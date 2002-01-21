Оспаривание устава и доли в бизнесе: из-за чего и как судятся бывшие супруги

Wildberries объединилась с Russ. Владислав Бакальчук, муж основательницы маркетплейса Татьяны Ким, выступил против этой сделки, назвав условия слияния неприемлемыми. Ким в ответ отметила, что ее супруг был в курсе предстоящей сделки, и подала иск о расторжении брака. Бакальчук считает, что брачного договора нет, поэтому компанию нужно делить поровну. При этом формально до объединения Ким принадлежало 99% маркетплейса, а Бакальчуку — 1%.

Без брачного договора вся доля в размере 100% обычно признается совместно нажитой и делится пополам. Но Суд должен обратить внимание на договоренности супругов о Wildberries: Ким там принадлежит 99% долей в уставном капитале, а Бакальчуку — лишь 1%. То есть муж добровольно согласился на такой расклад в учредительном договоре, который в подобной ситуации можно расценить как документ, «содержащий элементы соглашения о разделе имущества» (дело № 11-КГ23-6-К6 ). А если в уставе компании закреплен лимит на размер долей участников, суд не сможет поделить их поровну между экс-супругами. Возможно, что кто-то из двух получит долю с корпоративными правами, а кому-то достанется денежная компенсация.

Важно учитывать и п. 2 ст. 39 СК, позволяющий суду иногда отступать от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе. Это допускается в двух случаях. Первый — когда нужно учесть интересы несовершеннолетних детей или другого супруга. Ко второму варианту относятся ситуации, когда тот не получал доходы по неуважительным причинам или совершал недобросовестные действия, которые привели к уменьшению объема совместно нажитого имущества.