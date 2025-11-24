Продажа доли в ООО: руководство по оценке стоимости и оптимизации налогов в 2025 году

ЭТАП IV. ПРОВОДИМ НЕЗАВИСИМУЮ РЫНОЧНУЮ ОЦЕНКУ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Я рекомендую проводить независимую оценку стоимости доли, если:

Существенные изменения активов между отчётными датами — между 31 декабря (которую используют налоговики) и датой сделки произошли значительные события (продажа имущества, изменение стоимости участков, закрытие проектов) Вы хотите использовать промежуточную отчётность — если вы опубликовали квартальную отчётность с существенно отличающимися цифрами, оценка подтвердит её релевантность Нотариус требует — нотариус может запросить оценку для определения размера нотариального тарифа Защита от налоговых претензий — отчёт независимого оценщика защищает обе стороны от претензий ИФНС

Цена за такую оценку достаточно бюджетная и в среднем составляет от 5 000 до 20 000 рублей, а по срокам занимает порядка 1-2 дней.

Отчёт действует 6 месяцев — если вы подпишете договор позже, может потребоваться переоценка.