Проблемы импортеров с коррекцией таможенной стоимости в 2025 году
В 2025 году экспортеры столкнулись с требованиями таможенных органов по корректировке данных в декларациях. Таможня настаивает на включении в стоимость товаров расходов, связанных с услугами платежных агентов, переводящих средства иностранным поставщикам. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, стоимость импортируемых товаров должна отражать стоимость сделки, не включая компенсацию за закупку, выплачиваемую агенту покупателя за услуги заграницей. Эти расходы не являются частью затрат продавца и, следовательно, не должны влиять на цену товара. Таким образом, действия посредника, касающиеся перевода средств, не входят в расходы продавца на поставку товара и не могут быть включены в таможенную стоимость.
Указанный вывод подтверждается судебной практикой Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда 04 марта 2025 года по делу № А41-69680/24.
История вопроса
Компания ООО , импортирующая товары из Китая, обратилась в арбитражный суд с иском о признании незаконным требования Шереметьевской таможни внести изменения в декларацию на товары относительно учета агентского вознаграждения в структуре таможенной стоимости.
Согласно решению суда первой инстанции, таможенная стоимость должна включать агентские вознаграждения, однако ООО не согласилось с этим утверждением.
Основные аргументы сторон:
ООО: Полагает, что сумма агентского вознаграждения не связана с закупочной деятельностью и потому не должна включаться в таможенную стоимость.
Шереметьевская таможня: Утверждает, что вознаграждение платежных агентов, использующихся для расчетов в условиях санкционных ограничений, должно учитываться в таможенной стоимости товаров.
Позиция суда первой инстанции:
Суд первой инстанции согласился с доводами таможни, постановив, что агентское вознаграждение, выплачиваемое плательщику за совершение платежа, соответствует критериям вознаграждения посредников, регулируемым ТК ЕАЭС, и должно включаться в структуру таможенной стоимости.
Апелляционное рассмотрение:
По итогам рассмотрения апелляции суд второй инстанции отменяет решение суда первой инстанции и признает требование таможни незаконным. Аргументация основана на том, что агентство по оплате товаров не является посредничеством в смысле закупки и реализации товаров, следовательно, такое вознаграждение не подлежит учету в таможенной стоимости.
Итоги
Решение суда первой инстанции отменяется, а требования ООО полностью удовлетворяются.
Признается незаконным требование Шереметьевской таможни о внесении изменений в таможенную декларацию относительно агентского вознаграждения.
На таможню возлагается возмещение судебных издержек обществу в сумме 33 000 рублей
Ключевая информация:
Основание иска: Незаконность требования таможни учитывать агентское вознаграждение в таможенной стоимости.
Результат: Иск ООО удовлетворён, требование таможни признано неправомерным.
Причина отмены решения суда первой инстанции: Неправильное толкование понятий "посредничество" и "агентское вознаграждение" применительно к условиям конкретного договора.
Ошибка суда первой инстанции заключалась в неправильном применении и толковании норм таможенного законодательства. Рассмотрим подробнее ключевые аспекты, вызвавшие ошибку:
Ошибка в трактовке понятия "посредничества":
- Суд первой инстанции ошибочно интерпретировал агентское вознаграждение как вознаграждение посредника ("посреднический доход"), руководствуясь общим положением подпункта «а» пункта 1 статьи 40 ТК ЕАЭС.
- Однако, согласно Положению № 112 о добавлении вознаграждения посредникам, термин "посредник" применяется строго к лицам, оказывающим услуги именно по покупке или продаже товаров (например, поиск поставщиков, ведение переговоров, оформление документации).
- Платежный агент, действующий по поручению покупателя и выполняющий техническую функцию перевода денег продавцу, не подходит под данное определение посредника.
Отсутствие связи между действиями платежного агента и торговлей:
- Платежный агент выполняет роль технического исполнителя финансовой операции — оплачивает товары от имени покупателя, но не влияет на процесс покупки-продажу товаров.
- Следовательно, его вознаграждение не может считаться элементом стоимости товара, связанной с посреднической деятельностью.
Игнорирование специфики обстоятельств дела
Факт заключения агентского договора самим покупателем по причине сложившихся финансовых трудностей (санкций) свидетельствует о добровольном характере привлечения платежного агента, не обусловленном условиями внешней торговли.
- Поэтому агентская услуга была предоставлена исключительно для удобства исполнения обязательств по контракту, а не как неотъемлемая составляющая торговой операции.
Неверное использование судебной практики и правовых актов:
- Несмотря на наличие писем Министерства финансов, поясняющих позицию по данному вопросу, суд первой инстанции счел их необязательными для применения, что привело к игнорированию важного контекста.
Последствия ошибочного подхода
Постановка обязательного включения агентского вознаграждения в таможенную стоимость создает дополнительную налоговую нагрузку на предпринимателей, увеличивая финансовые риски ведения бизнеса.
Итоговая позиция апелляционного суда:
Апелляционный суд признал необходимость строгого соответствия определения "посредника" положениям таможенного законодательства и указал на отсутствие признаков посредничества в действиях платежного агента. Это стало основанием для признания требования таможни незаконным и удовлетворения исковых требований ООО.
Таким образом, ключевым моментом стала некорректная интерпретация терминов и игнорирование особенностей конкретной ситуации, повлекшие принятие неправильного решения судом первой инстанции.
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