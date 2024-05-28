Методичка об антиотмывочных обязанностей при оказании бухгалтерских услуг

Один товарный знак, одна бухгалтерия, лимит по УСН — все это не повод для обвинений в искусственном дроблении

Налоговая инспекция похожа на стаю шакалов: инспекторы готовы сожрать любого, кто попадается в их лапы. Несмотря на то, что их доводы порой бывают абсурдными, охота на бизнес продолжается. Не вникая в суть деловых отношений, даже в суде они пытаются отбить свои нелепые доводы, и доходят в этом стремлении до кассации.