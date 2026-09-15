ЭПЭ при международных грузоперевозках

МИФ 1. Для ГИС ЭПД не важны международные перевозки
С одной стороны это действительно так. Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) заточена в первую очередь на внутрироссийские маршруты и российские компании/ИП.
На текущий момент я успела глубоко покопаться в трех системах ЭДО ключевых операторов, и везде с большим или меньшим удобством вы можете создать электронное поручение экспедитору (ЭПЭ) на международную грузоперевозку. Поэтому единственное препятствие, которое сможет вам помешать создать такое ЭПЭ, - если вы или ваш контрагент являетесь иностранным юридическим лицом или ИП.
Согласно п.4. ст.4.2. Федерального закона N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" экспедитор не вправе приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, до представления клиентом необходимых документов и информации.
Согласно п.5 и п.7 Постановления Правительства РФ от 08.09.2006 N 554 "Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности" поручение экспедитору является неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции.
Как до 01.09.26, так и с 01.09.26, поручение экспедитору необходимо оформлять вне зависимости от маршрута грузоперевозки (об этом говорит и сам Минтранс на своем сайте (см. п.9)). В этом отношении изменилось только одно - 1 сентября 2026 года вступили в силу изменения к ст. 2 Федерального закона N 87-ФЗ, и ст.2 была дополнена п. 3 (Федеральный закон от 07.06.2025 N 140-ФЗ), согласно которым экспедиторские документы, в частности, поручение экспедитору, формируются только в электронном виде.
Таким образом, если ваш случай не подпадает под исключения, среди которых не числятся международные маршруты (Приказ Минтранса от 03.04.2026 №115), вам необходимо с 01.09.2026 оформлять ЭПЭ с клиентами и подрядчиками по договорам транспортной экспедиции.
МИФ 2. Недопустим смешанный документооборот ЭПД в рамках одной перевозки.
На своем сайте Минтранс высказался о том, что смешанный документооборот в рамках одной перевозки невозможен (п.4. https://mintrans.gov.ru/activities/376/453/454), из чего может показаться, что если у вас международная грузоперевозка, и вы не сможете сделать абсолютно все документы по ней в электронном виде (а вы действительно не сможете), то можно и не начинать.
Но анализ норм, на которые ссылается Минтранс в этом комментарии (статья 5 Федерального закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ, постановление Правительства РФ от 21.05.2022 № 931, постановление Правительства РФ от 27.04.2026 г. №469), говорит о невозможности смешанного документооборота только рамках обмена одним конкретным документом:
Если обратиться к ст.5. 140-ФЗ, там говорится о сроках вступления положений данного закона в силу. И эти сроки говорят нам о том, что документы и перевозки начатые до вступления в силу пункта об обязательности ЭПД (до 01.09.26), должны быть завершены на бумаге, если они начаты на бумаге. А с 01.09.2026 ЭПД могут оформляться на бумаге только если они подпадают под исключения.
Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 № 931 не распространяется на ЭПЭ, оно касается обмена иными ЭПД. Данное постановление не устанавливает исключения для применения ЭПД, а регулирует технологический порядок обмена файлами ЭПД. И действительно из этого постановления следует, что (а) не начав обмен ЭПД электронно, технологически невозможно его закончить электронно, (б) начав обмен электронно, невозможно его закончить не электронно.
При этом в данном постановлении нет речи, например, о том, что если заявка на перевозку сделана на бумаге, то нельзя сделать ЭТрН. То есть, смешанный документооборот невозможен именно в рамках одного конкретного документа, а не всей перевозки от начала до конца.
Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 № 469 уже регулирует обмен ЭПЭ, но суть его точно такая же, как у постановления №931. Тут только важно отметить один нюанс - среди обязательных полей электронной экспедиторской расписки (ЭЭР) и электронной складской расписки (ЭСР) существует поле "универсальный идентификатор поручения экспедитору". То есть, если не сделать ЭПЭ, то и ЭЭР/ЭСР будет сделать невозможно. Другими словами, для ЭПЭ и ЭЭР/ЭСР действительно невозможен смешанный документооборот. Но это равносильно как для международных, так и для внутрироссийских перевозок.
Резюмируя, на текущий момент отсутствуют какие-либо нормативные или технологические возможности, позволяющие избежать оформления ЭПЭ для международных перевозок по причинам, не учтенным в списке исключений.