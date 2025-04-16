Когда нет денег на курсы, но есть желание учиться: мой опыт в маркетинге

2014 год. Мне 26 лет. Я руковожу небольшим медиа-отделом, но хочу большего — мечтаю знать о маркетинге всё. Не чуть больше, чем другие, а прям ВСЁ. В голове сидело убеждение: чтобы стать профи, нужно прикоснуться к «тайным знаниям». А где они хранятся?

2014 год. Мне 26 лет. Я руковожу небольшим медиа-отделом, но хочу большего — мечтаю знать о маркетинге всё. Не чуть больше, чем другие, а прям ВСЁ. В голове сидело убеждение: чтобы стать профи, нужно прикоснуться к «тайным знаниям». А где они хранятся? На курсах, тренингах или даже MBA.

Тогда казалось, что люди, которые ходят на эти программы, получают некоторую избранность, с которой потом строят карьеру. Конечно, я тоже хотел.

Но была одна проблема. Хотя я зарабатывал нормально, в тот год по определённым обстоятельствам, почти все деньги у меня, как сквозь пальцы, улетучивались. У меня оставалось совсем немного, и тратить их на образование, даже частично, было невозможно.

А задача у меня была чёткая: за этот год узнать всё-всё про маркетинг.

Тут-то я и понял: окей, если у меня нет денег — это не повод ничего не делать. Я открыл Google и задал вопрос: "Кто самый популярный автор и спикер по маркетингу?". Читаю первые страницы выдачи, смотрю комментарии — имя всплывает снова и снова. Игорь Манн.

Тогда я решил: книги его я сейчас купить не могу, на тренинг тоже не попасть, но есть YouTube. Забиваю "Игорь Манн" в поиск и нахожу примерно 70 видеороликов. И вот я уже сижу по вечерам и смотрю их один за другим.

Надо отметить что видео с участием Игоря Манна отличается тем, что он почти никогда на видео не докручивает идею до конца. Всегда рекомендует: "Хотите больше? Купите книгу." Но я так отчаянно захотел разобраться, что начал просто собирать всё в пазл. То, что оставалось недорассказанным в одном видео, раскрывалось в другом. И так, шаг за шагом, я выстроил свою систему: смотрел, записывал, соединял.

Конечно, после такого самообразования я не превратился моментально в директора по маркетингу, но приобрел солидный багаж знаний, который успешно применял в дальнейшей работе, особенно во время мозговых штурмов. Этот опыт научил меня тому, что при должном упорстве можно найти альтернативные пути к знаниям, даже когда традиционные возможности недоступны.

До назначения директором департамента маркетинга оставалось 2 года.