🤷‍♀️ Вас РКН еще не достал? Меня да, но я все равно вам расскажу про заполнение уведомления на сайте РКН

С гордостью смотрела на суету с новыми штрафами, уверенная, что у меня то давно все отправлено. Если и вы так думаете — проверьте-ка себя в реестре. Проще всего искать по ИНН.

Вот пример:

Моей организации в реестре не нашлось, придется похоже дублировать уведомление — лучше подать его второй раз, чем не отправить и потом виновато шаркать ножкой перед руководством, объясняя, почему у нас штраф на 100 или даже 300 тысяч.

Итак, самое главное, что надо сделать сейчас — это подать «Уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных». Тут лучше не мудрить и заполнить форму прямо на сайте Роскомнадзора вот тут.

Для тех, кому нужно здесь и сейчас разобраться с новыми правилами, уведомлениями, штрафами, вопросами работы сайта с персональными данными — вам на вебинар. Сможете и послушать и задать вопросы. Тем, кому надо разобраться с нуля или для тех, кто уже подал уведомление и решил на этом остановиться — изучаем подробный курс по персональным данным, чтобы потом не было мучительно больно вашему расчетному счету.

А мы давайте заполним уведомление.