Штрафы за отсутствие уведомления в Роскомнадзоре увеличатся в 100 раз – соответствующий законопроект был одобрен. Уведомите Роскомнадзор о начале обработки персональных данных, если вы ещё этого не сделали. В скором времени штрафы за невыполнение данного требования возрастут в 100 раз. Эти изменения были внесены Государственной Думой в статью 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Федеральный закон от 30 ноября 2024 г. № 420-ФЗ). Новые правила начнут действовать с 30 мая 2025 года.

Организациям, которые планируют работать с персональными данными, необходимо зарегистрироваться в Роскомнадзоре (часть 1 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). Это относится также к работодателям. За неподачу уведомления о намерениях обрабатывать личные данные организациям грозят штрафы. На данный момент специальные санкции за такое нарушение отсутствуют, поэтому организации привлекаются к ответственности по общей статье за непредоставление информации государственным органам (статья 19.7 КоАП). Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составляет 300–500 рублей, а для юридических лиц – 3 000–5 000 рублей.

Однако вскоре размеры штрафов существенно увеличатся. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 000 до 50 000 рублей, а компании и индивидуальные предприниматели – на сумму от 100 000 до 300 000 рублей. Аналогичные меры наказания предусмотрены и для тех, кто уведомит Роскомнадзор с задержкой.