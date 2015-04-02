ИТ-организации, которые не могут подтвердить законность своей деятельности документально, могут столкнуться с проблемами с налоговой службой.

Изменения в проверках ИТ-компаний с марта 2025 года

С начала марта этого года Федеральная налоговая служба анонсировала отмену действующего запрета на проведение выездных налоговых аудитов для организаций, работающих в сфере информационных технологий и имеющих соответствующую аккредитацию. Пока остаётся неясным, насколько активизируются проверки со стороны ФНС в отношении этих предприятий после отмены моратория.

ИТ-организации, которые не могут подтвердить законность своей деятельности документально, могут столкнуться с проблемами с налоговой службой. Если налоговики сочтут деятельность компании ненастоящей, это приведет к проблемам. При этом, Федеральная налоговая служба уже адаптировала процессы в своих инспекциях, и осуществление выездных проверок стало намного меньше. Вместо этого налоговые органы склоняют к уплате дополнительных налогов после проведения предварительного анализа и камеральных проверок, что не затрагивалось мораторием.

Несмотря на наличие средств, фискальные структуры ранее не активизировали их применение. После отмены запрета на проведение выездных проверок вероятно усиление контроля за IT-сектором. Этап лояльности подошел к концу: предвидится рост налогов на доходы и страховых взносов. Однако это не должно привести к значительному увеличению числа выездных проверок. Вероятнее всего, участятся досудебные рассмотрения и анализы в рамках документационного контроля.