Бухгалтеры против аутсорсеров. Мира, дружбы, жвачки не будет?

(голосом Игоря Николаева) первая причина это…нет, не ты. А твоя работа. Штатный бухгалтер — у него выше ответственность, причем личная, персональная, а не размытая, как по закону так и по совести перед руководителем и собственником.
Аутсорсер — это просто сотрудник организации, оказывающей бухгалтерские или смежные услуги. Даже если он прокосячится, то отвечать будет компания (в лучшем случае), в худшем — никто. Обязать работника возместить ущерб аутсорсинговой компании — это гиблое дело, а к компании-клиенту он вообще никаким боком.
Да и вообще, несмотря на то, что аутсорсинг выполняет определенные задачи, чаще всего он работает с уже готовыми документами. Вот смотрите, что пишут про аутсорсинг кадров в КУБе.
Т.е. все равно нужен штатник, который потащит текучку.
Итак, неравномерная ответственность — это одна из причин, почему недолюбливают аутсорсеров. Но не главная.
Главная причина или даже в какой-то степени миф — качество услуг и демпинг. Аутсорсеры предлагают свои услуги за недорого, а выполняют их не всегда качественно.
Вот пришли с вопросом в нашу телегу: аутсорсер говорит, что зарплату уволившемуся сотруднику выплатят не в день увольнения, а позже — как всем остальным. Штатный бухгалтер в недоумении.
В то же время, как ни странно, но коллеги приветствуют бухгалтеров, который уходят на вольные хлеба — т.е. не в аусорсинговые компании, а становятся фрилансерами. И подскажут что с продвижением, и дадут советы по старту, и даже готовы помочь с заказами. Такое немного раздвоение личности, потому что те самые бухгалтеры потом будут ругать фрилансеров за демпинг по ценам. А он есть. Ну вот реально — штатник хочет зарплату, условно 40 тысяч рублей, а удаленный бух готов работать за 10 000. Кого выберет руководитель?
Еще бухгалтеры считают, что после аутсорсинга им часто приходится восстанавливать учет, разгребать ошибки и пересдавать отчеты.
В прошлом году один из пользователей задал вопрос про передачу части дел на сторону, очень показательные комментарии, а главное их много:
Есть и прямо противоположные мнения (возможно, что рассердили высказывания бухов именно аутсорсеров).
А теперь посмотрим, почему аутсорсеры не жалуют бухгалтеров.
Интересно, но причины похожие. Например, про разгребание. Как раз руководители бухфирм и их сотрудники говорят о том, что за штатными бухгалтерами приходится зачастую перебирать весь учет. Ведь не просто так руководство отказывается от собственного работника и проходит на обслуживание. Ищет профессионализм.
Аутсорсеры (именно сотрудники таких компаний) зарабатывают немного, а вести им приходится не 1, 2, 3 компании и ИП, а намного больше, десятки, а если речь о нулевках или мелких ИП, то даже сотни. При этом они считают, что штатники тут в более выгодном положении — у них и объем меньше, и заработок выше.
Лично мое мнение — бесполезный спор. Главное — профессионализм и ответственное отношение к делу, и не важно кем ты работаешь, бухгалтером-фрилансером, штатником или аутсорсером. А вы как думаете?
Комментарии1
Согласна с тобой!