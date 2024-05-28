Методичка об антиотмывочных обязанностей при оказании бухгалтерских услуг

Минфин опубликовал презентацию, напоминающую частным бухгалтерам, а также фирмам и аудиторам оказывающим соответствующие услуги, их обязанности в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2024 году.
В информационном материале указанно:
какие операции подпадают под требования закона № 115-ФЗ;
как наладить систему контроля, какие регламенты разработать;
как выбирать и готовить персонал;
для чего используется личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;
какие сведения нужно запросить у клиентов, прежде чем принимать их на обслуживание, чтобы оценить риски вовлечения в подозрительные операции;
как выявить рискованные операции и какие из них нужно зафиксировать по антиотмывочному закону;
как работать с уведомлениями Росфинмониторинга, когда нужно блокировать деятельность клиентов;
об НПА в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
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