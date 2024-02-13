От «Клерка» с любовью: скидки от 70% на курсы и Клерк.Премиум за полцены

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Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН
С нового календарного года у ИП и организаций была возможность перейти на УСН, специально для новобранцев и бухгалтеров, которые хотят научиться работать с предпринимателями на упрощенке мы отдаем курс «Главбух на УСН» за 7 600 руб. вместо 28 600 руб.!
Вас ждет 82 видеоурока, текстовые материалы, конспекты и инструкции, шаблоны документов и мастер-классы по работе в Excel и 1С: Предприятие 8.3!
После обучения вы сможете:
Корректно вести бухгалтерский учет при УСН
Работать с исполнителями по трудовым договорам и ГПХ
Признавать доходы и расходы в налоговом учете
Вести документооборот на УСН от начала до конца
Работать по всем ФСБУ и применять их в УСН
Цена: 7 600 руб. Скидка — 73%. Записаться по акции.
Курс повышения квалификации ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация
Для того, чтобы к 1 апреля передать в налоговую идеально составленный годовой отчет нужно проштудировать более 200 страниц сложного канцелярского языка, повторить все основные ФСБУ и разобраться в нововведениях 2024 года. Предлагаем сохранить время и нервы, разобрав все тонкости на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация»!
После обучения вы сможете:
Вести бухгалтерскую отчётность по новым правилам 2024 года
Использовать в работе все ФСБУ и не бояться сложных формулировок
Избегать типичных ошибок других бухгалтеров
Понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании
Цена: 5 600 руб. Скидка — 73%. Записаться по акции.
Курс повышения квалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
Неправильный подход к управленческому учету может привести к разорению бизнеса. Поэтому бухгалтер, который знает, как обращаться с управленкой, — ценный специалист. Более того, с такой экспертизой вы легко можете сменить профессию и занять должность бизнес-аналитика или финансового консультанта.
После обучения вы сможете:
Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании
Автоматизировать управленческий учет в 1С
Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс
Работать с таблицами Google и Excel
Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ
Цена:5 600 руб. Скидка — 73%. Записаться по акции.
Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса
Маркетплейсы — одно из самых перспективных направлений для реализации бухгалтера. В среднем этот рынок растет на 43% в год, то есть количество клиентов за год увеличивается почти в 2 раза! Поэтому мы создали курс «Бухгалтер маркетплейса», на котором вы узнаете обо всех нюансах сотрудничества с продавцами и площадками-посредниками.
После обучения вы сможете:
Оказывать бухгалтерские услуги поставщикам Яндекс, Wildberries, Ozon и других маркетплейсов
Выбирать наиболее эффективную организационно-правовую форму для работы на маркетплейсах
Правильно вести учет и рассчитывать налоги при любой системой налогообложения при работе с маркетплейсами
Заключать договоры с маркетплейсами
Оформлять первичные документы
Цена: 9 900 руб. Скидка — 65%. Записаться по акции.
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