Бухгалтеры против аутсорсеров. Мира, дружбы, жвачки не будет?

Это вечный спор — кто круче бухгалтеры в штате или аутсорсеры. Тут файтинг покруче боев без правил будет. Почему же так эти две стороны одной медали так друг друга не любят?

(голосом Игоря Николаева) первая причина это…нет, не ты. А твоя работа. Штатный бухгалтер — у него выше ответственность, причем личная, персональная, а не размытая, как по закону так и по совести перед руководителем и собственником.

Аутсорсер — это просто сотрудник организации, оказывающей бухгалтерские или смежные услуги. Даже если он прокосячится, то отвечать будет компания (в лучшем случае), в худшем — никто. Обязать работника возместить ущерб аутсорсинговой компании — это гиблое дело, а к компании-клиенту он вообще никаким боком.

Да и вообще, несмотря на то, что аутсорсинг выполняет определенные задачи, чаще всего он работает с уже готовыми документами. Вот смотрите, что пишут про аутсорсинг кадров в КУБе.

Т.е. все равно нужен штатник, который потащит текучку.

Итак, неравномерная ответственность — это одна из причин, почему недолюбливают аутсорсеров. Но не главная.

Главная причина или даже в какой-то степени миф — качество услуг и демпинг. Аутсорсеры предлагают свои услуги за недорого, а выполняют их не всегда качественно.

Вот пришли с вопросом в нашу телегу: аутсорсер говорит, что зарплату уволившемуся сотруднику выплатят не в день увольнения, а позже — как всем остальным. Штатный бухгалтер в недоумении.

В то же время, как ни странно, но коллеги приветствуют бухгалтеров, который уходят на вольные хлеба — т.е. не в аусорсинговые компании, а становятся фрилансерами. И подскажут что с продвижением, и дадут советы по старту, и даже готовы помочь с заказами. Такое немного раздвоение личности, потому что те самые бухгалтеры потом будут ругать фрилансеров за демпинг по ценам. А он есть. Ну вот реально — штатник хочет зарплату, условно 40 тысяч рублей, а удаленный бух готов работать за 10 000. Кого выберет руководитель?

Еще бухгалтеры считают, что после аутсорсинга им часто приходится восстанавливать учет, разгребать ошибки и пересдавать отчеты.

В прошлом году один из пользователей задал вопрос про передачу части дел на сторону, очень показательные комментарии, а главное их много:

Есть и прямо противоположные мнения (возможно, что рассердили высказывания бухов именно аутсорсеров).

А теперь посмотрим, почему аутсорсеры не жалуют бухгалтеров.

Интересно, но причины похожие. Например, про разгребание. Как раз руководители бухфирм и их сотрудники говорят о том, что за штатными бухгалтерами приходится зачастую перебирать весь учет. Ведь не просто так руководство отказывается от собственного работника и проходит на обслуживание. Ищет профессионализм.

Аутсорсеры (именно сотрудники таких компаний) зарабатывают немного, а вести им приходится не 1, 2, 3 компании и ИП, а намного больше, десятки, а если речь о нулевках или мелких ИП, то даже сотни. При этом они считают, что штатники тут в более выгодном положении — у них и объем меньше, и заработок выше.

Лично мое мнение — бесполезный спор. Главное — профессионализм и ответственное отношение к делу, и не важно кем ты работаешь, бухгалтером-фрилансером, штатником или аутсорсером. А вы как думаете?