В ходе камерального контроля декларации НДС налоговая служба потребовала у компании предоставить её штатное расписание. Компания отказалась, мотивируя это тем, что данная информация не связана с расчётом вычетов по НДС. Этот отказ привёл к наложению штрафа. Однако, арбитраж первой инстанции встал на сторону налогоплательщика, ссылаясь на то, что налоговые инспекторы имеют право требовать только те документы, которые имеют отношение к операциям проверяемой стороны. Это следует из решения АС Московского округа от 19 июня 2024 года № Ф05–11220/24.

Решение налоговых споров

Апелляционная и кассационная инстанции утвердили вердикт налогового органа, подчеркнув важность:

Неразрешимость конфликтов, связанных с правом на снижение налоговой нагрузки через вычеты, не должна быть ограничена лишь проверкой выполнения формальных критериев по Налоговому кодексу. При наличии сомнений в законности использования вычетов требуется всестороннее изучение всех деталей дела.

Права налоговых органов

Налоговая служба имеет полномочия требовать у плательщиков предоставления документации, включая счета-фактуры и первичные бумаги, несмотря на результаты, отображенные в налоговой отчетности. Если есть подозрения в неправдивости данных, которые могут привести к снижению налогов или увеличению вычетов, налоговые инспекторы могут запросить соответствующую документацию для проверки.

Права налоговых органов

Налогоплательщики не обладают полномочиями для оценки целесообразности запросов документов со стороны налоговых инспекций. Это право принадлежит исключительно налоговой службе, осуществляющей контрольную функцию.

Ограничение полномочий налогоплательщиков

Любые попытки налогоплательщиков оспорить потребность в определённых документах, запрашиваемых налоговым органом в ходе проверки, не имеют юридической силы. Право на определение необходимости той или иной информации полностью принадлежит налоговой инспекции.