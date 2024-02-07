Дробление бизнеса. Получения необоснованной налоговой экономии через распределение ресурсов

Дробление бизнеса дело ООО «Севрыбфлот». По результатам налоговой проверки налогоплательщик переведен на общий режим налогообложения и ему доначислены НДС ,налог на прибыль, ЕСХН.

Налоговый орган признал, что общество, входящее в группу компаний, участвовало в формальном разделении бизнеса на отдельные организации и создании видимости автономного существования при фактическом управлении единым центром и использовании всего флота и трудового ресурса группы, что позволило налогоплательщику и взаимозависимым организациям группы необоснованно применять специальный режим налогообложения в виде ЕСХН и уклониться от уплаты налогов по общему режиму налогообложения.

Суды пришли к выводу о доказанности факта умышленного создания схемы получения необоснованной налоговой экономии через распределение ресурсов (квоты на добычу ВБР, морских судов и трудовых ресурсов) между взаимозависимыми лицами, а также создания видимости самостоятельности участников группы посредством оформления искусственных договорных отношений.

А также создания ООО «Севрыбфлот» формального документооборота по сделкам реализации крабовой продукции на экспорт, с участием подконтрольных иностранных компаний, в результате чего обществом допущено занижение доходов от реализации в целях исчисления налога на прибыль и учитывая, что общая средняя численность работников организаций группы, определенная исходя из фактического количества трудового персонала, участвовавшего в деятельности указанных компаний, в проверяемый период превышала 300 человек.

Суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии у ООО «Севрыбфлот» права на применение льготного режима налогообложения в виде ЕСХН. При этом суд произвел уменьшение налога на прибыль посредством зачета уплаченных обществом сумм ЕСХН.

Постановление АС ДВО от 07.06.2023 № Ф03-2165/2023 по делу № А59-3162/2021.