

Каждый пятый руководитель организовал взаимоотношения с самозанятыми так, как будто они работают по трудовому договору.

177

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип РУС
РУС
Обзоры новостей

Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть снизилась до 81,2$. Доллар торгуется по 91,4₽.

Кратко за день: В России введут штрафы за раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности
54
УСН

ИП на УСН может учитывать расходы, даже если оплата идет с личной карты

У ИП все деньги личные и неважно, куда они поступают и откуда он их тратит – с расчетного счета ИП или с личной карты физлица.

180