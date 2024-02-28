Минстрой России и ФНС России рекомендуют новую методику оценки юридических лиц. Как минимизировать риски с подрядчиком

В новом документе от 26 января 2024 года, Минстрой России и Федеральная налоговая служба советуют применять новый инструмент оценки компаний. Этот инструмент позволяет оценивать финансовое положение компаний.
Для каких сделок
Особое внимание следует уделить этой методике при:
заключении сделок по проектированию;
проведении инженерных изысканий;
строительных работах, включая реконструкцию и капитальный ремонт.
Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить более надежное сотрудничество в строительной отрасли.
Новый инструмент ФНС для оценки компаний
Федеральная налоговая служба ввела новую систему для проверки фирм через «Личный кабинет». С помощью приказа № ЕД-7–31/181@ от 24.03.2023 года создана система, позволяющая анализировать работу компаний по 27 параметрам. Это делается в два этапа и результаты могут быть получены непосредственно компаниями.
Применение
Полученный отчет, который включает в себя детализированные данные о финансовом состоянии и других аспектах работы компании, предлагается использовать при заключении контрактов. Минстрой России и ФНС советуют применять этот механизм для проверки подрядчиков. Выписку можно предъявить для доказательства надежности, в том числе при выборе единственного поставщика.
Проверка выписки
Для подтверждения подлинности документа используется QR-код или специальный код, который можно проверить на сайте ФНС для получения основной информации о компании из отчета.
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