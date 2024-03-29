Быть бухгалтером хочу, пусть меня научат... или нет. Можно ли стать бухгалтером самому с нуля и что для этого надо знать

Меня на этот пост вдохновил вопрос пользователя в телеграм-канале. Она попросила помощи в заполнении упрощенной отчетности и уточнила — справится ли она сама, если она не бухгалтер? И, правда, а можно ли вести учет и при этом не иметь образования бухгалтера и всему научиться самому.

Я сразу заспойлерю! Лично мое мнение — стать бухгалтером с абсолютного нуля, не пройдя курсов или не получив нужного образования практически невозможно.

Почему практически? Потому что, если вы поставите себе цель и решите ее добиться, то сделаете это. Используете открытые источники, прочитаете основные законы, НК, разберетесь в терминологии, будете посещать бесплатные мероприятия (у нас, кстати, есть такие — вебинары для бухгалтеров. Извините, меня держат в заложник и заставляют добавлять рекламу. Шутю 😉 я сама их смотрю, когда есть время, плохого не посоветую).

Но это потребует максимум усидчивости, много времени и любви к этой замечательной профессии.

И все-таки мне хочется помочь и таким энтузиастам, и тем, кто только начал свое дело и пока вынужден сам вести все дела, включая учет. Так что поделюсь советами — с чего начать, что можно не изучать вообще.

Начните с азов

Умоляю, не пытайтесь сразу читать НК или открывать какую-нибудь декларацию в надежде по ходу разобраться. Нет. Притормозите и начните с самых простых вещей.

Моей настольной книгу и я не шучу — она была вся в пометках и закладках — была вот такая:

Существует масса руководств, справочников в духе «Бухучет для чайников», где вы сможете узнать, что такое двойная запись, что такое счета бухгалтерского учета, для чего они нужны, что такое налоговые регистры, что такое вообще налоги и какие они бывают.

На что обратить внимание:

Изучить счета учета , в идеале — выучить, даже если вы очень надеетесь на программу, учите. Пригодится.

Разберитесь, что такое первичные документы , какие у них есть обязательные реквизиты, какую роль они играют в учете.

Отдельно рассмотрите работу с кассами и расчетным счетом . Особенно советую усвоить разницу между онлайн-кассой, как оборудованием, техникой и кассой организации — принципиально разные понятия.

Теперь разложите по полочкам, с кем может организация взаимодействовать — с поставщиками, покупателями, заказчиками, налоговой, учредителями, сотрудниками и т.д. Какие расчеты между ними бывают. Откуда вы получаете доходы (и что именно считать доходом) и какие расходы существуют.

Заодно разберитесь с организационно-правовыми формами бизнеса — ООО, АО, ИП — это конечно больше про Гражданский кодекс, а не бухучет, но когда вам придется взаимодействовать с ними, вы должны понимать, какой у них правовой статус, за что они могут отвечать, за что нет, кто является уполномоченным лицом и другие подобные моменты.

Разберитесь, что такое основные средства и чем они отличаются от материалов, товаров или другого имущества. Собственно с понятием товаров и других активов тоже надо разобраться)

Есть еще НМА — нематериальные активы, всякое незавершенное строительство, незавершенное производство, финансовые вложения — вот их я бы особенно не трогала. Производство вообще бы не трогала)) Скорее всего, вы будете работать с торговлей или услугами , где все относительно проще. Будете изучать какие-то более сложные по мере необходимости.

Самое, наверное, трудное для бухгалтера с нуля — зарплата. Здесь столько нюансов, что их очень сложно будет изучить с набега. Начните с того, что такое МРОТ, что такое больничные и отпускные, командировочные, суточные, что такое средний заработок и как он считается. Как вообще посчитать зарплату. Какие системы оплаты труда существую и чем отличаются. Загляните в ТК, там есть определения многим понятиям. Также разберитесь со страховыми взносами и НДФЛ.

Начинающий бухгалтер после изучения всего перечисленного выше

Когда вы перестанете путать НДС с НПД и называть НДФЛ подоходным налогом, а слова вроде «амортизации» будете произносить с пониманием — что это такое — поздравляю, вы прошли первый этап.

