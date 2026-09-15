ЭПЭ при международных грузоперевозках

МИФ 1. Для ГИС ЭПД не важны международные перевозки

С одной стороны это действительно так. Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) заточена в первую очередь на внутрироссийские маршруты и российские компании/ИП.

На текущий момент я успела глубоко покопаться в трех системах ЭДО ключевых операторов, и везде с большим или меньшим удобством вы можете создать электронное поручение экспедитору (ЭПЭ) на международную грузоперевозку. Поэтому единственное препятствие, которое сможет вам помешать создать такое ЭПЭ, - если вы или ваш контрагент являетесь иностранным юридическим лицом или ИП.

Согласно п.4. ст.4.2. Федерального закона N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" экспедитор не вправе приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, до представления клиентом необходимых документов и информации.

Согласно п.5 и п.7 Постановления Правительства РФ от 08.09.2006 N 554 "Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности" поручение экспедитору является неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции.

Как до 01.09.26, так и с 01.09.26, поручение экспедитору необходимо оформлять вне зависимости от маршрута грузоперевозки (об этом говорит и сам Минтранс на своем сайте (см. п.9)). В этом отношении изменилось только одно - 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения к ст. 2 Федерального закона N 87-ФЗ, и ст.2 была дополнена п. 3 (Федеральный закон от 07.06.2025 N 140-ФЗ), согласно которым экспедиторские документы, в частности, поручение экспедитору, формируются только в электронном виде.