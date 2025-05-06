Проблемы импортеров с коррекцией таможенной стоимости в 2025 году

Итоги

Решение суда первой инстанции отменяется, а требования ООО полностью удовлетворяются.

Признается незаконным требование Шереметьевской таможни о внесении изменений в таможенную декларацию относительно агентского вознаграждения.

На таможню возлагается возмещение судебных издержек обществу в сумме 33 000 рублей

Ключевая информация:

Основание иска: Незаконность требования таможни учитывать агентское вознаграждение в таможенной стоимости.

Результат: Иск ООО удовлетворён, требование таможни признано неправомерным.

Причина отмены решения суда первой инстанции: Неправильное толкование понятий "посредничество" и "агентское вознаграждение" применительно к условиям конкретного договора.

Ошибка суда первой инстанции заключалась в неправильном применении и толковании норм таможенного законодательства. Рассмотрим подробнее ключевые аспекты, вызвавшие ошибку:

Ошибка в трактовке понятия "посредничества":

- Суд первой инстанции ошибочно интерпретировал агентское вознаграждение как вознаграждение посредника ("посреднический доход"), руководствуясь общим положением подпункта «а» пункта 1 статьи 40 ТК ЕАЭС.

- Однако, согласно Положению № 112 о добавлении вознаграждения посредникам, термин "посредник" применяется строго к лицам, оказывающим услуги именно по покупке или продаже товаров (например, поиск поставщиков, ведение переговоров, оформление документации).

- Платежный агент, действующий по поручению покупателя и выполняющий техническую функцию перевода денег продавцу, не подходит под данное определение посредника.

Отсутствие связи между действиями платежного агента и торговлей:

- Платежный агент выполняет роль технического исполнителя финансовой операции — оплачивает товары от имени покупателя, но не влияет на процесс покупки-продажу товаров.

- Следовательно, его вознаграждение не может считаться элементом стоимости товара, связанной с посреднической деятельностью.