Разберитесь в системах налогообложения

Теперь углубимся в налоги. Для начала разберитесь с базой — какие налоги федеральные, какие местные, что такое налог, сбор, взносы.

По какой системе сейчас уплачиваются налоги — вам нужно изучить единый налоговый счет и единый налоговый платеж.

Потом перейдете к раскладыванию на косточки основных налогов. Облегчу вам жизнь — малый бизнес использует в основном всего несколько налоговых режимов: УСН (упрощенка, упрощенная система), патент (ПСН, патентная система) и еще сейчас иногда АУСН (автоматизированная упрощенка).

Налог на прибыль, НДС, НДФЛ (у ИП) — отложите для тщательного изучения на потом, иначе у вас в голове будет просто каша. Основы — да, углубленно в эти налоги не лезьте. И, да ЕСХН — единый сельхоз налог, забываю про него все время. Еще ни разу не встретила ни кого на этом режиме (простите меня фермеры). Сюда же налог на имущество, транспортный и земельный налоги.

Что вам надо знать о налогах: кто платит, как считается (какая у него налогооблагаемая база), ставки. По системам налогообложения — кто может применять, в какой деятельности, в чем преимущества, для кого и когда выгодно.

Переходите к отчетности

Здесь вам предстоит разобраться с двумя группами отчетов:

По налогам самого юрлица или ИП.

По налогам и взносам по сотрудникам.

Основные отчеты, о которых вам надо знать:

Декларация по УСН. Расчет по страховым взносам. Расчет 6-НДФЛ. ЕФС-1. Персонифицированные сведения. Уведомление по налогам, сборам и взносам, подлежащим уплате. Декларация 3-НДФЛ — ее сдают ИП, которые применяют основную систему налогообложения, и обычные физлица. Она вам пригодится обязательно.

Некоторые из них не так трудно заполнить, например, сами ИП вполне успешно заполняют декларацию по УСН «доходы», стоит раз 20 им показать как это делать…

И не забудьте, что существует еще и бухгалтерская отчетность — два основных отчета — это баланс и отчет о финансовых результатах.

Труднее с отчетностью по сотрудникам. Легко запутаться. Хотя признаю, современные программы и онлайн-сервисы, и всякие онлайн-бухгалтерии творят, порой чудеса. Но даже они не всемогущи. Например, программа заполнит тебе РСВ, но при условии, что ты внес правильные данные по доходам сотрудников. Вдруг там у кого-то материальная помощь необлагаемая, а ты ее включил в облагаемую базу и начислятся лишние взносы.

В общем бездумно полагаться на программу точно не надо. Но ее нужно изучать. Познакомьтесь, кстати, с такими понятиями, как ЭДО, фискальный оператор, электронная подпись, машиночитаемая доверенность.

Если вернуться к отчетности, то тут вам надо обязательно разобраться с периодичностью сдачи отчета, сроках, куда его сдавать и надо ли (!). Например, если ИП применяет патент и УСН и у него нет работников, то он раз в год сдает декларацию и несколько раз в год сдает уведомления, другие отчеты ему не нужны.

Финальный штрих

Кроме бухгалтерского и налогового учета есть еще много нюансов. Например, налоговые требования. Некоторые директора чуть не в обморок падают, когда их присылают, а другие игнорят, а потом удивляются, что им счета заблокировали.

Также стоит изучить свои права и права налоговых инспекторов при проверках, учесть, что организация может не только нанимать штатных сотрудников, но самозанятых или подрядчиков-«физиков» и тут тоже есть моменты, которые надо учесть. С недавнего времени, например, таким подрядчикам-частникам надо оплачивать больничный.

В общем бухгалтерия это не про «нажал кнопку и оно самом посчиталось», тут думать надо ;)

Если решили вступить на нелегкую дорогу в обучении бухгалтерии — могу только порадоваться, что в нашем полку прибывает) Роботы нас не заменят никогда, да коллеги?

Любые вопросы в комментариях категорически приветствуются!