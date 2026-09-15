Разбор Обзора ФНС № БС-36-21/7738@: Пять позиций высших судов, меняющих налоговый учет IV квартала 2026 года.

3 сентября 2026 года ФНС России разослала нижестоящим органам Приложение к письму № БС-36-21/7738@, содержащее обзор правовых позиций Конституционного и Верховного Судов РФ. Документ фиксирует отход от формального подхода инспекций в пользу приоритета экономической сущности сделок. Рассмотрим пять ключевых прецедентов, требующих корректировки учетных политик и налоговых деклараций.

1. Ретроспективное оспаривание кадастровой стоимости (Постановление КС РФ от 14.07.2026 № 48-П) Нормативная база: ст. 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»; ст. 52, 391, 403 НК РФ. Ранее применение внесудебного порядка (через бюджетные учреждения) ограничивалось жестким сроком в шесть месяцев с даты оценки (ч. 7 ст. 22.1 Закона № 237-ФЗ). КС РФ признал данную норму нарушающей конституционное право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ), так как налогоплательщик узнает о завышении базы лишь из уведомления, которое приходит за пределами указанного срока. Практика: До внесения изменений в закон установлен переходный порядок. Физическое лицо вправе подать заявление об установлении рыночной стоимости архивного объекта в течение одного года с момента получения первого налогового уведомления. Применению подлежит рыночная стоимость для расчета обязательств за три предшествующих года.

2. Неприменение повышающих коэффициентов к ставке 1,5% по земельному налогу (Постановление КС РФ от 21.07.2026 № 52-П) Нормативная база: п. 1 ст. 394, п. 15 ст. 396 НК РФ; ст. 19 Конституции РФ. Конфликт возник из-за буквального прочтения норм: органы МСУ устанавливали ставку 1,5% для участков ИЖС в предпринимательской деятельности, применяя вдобавок коэффициенты 2 и 4 за нарушение сроков строительства. Итоговая нагрузка достигала 6%, что нарушало принцип запрета дискриминации (ст. 3 НК РФ). Практика: Повышающие коэффициенты являются элементом стимулирования целевого использования льготной ставки 0,3%. Их одновременное применение со ставкой 1,5% недопустимо. Требуется исключение коэффициентов из расчета начиная со следующего налогового периода после вступления постановления в силу.

3. Исключение объектов незавершенного строительства из базы налога на имущество организаций (Определение ВС РФ от 22.04.2026 № 310-ЭС25-14983) Нормативная база: ст. 374, 375 НК РФ; ст. 1, 16 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ; ст. 40 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ. Инспекции настаивали на уплате налога по среднегодовой стоимости исходя из данных ЕГРН об ОНС, игнорируя факт ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Практика: Верховный Суд указал на приоритет физической сущности объекта. С момента выдачи разрешения на ввод и постановки МКД на кадастровый учет (с присвоением номеров квартирам) объект ОНС юридически трансформируется. Застройщик обязан инициировать прекращение права на ОНС (ст. 40 ФЗ-218). До этого момента он остается плательщиком, однако двойное налогообложение самого конструктива здания недопустимо.

4. Расчет остаточной стоимости ОС при переходе на ФСБУ 6/2020 (Определение ВС РФ от 08.06.2026 № 306-ЭС26-6373) Нормативная база: ст. 375 НК РФ; ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (Приказ Минфина № 204н); ПБУ 1/2008. Типичная ошибка перехода упрощенным способом: бухгалтерия единовременно корректировала балансовую стоимость на 01.01.2022, суммируя первоначальную стоимость вековых зданий и затраты на модернизацию 2010-х годов, что приводило к аномальному росту накопленной амортизации и занижению налога.

Практика: Корректировка элементов амортизации (срока, ликвидационной стоимости) должна проводиться дискретно. Затраты на модернизацию увеличивают базу амортизации с даты их завершения (капитализации), а не ретроспективно с даты постройки завода. Нулевая ликвидационная стоимость требует документального подтверждения техническим состоянием (актами дефектовки).

5. Сроки взыскания транспортного налога в системе ЕНС (Кассационное определение ВС РФ от 29.04.2026 № 18-КАД26-18-К4) Нормативная база: ст. 48, 361.1, 363 НК РФ; Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ. Вопрос касался возможности взыскания старой задолженности (за 2017 год) через приказное производство после перевода сальдо в Единый налоговый счет. Практика: Механизм ЕНС не прерывает исчисление процессуальных сроков, установленных ст. 48 НК РФ. Инспекция обязана соблюдать последовательность: требование -> судебный приказ -> иск. Пропуск любого этапа делает взыскание невозможным. При этом новая льгота для ветеранов боевых действий (п. 2.1 ст. 361.1 НК РФ, введенная № 425-ФЗ) имеет обратную силу в отношении периодов 2022–2025 гг.

Заключение: Осенняя кампания 2026 года пройдет под знаком углубленного анализа регистров бухгалтерского учета. Стандартные ссылки на данные ЕГРН или оборотно-сальдовые ведомости больше не защищают от претензий. Необходим аудит истории формирования стоимости основных средств и проверка легитимности применения региональных ставок земельного налога.