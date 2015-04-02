Применение ККТ адвокатами: разъяснение ФНС

Федеральная налоговая служба России в письме от 16 октября 2024 года № ЕД-16–20/295@ уточнила обязательства адвокатов в отношении использования контрольно-кассовой техники (ККТ). Согласно Федеральному закону от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ, все организации и индивидуальные предприниматели обязаны использовать ККТ при проведении расчетов, за некоторыми исключениями. ФНС подчёркивает важность соблюдения требований закона в части ведения кассовой документации, включая кассовую книгу и первичные кассовые документы. Эти моменты остаются актуальными для адвокатов, занимающихся частной практикой, за исключением ситуаций, предусмотренных законодательством. Таким образом, адвокатам необходимо внимательно следить за изменениями в законодательстве и корректно исполнять свои обязанности по применению ККТ, чтобы избежать возможных нарушений.



Закон № 54-ФЗ регулирует, как организации и ИП проводят расчеты наличными. Однако, адвокатская деятельность, согласно закону от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ, не считается предпринимательством. Основная задача адвокатов — это защита прав, свобод и интересов как физических, так и юридических лиц. Таким образом, их работа не приравнивается к продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг.



Адвокатская практика осуществляется без необходимости использования контрольно-кассовой техники. Также, адвокаты, работающие в индивидуальном порядке, освобождены от ведения кассовой книги и фиксирования ежедневного дохода. Им не требуется оформлять первичные кассовые документы. Таким образом, соблюдение этих требований не является обязательным для адвокатов, работающих самостоятельно. Это упрощает процесс документации и отчетности, делая деятельность адвокатов более гибкой и менее обременительной с точки зрения административных процедур.