Бухгалтерский сленг: ликбез для тех, кто думает, что в бухгалтерии все серьезно

В каждой профессии есть особый сленг. Когда на нем разговаривают профессионалы, можно подумать, что они бредят или, как минимум, общаются на инопланетном языке. Постороннему не всегда понятно о чем речь, порой и испугаться можно. Бухсленга и юмора пост)

Это пост-шутка, который, тем не менее, поможет людям, не знакомым с бухгалтерским сленгом и терминами, понять, о чем они иногда говорят.

Далее следует история, которой никогда не было, персонажи и события вымышлены, а все совпадения случайны. В сносках, в конце рассказа, найдете расшифровку всем сленговым словам.

Однажды, в одном ООО…

За окном бушевала снежная буря, но Юрий Петрович твердо вознамерился дойти до работы.

— Такая холодрыга, куда это ты намылился, только недавно с больничного! — неистово возмущалась его супруга.

— Мне в бухгалтерию надо!!! Опять они мне зарплату на 2500 меньше выплатили, пусть объясняются!

Решительностью Юрия Петровича можно было двигать горы.

Гордо подняв голову, он вышел из дома и шагнул в снежную мглу. Прождал полчаса автобус, продрог, расчихался, с тоской вспомнил, что дома жена испекла пирожки с капустой. Но не тот он был человек, чтобы отступать.

К офису подъехал почти в шесть часов вечера, в это время все сотрудники уже радостно разбегались по домам, но в кабинете бухгалтерии свет горел еще долго. Готовили годовые отчеты.

Поеживаясь, Юрий Петрович зашел в коридор и дошагал до двери бухгалтерии, но почему-то его запал уже ослабел и он не сразу решился зайти в дверь, которая была приоткрыта. Из-за двери доносились громкие недовольные голоса. Юрий Петрович прислушался…

— Надя! Ну о чем ты говоришь, видишь, у меня сальдо (1) не сходится, я не могу дальше идти, вон 1С мне всю проверку покрасила (2).

— Документы перепроведи!

— Да делала уже! Все из-за юрика (3) этого!

В коридоре вздрогнул Юрий Петрович — Какого Юрика?! Про меня что ли говорят, послушаем…

— Дай сама посмотрю… ага, вижу… да, дела. Может мы его того — сначала обнулим (4), а потом зальем (5)?

Юрий Петрович в коридоре перестал моргать. Перед его глазами поплыли сцены из фильмов про бандитов, где людей «обнуляли» из пистолетов и потом заливали бетоном. Слишком хорошо он помнил суровые 90-е, но все же вряд ли мирная обычно и такая милая бухгалтер Галечка говорила именно об этом.

— Галь, какое зальем? Скоро отчетность сдавать, а по нему знаешь сколько документов? Вся база (6) рухнет!

Ага, ага, интенсивно, не осознавая, что делает, закивал в коридоре Юрий Петрович. На автобазе без него никуда, он путевые листы всем составляет. Документов у него и правда очень много.

— Ну и что делать будем? Слушай, а давай я гене (7) позвоню, пусть Рината пришлет. Он точно поможет, юрика зачистит и с документами порядок будет.

Юрий Петрович начал сползать по стенке. Гена и Ринат были в городе известны, как владельцы охранного агентства, а еще как отмороженные на всю голову.

Мне конец, за что только не пойму, что я такого сделал-то, с документами там что-то. Ну так я только несколько путевок задержал, скоро отдам, авансовый опять же отчет, так и его отдам, вот прямо завтра и принесу. С больничным надоедал, названивал, так кто его теперь разберет, что с ним. Бумажки никакой не дали, говорят электронно все. А выплата пришла только через две недели, конечно нервничал. Эххх…

— Женщины!!! Не берите грех на душу! Я вам все документы принесу, и авансовый отчет и путевые листы за январь! — Юрий Петрович ворвался в бухгалтерию, до смерти перепугав главбуха и ее помощницу.

Некоторое время спустя…

Разгоряченного сотрудника автобазы удалось успокоить не сразу, он яростно обещал вызвать полицию, пока бухгалтеры смеясь не объяснили, о чем шла речь в разговоре.

Успокоенный Юрий Петрович, улыбаясь отправился к выходу из офиса, когда осознал, что совсем забыл спросить про зарплату. Помялся немного, но все же решил вернуться, 2500 все же деньги не маленькие и не лишние. Подошел к двери, протянул руку к ручке и услышал:

— Надь, ну смех, вот Юрий Петрович дает. Кстати, тут его заявление на матпомощь лежит, это он попросил к юбилею ему выделить. 50 лет человеку.

— Ого, немало попросил, не знаю даже что делать, директор на такую сумму никогда не согласиться, а ладно, давай тогда его шлепну (8), а гена пусть разбирается.

В коридоре что-то крякнуло и раздался звук падающего тела…

Не переживайте, все живы и здоровы)) А теперь давайте разберемся, что же так напугало Юрия Петровича.

(1) Сальдо — это некий итог, остаток. Например, сальдо по счету бухучета означает остаток по этому счету на определенный день, конец периода и т.д. Пример: сальдо счета 51 — это остаток денег на расчетом счете. Есть еще сальдо ЕНС — остаток на едином налогом счете налогоплательщика. Это слово Юрия Петровича не насторожило, просто объясняем его тем, кто не в курсе)

(2) Покрасило — так бухгалтеры говорят, когда программа подсвечивает ошибки — красит их красным, например.

(3) Юрик — это вовсе не уменьшительно-ласкательное от Юрий, а сленговое название юридического лица. Бухгалтер просто жалуется коллеге, что из-за каких-то несостыковок в данных, по отдельной организации у нее вылезают ошибки, которые мешают закрыть период и сформировать отчет.

(4) Обнулить — молодость у Юрия Петровича прошла бурно, в непростые 90-е годы, поэтому это слово он воспринял на другом, бандитском сленге, где «обнулить» — это убить. Никто его, конечно, убивать не собирался, у бухгалтера это слово означает — удалить данные, очистить заполненный документ и т.п.

(5) Залить — и бетоном никто нашего героя заливать не будет, у бухгалтеров слово означает — загрузить в программу, коллега предлагает главбуху очистить данные и снова их загрузить, видимо предполагает, что ошибка могла возникнуть при прошлой загрузке.

(6) База — вовсе не автобазу имели в виду бухгалтеры, а свою программу.

(7) Гена — и это никакой не бандит, так коротко сотрудники называют генерального директора.

(8) Шлепнуть — ни стрелять из пистолета (дались Юрию Петровичи эти 90-е), ни лупить ремнем работника никто не собирался, «шлепнуть» на бухгалтерском языке — поставить печать или штамп. Бухгалтер просто хотела завизировать получение заявления и потом передать его гендиректору.

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Ну что, коллеги, а какими терминами вы часто пользуетесь? Может у вас даже есть собственные, «фирменные» словечки? Делитесь в комментариях, обязательно, я прослежу!

P.S. Мы забыли про Рината. А это и не совладелец вовсе охранного агентства. А милейший айтишник)