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Ирина Клишковская
Регистрация ККТ

Изменения в законодательстве о ККТ

Новация направлена на расширение случаев, когда необходимо использование ККТ на рынках, предназначенных для розничной торговли.
Изменения в законодательстве о ККТ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Изменения в законодательстве о ККТ

Депутаты Госдумы одобрили на обоих заключительных этапах обсуждения поправки в закон, касающиеся использования контрольно-кассовых аппаратов (ККТ). Новация направлена на расширение случаев, когда необходимо использование ККТ на рынках, предназначенных для розничной торговли. Кроме того, ужесточается надзор за выполнением правил работы с кассовыми аппаратами на данных торговых площадках.

Изменения в использовании контрольно-кассовой техники

В рамках нового законодательства предвидится сокращение списка сфер деятельности, где использование кассовых аппаратов на рынках не является обязательным. Тем не менее, те компании и частные предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения в сельском хозяйстве (ЕСХН), все еще могут осуществлять продажу на рынках без кассовых машин. Это касается ситуаций, когда они владеют не более чем тремя торговыми точками, а общая площадь их торговых и складских помещений на рынке, ярмарке или в выставочном зале не превышает 15 квадратных метров.

Обязанности управляющих рынков

Управляющие рыночными площадками теперь должны ежемесячно до начала работы проверять через официальный сайт ФНС наличие у продавцов соответствующих регистрационных данных контрольно-кассовой техники (ККТ). В случае обнаружения нарушений, а именно отсутствия регистрации ККТ, они обязаны оповестить торговца о необходимости исправить ситуацию.

Процедура при выявлении нарушений

Если в течение 15 рабочих дней нарушение не будет устранено, управляющая компания имеет право запретить использование торгового места нарушителем. Это нововведение направлено на усиление контроля за соблюдением налогового законодательства на территории рынков.

Новые меры регулирования торговых площадей

Так же в ходе последнего заседания, депутаты Госдумы одобрили закон, направленный на ужесточение контроля над деятельностью управляющих органов рыночных площадей. Закон, предложенный правительством и впервые рассмотренный в начале прошлого года, предусматривает введение финансовых взысканий за нарушение правил предоставления мест для торговли. В случае повторного игнорирования норм максимальный штраф может достигнуть 1 миллиона рублей. Эти изменения призваны упорядочить работу рынков и обеспечить соблюдение законности в этой сфере.

Изменения в КОАП РФ по вопросам ККТ

Обязанности компаний и возможные санкции

Внесены поправки в административное законодательство, касающиеся контрольно-кассовых аппаратов (ККТ). Теперь организации обязаны строго следить за наличием у арендаторов копий документов о регистрации ККТ. Проверка наличия таких аппаратов становится обязательной процедурой. В случае невыполнения этих требований, компания должна расторгать договор аренды в одностороннем порядке. Нарушение данных правил влечёт за собой административную ответственность. Штрафные санкции для руководителей могут составлять от 40 до 50 тысяч рублей. Юридические лица рискуют получить штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрено предупреждение.

Новые штрафы для нарушителей административных правил

Согласно предложенным поправкам в административное законодательство, особенно для повторных нарушений, власти ужесточат финансовую ответственность. Речь идет о введении новых санкций: — Для должностных лиц размер штрафа предлагается установить от 50 до 80 тысяч рублей. — Организации могут столкнуться с более суровыми мерами: штрафами от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Эти меры направлены на компании, управляющие рыночной инфраструктурой, которые не обеспечивают использование контрольно-кассовой техники торговцами на предоставленных им площадях. Проект закона № 20280−8 предусматривает их введение с начала марта 2025 года.

Особенности расчетов в сельхозкооперативах

При реализации товаров через розничные сделки, когда покупатель получает продукцию немедленно после оплаты, определенные категории сельскохозяйственных кооперативов могут осуществлять финансовые операции без использования кассовых аппаратов. Это правило исключает аграрные кредитные потребительские кооперативы и будет актуально до первого дня осени 2025 года. Такую льготу предоставляют для участников рынка, ярмарок и выставок, где они продают свою продукцию.

Упрощение условий для ИП на ярмарках

Индивидуальным предпринимателям (ИП), которые используют патентную систему налогов, разрешено проводить финансовые операции без кассовых аппаратов (ККТ). Это касается деятельности, выполняемой на ярмарках, работающих по выходным и праздничным дням. Ограничение состоит в том, что число мест для торговли на таких мероприятиях не должно превышать 50.

Введение новых требований к кассовым чекам

С началом 2026 года вводится обязательство для предпринимателей и организаций, которым ранее разрешалось отказаться от использования контрольно-кассовой техники (ККТ), фиксировать в чеках подробные данные о реализуемых товарах, включая их наименование и количество.

Переходные положения нового закона

Законопроекты № 20280-8 и 33099-8 , предусматривающие эти изменения, официально начнут действовать с 1 марта 2025 года, что предоставляет субъектам предпринимательской деятельности почти год на адаптацию к новым нормативным требованиям.

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