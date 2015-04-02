Автоматизация контроля НДС через АСК НДС-2

Фискальные органы применяют автоматизированную систему под названием АСК НДС-2 для мониторинга операций по налогу на добавленную стоимость. Этот инструмент позволяет выявлять нелегитимные транзакции, анализировать деятельность контрагентов и прочее. Система автоматически сопоставляет данные из отчетов о покупках и продажах, которые предоставляются предпринимателями в рамках налоговой отчетности по НДС. В случае обнаружения несоответствий, например, отсутствия счета-фактуры у продавца в отчете о продажах при его наличии у покупателя в отчете о покупках, система автоматически инициирует запрос на предоставление разъяснений. Такое автотребование могут получить как продавец, так и покупатель.

Автоматизированная система контроля НДС

Система АСК НДС-2 обладает функцией не только сверки данных из книг покупок и продаж. Она также осуществляет анализ платежных операций компании, её контрагентов, а также лиц, находящихся во взаимозависимых отношениях. Благодаря этому, налоговые органы могут мгновенно установить, были ли оплачены товары или услуги, указанные в налоговой декларации. Программа отслеживает назначение платежей, выполненных через банковские системы, и проверяет соответствие выручки, заявленной в декларации, с данными банковских платежей. Эти возможности позволяют инспекторам налоговой службы точно определить, правильно ли рассчитана сумма НДС к уплате со стороны компании.

Ужесточение контроля за НДС и налоговыми нарушениями

Власти усиливают меры по борьбе с налоговыми махинациями, улучшая мониторинг по НДС. Банки теперь тщательнее следят за транзакциями предприятий и индивидуальных предпринимателей, приостанавливая подозрительные переводы. Это создает трудности для компаний, занимающихся фиктивными операциями с НДС, сокращая их жизнь на рынке.

Повышение штрафных санкций

Планируется увеличение штрафов за уклонение от налогов до 2,5–5 раз. Так, за существенные налоговые нарушения сейчас взимается от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Однако Минюст предлагает новые меры, предусматривающие штрафы от 500 тыс. до 1,5 млн рублей.