Осведомление от налоговой службы Удмуртской

Вот основные возможные санкции

1. Налоговые санкции. Доначисление налогов: Если налоговые органы выявят, что смена налоговой юрисдикции была фиктивной, они могут пересчитать налоговые обязательства компании исходя из реальной деятельности, а не заявленной регистрации. Это может привести к значительному увеличению суммы налога, подлежащего уплате.

Штрафы и пени: За несвоевременную уплату налогов и попытки уклонения от налогообложения могут быть наложены штрафы и начислены пени.

2. Административная ответственность. Согласно статье 122 Налогового кодекса РФ, за умышленное занижение налоговой базы, неправильное исчисление налогов или другие неправомерные действия, связанные с уклонением от уплаты налогов, могут применяться штрафы. Размер штрафа составляет 20% от неуплаченной суммы налога.

Дополнительно может быть применена статья 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов"), предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

3. Уголовная ответственность. Статья 199 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Крупный размер начинается с суммы налогов, превышающей 900 тыс. рублей за три финансовых года подряд, либо свыше 4,5 млн рублей в целом. Наказание варьируется от штрафов до лишения свободы сроком до шести лет. Фиктивное изменение налоговой юрисдикции может также квалифицироваться как мошенничество, особенно если оно связано с созданием подставных фирм или использованием поддельных документов.

4. Репутационные риски. Выявленные случаи фиктивной налоговой миграции могут нанести серьезный ущерб репутации компании. Такие действия могут негативно сказаться на деловых отношениях с партнерами, клиентами и инвесторами.

5. Дополнительные проверки. После выявления факта фиктивной миграции налоговые органы могут инициировать дополнительные проверки всей финансовой деятельности компании, что может повлечь за собой новые претензии и финансовые затраты.