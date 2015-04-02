Изменения в чеках с 2025 года

Новые требования к чекам

Федеральная налоговая служба анонсировала обновление стандартов чеков с начала 2025 года. Это следует из стандартов, зафиксированных в приказе от 14 сентября 2020 года № ЕД-7–20/662@. Теперь каждый чек или бланк строгой отчетности, а также чеки коррекции должны включать хотя бы один новый реквизит из утвержденного списка.

Изменения в уплате НДС для УСН с 2025 года

С началом 2025 года, в соответствии с законом №176-ФЗ, предприниматели и компании на упрощенке станут обязаны платить НДС. В определенных случаях у них будет выбор: использовать пониженные ставки НДС в размере 5% или 7%, либо же придерживаться стандартных 10% и 20%. Это изменение повлияет на ряд тегов в чеках: — Тег 1102 отображает НДС по ставке 20%. — Тег 1103 указывает на сумму НДС по ставке 10%. — Тег 1104 отражает сумму по ставке 0%. — Тег 1105 применяется для сумм без НДС. — Тег 1106 и 1107 соответственно для расчетных ставок 20/120 и 10/110.

Изменения в кассовых чеках

В свете недавних нововведений, касающихся кассовых чеков и бланков строгой отчётности (БСО), ожидается внесение корректировок в детали, указываемые в данных документах. Основное изменение касается ввода новых налоговых ставок — 5% и 7%. Такое обновление требует модификации программного обеспечения контрольно-кассовых машин (ККМ), которые используются для их печати. Разработчики ПО ККМ активно работают над внедрением этих изменений. Ожидается, что к концу 2024 года соответствующие функции будут интегрированы в системы, что позволит выпускать кассовые чеки и БСО с обновлёнными налоговыми ставками.

Важная информация для СУБД

Предприниматели и компании, использующие упрощённое налогообложение и решившие перейти на НДС с ставкой 5% или 7%, должны обратить внимание на необходимость актуализации программного обеспечения ККТ. Это нужно для корректного отражения новых ставок в чеках и чеках коррекции. Обновите ПО ваших кассовых аппаратов без промедления, чтобы избежать ошибок в документах.