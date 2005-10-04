Заполнение графы 14 УПД Стоимость товара, подлежащего прослеживаемост

Несмотря на то, что новые форматы счета-фактуры и УПД были утверждены еще в 2024 году, содержание графы 14 Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях» все еще вызывает вопросы.

Счета-фактуры обновленного формата станут обязательными уже с 01.04.2025, но внятные разъяснения от контролирующих органов по правилам заполнения данной графы до сих пор отсутствуют.

Собираю информацию по основным принципам и вариантам заполнения данной графы, надеюсь, она будет полезна всем коллегам, работающим с прослеживаемым товаром.

Начать стоит с того, что на данный момент ни бухгалтеры, ни консультанты, ни налоговые инспекторы не имеют точного ответа даже на простой вопрос: имеется ли в виду стоимость приобретения прослеживаемого товара или все-таки стоимость его продажи?

Очевидно, что указание в данной графе стоимости приобретения товара было бы крайне нелогичным.

Во-первых, поскольку эта информация представляет собой коммерческую тайну, и продавец не обязан раскрывать покупателю сведения о своих закупочных ценах.

А во-вторых, исходя из самой сути первичного документа о реализации товара (работ, услуг, имущественных прав), он создается для подтверждения факта реализации, соответственно, обязательными его элементами являются данные, фиксирующие конкретные параметры сделки между продавцом и покупателем, то есть - описание предмета реализации, количество, цена и общая стоимость продажи (графы 1-9). Следующий блок документа определяет налоговую ставку и сумму НДС и предназначен для целей расчета налога. И завершающий блок (графы 10-14) дополняют основные параметры сведениями о стране происхождения и прослеживаемости реализуемого товара.

Соответственно, на основании данных о продажной цене и количестве товара в графе 5 "Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего" формируется общая сумма стоимости продажи по данному УПД, а в графах 10-14 расшифровывается информация о составе продаваемого прослеживаемого товара в разрезе страны происхождения и кодов РНПТ.

То есть, при реализации прослеживаемого товара по одному коду РНПТ графа 14 "Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без налога на добавленную стоимость, в рублях" будет равна графе 5 "Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего" (с учетом округления данной суммы до целых рублей).

При реализации же прослеживаемого товара по нескольким кодам РНПТ, данные в графе 14 разделяются на несколько строк, и по каждому коду РНПТ указывается стоимость прослеживаемого товара. Общая сумма всех строк по графе 14 также в итоге должна быть равна графе 5 "Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего".

Сложнее разобраться, какую стоимость указать в графе 14 при реализации комплекта, в составе которого находятся отдельные прослеживаемые элементы, или реализации работ и услуг, в ходе выполнения которых покупателю также передаются прослеживаемые товары. С этим попробуем разобраться в следующем материале.