Введение в смарт-контракты и их происхождение

Что такое смарт-контракт?

Представьте себе обычный договор, только выполненный в электронном виде таким образом, что он сам контролирует своё выполнение. То есть вам не придется ждать действий другой стороны или обращаться к третьим лицам — всё произойдет автоматически при наступлении заданных условий.

Например, представьте ситуацию покупки автомобиля онлайн. Если вы перечисляете деньги продавцу, продавец обязан передать автомобиль покупателю. Но вдруг покупатель переведёт деньги, а продавец не отправит машину? Или наоборот? Смарт-контракт решает этот вопрос так: деньги покупателя поступают на специальный счёт, привязанный к контракту. Как только автомобиль доставляется покупателю и тот подтверждает доставку, средства автоматически переходят продавцу. Таким образом исключается риск мошенничества и задержки выплат.

Смарт-контракт — это цифровое соглашение, которое представляет собой программный код. Он функционирует на базе блокчейн-технологий или подобных децентрализованных систем. Основная особенность таких контрактов — их автоматическое исполнение без участия человека.