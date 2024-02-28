Минстрой России и ФНС России рекомендуют новую методику оценки юридических лиц. Как минимизировать риски с подрядчиком

В письме Минстроя России № 3874-ИФ/00 и ФНС России № ЕД-17–31/216 от 26.01.2024 «О совместной позиции Минстроя России и ФНС России по применению сервиса оценки юридического лица, позволяющего определить его финансово-хозяйственное состояние»

В новом документе от 26 января 2024 года, Минстрой России и Федеральная налоговая служба советуют применять новый инструмент оценки компаний. Этот инструмент позволяет оценивать финансовое положение компаний.

Для каких сделок

Особое внимание следует уделить этой методике при:

заключении сделок по проектированию;

проведении инженерных изысканий;

строительных работах, включая реконструкцию и капитальный ремонт.

Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить более надежное сотрудничество в строительной отрасли.

Новый инструмент ФНС для оценки компаний

Федеральная налоговая служба ввела новую систему для проверки фирм через «Личный кабинет». С помощью приказа № ЕД-7–31/181@ от 24.03.2023 года создана система, позволяющая анализировать работу компаний по 27 параметрам. Это делается в два этапа и результаты могут быть получены непосредственно компаниями.

Применение

Полученный отчет, который включает в себя детализированные данные о финансовом состоянии и других аспектах работы компании, предлагается использовать при заключении контрактов. Минстрой России и ФНС советуют применять этот механизм для проверки подрядчиков. Выписку можно предъявить для доказательства надежности, в том числе при выборе единственного поставщика.

Проверка выписки

Для подтверждения подлинности документа используется QR-код или специальный код, который можно проверить на сайте ФНС для получения основной информации о компании из отчета.