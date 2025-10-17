О поправках в статью 10 закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» и Земельный кодекс

В проекте закона предусмотрен комплекс правил для виноградарских и винодельческих предприятий, а также объектов сельского туризма.

Данный законопроект создан для выполнения подпункта «б» пункта 1 перечня поручений Президента от 23.06.2025 № Пр-1387. Его цель — ускорить процесс рассмотрения соответствующих вопросов, связанных с развитием виноградарства и виноделия, а также обеспечить необходимые изменения в земельном законодательстве. Упрощение изменения целевого назначения земель для винодельческих хозяйств

Принятие федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ» значительно улучшило качество отечественного вина. Закон упростил процедуру изменения назначения земель, необходимых для создания виноградников, винодельческих предприятий и объектов сельского туризма. Это позволило винодельческим хозяйствам быстрее развивать инфраструктуру и расширять производство, что способствует развитию отрасли и повышению конкурентоспособности российской продукции. Технологии виноградарства и виноделия в России

В России при переработке винограда и создании винодельческой продукции применяются разнообразные технологические методы и устройства. Эти процессы включают подготовку и обработку виноградного сусла, производство вин, крепленых и игристых вин, а также изготовление коньяка и дистиллятов. Основные этапы охватывают сбор и сортировку ягод, прессование, ферментацию, выдержку и фильтрацию. Для каждого вида продукции используются свои специфические приемы и оборудование, обеспечивающие качество и уникальные свойства конечного продукта. Последовательность операций строго регламентирована и адаптирована под особенности сырья и желаемый результат. Развитие виноградарства и виноделия в России

В России наблюдается быстрый рост виноградарства и виноделия, особенно в регионах Крыма и Краснодарского края. Каждый год эти винодельческие территории привлекают множество туристов. Однако большая часть земель, пригодных для выращивания винограда, относится к сельскохозяйственным угодьям. Из-за их особой важности и правовых ограничений развивать на таких участках полноценный туризм не представляется возможным и считается нежелательным. Регулирование использования сельхозземель для сельского туризма

В проекте федерального закона предлагается установить правила использования сельскохозяйственных земель, включая угодья, для оказания услуг в сфере сельского туризма, при этом не нанося вреда этим территориям. В частности, на участках сельхозназначения и в зонах сельскохозяйственного использования в населённых пунктах разрешается строительство и реконструкция объектов, связанных с винодельческими и виноградарскими хозяйствами, если они зарегистрированы в федеральном реестре виноградопригодных земель и владеют или арендуют эти земли на законных основаниях. Эксплуатация объектов в сельском туризме и виноделии

Объекты капитального строительства и некапитальные строения, используемые для предоставления услуг в области сельского туризма, должны быть объединены в единый недвижимый комплекс. Этот комплекс также включает объекты капитального строительства и сооружения, предназначенные для производства виноградарской продукции и виноделия (винодельни). Такое объединение обеспечивает целостность и функциональность комплекса, объединяя туристическую инфраструктуру с производственными мощностями винодельческой отрасли. Требования к виноградарству, виноделию и сельскому туризму

В проекте закона предусмотрен комплекс правил для виноградарских и винодельческих предприятий, а также объектов сельского туризма. Эти меры направлены на предотвращение неправильного использования сельхозугодий и виноградников, расположенных на них. Кроме того, документ включает соответствующие поправки в Земельный кодекс, что позволит более эффективно регулировать сохранность и целевое назначение земель, используемых для выращивания винограда и развития агротуризма.