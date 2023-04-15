Расскажу о том, что такое задача и какое место она занимает в менеджменте.

Не говори, что делал, а говори, что сделал.

Я утверждаю, что задача – это основная (базовая, главная) абстрактная сущность менеджмента. Именно ей оперирует система управления потоком задач.

В дальнейшем я обосную и докажу, что это именно так. Подведу к этому в статье «Синтез ключевой разовой проблемы для ППИТ».

Под «менеджментом» я понимаю процесс «менеджмент», а именно управление потоком задач.

Понятие «сущность» я описал в статье «Понятие „сущность“».

Теперь можно перейти к прояснению вопроса: что такое задача?

По Технологии управления задачами отвечать на данный вопрос нужно было бы только тогда, когда мы в процессе анализа выходим на эту сущность. Когда путём логических умозаключений приходим к пониманию, что всё вертится вокруг «задачи».

Это происходит только в конце раздела «Ключевая разовая проблема, мешающая повышению ПИТ».

Только там мы выясняем, что «задача» – это то общее, что объединяет части в целое – в систему. По идее, там и было бы логичнее разъяснить, что такое задача.

Но я считаю правильным сделать это сейчас. Так как в блоге я много раз упоминаю термин «задача» ещё до того, как выкристаллизую её в качестве главной сущности менеджмента. Делаю это, начиная с названия блога.

Поэтому дать её чёткое описание, по-моему, целесообразнее сейчас. Чтобы читатель с самого начала блога знал, что подразумевается под термином «задача». Учитывал контекст, который задаёт этот термин всему смыслу блога.

Сначала я хотел взять уже имеющееся понятие «задачи». Думал, раз оно не сходит с уст, и все его применяют, значит, оно должно быть.

Каково же было моё удивление, когда я не смог найти в Интернет однозначного определения задачи. Такого вот, чтобы было чётко дано: «задача – это то-то и то-то». Чтобы можно было по этому определению её идентифицировать и отделить от других сущностей. Не нашёл.

Есть, конечно, например, такие:

задача – это проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь. задача – это то, что требует исполнения, разрешения. задача – это сложный вопрос, проблема, требующие исследования и разрешения. задача – это обстоятельства, затруднения, которые надо преодолеть. задача – это поставленная цель, которую стремятся достигнуть.

Понятно, что эти определения меня не устроили. Они не конкретны. Не описывают задачу, как сущность, которую нужно опознать и отсортировать от других сущностей. Которой можно оперировать.

Более того, они вызывают больше вопросов, чем ответов.

Например, в первом определении возникают вопросы: что такое «проблемная ситуация»? чем она отличается от «проблемы»? какими признаками она должна обладать, чтобы вот чётко было понятно, что это проблемная ситуация с заданной целью, а, соответственно, задача?

Во втором определении, тоже не понятно.

А действие разве не требует исполнения? А функция? Требуют. Тогда чем действие или функция отличаются от задачи? Это разные сущности? Или это одна и та же сущность? Как это установить?

В третьем, определении вообще идёт полное смешение «задачи» с «проблемой». То есть из него можно подумать, что это одно и то же. Хотя на самом деле нет.

В четвёртом определении говорится о каких-то обстоятельствах, затруднениях. Но не говорится о том, как их определить? По каким признакам? Не являются ли они «проблемами»? Ведь слово «проблема» с греческого переводится как «препятствие», «преграда», «трудность». Из которого получается, что это проблемы. Тогда опять же выходит смешение двух понятий, говорится, что задача – это проблема. По сути, выходит, это одно и то же.

В пятом определении вообще задача отождествляется с целью. Встают вопросы: это одно и то же? Это равнозначные сущности? Если нет, то как их отделить друг от друга? По каким признакам, атрибутам?

Я не стал расстраиваться. Более того, ведь это именно я утверждаю, что задача главная сущность менеджмента, что при управлении организацией надо оперировать именно ей. Поэтому, мне и предстоит дать ей определение.

Что я и сделал.

Задача – это мысленный образ:

выбранного для достижения целевого результата, НЕ атомарного варианта воздействия человека (или нескольких людей) и/или какой-либо технической системы (или нескольких систем) на известный объект;

имеющего характер стимулирующий «активность», а не «пассивность», т.е. отражающего амбицию – инициативное притязание на что-либо;

требующего выполнения путём расхода энергии, усилий и ресурсов;

обладающего следующими обязательными атрибутами : наименование задачи (амбиция) в форме глагола; заказчик задачи (ФИО); ответственный выполнитель (ФИО); срок выполнения (дата); целевой результат задачи (цель).



Из этого определения задачи следует что:

Задача – это мысленный образ; Задача – это воздействие для достижения целевого результата; Задача – это выбранный вариант воздействия; Задача – это воздействие на известный объект; Задача – это НЕатомарное воздействие; Задача – это воздействие человека (людей) и/или какой-либо технической системы (систем); Задача – это воздействие, имеющее характер, стимулирующий «активность»; Задача – это воздействие, требующее выполнения путём расхода энергии, усилий и ресурсов; Задача должна иметь обязательные атрибуты: Задача должна иметь наименование задачи (амбицию) в форме глагола;

Задача должна иметь заказчика (ФИО);

Задача должна иметь ответственного выполнителя (ФИО);

Задача должна иметь срок выполнения (дату);

Задача должна иметь целевой результат задачи (цель).

Задача – это мысленный образ.

Так как задача является не физической (нематериальной) сущностью, то мы не можем её потрогать и/или понюхать, и/или услышать, и/или увидеть, и/или почувствовать на вкус. Но мы можем её придумать и описать письменно. Соответственно, мы можем прочитать о ней.

Отсюда, задача – это мысленный образ, который мы держим в голове и, при необходимости, можем написать, озвучить.

Задача – это воздействие для достижения целевого результата. Задача всегда имеет направленность, направленность на достижение заданного целевого результата (цели).

Выполнение воздействия без желания (стремления) достигнуть заданного целевого результата (цели) – это не задача. Это, скорее всего, времяпрепровождение, блуда.

Задача – это выбранный вариант воздействия. Часто один и тот же целевой результат можно достигать разными вариантами воздействия. Поэтому задача – это один из выбранных вариантов воздействия – тот, который решено выполнять.

Задача – это воздействие на известный объект. Воздействие всегда объектно. То есть воздействовать надо на что-либо или в отношении чего-либо. Нет объекта воздействия, не на что и воздействовать, а соответственно нет задачи.

При этом объектом воздействия может быть: либо конкретный объект, либо процессная сущность. В свою очередь, конкретным объектом может быть и конкретный процессный объект (КПО)[1], порождённый процессной сущностью. Это значит, что конкретный объект может быть и НЕ процессным.

Объекты воздействия могут быть как физические (материальные), так и не физические (нематериальные).

Таким образом, задача всегда объектна. Это значит, что для правильного и точного формулирования задачи, всегда нужно сначала найти объект (конкретный объект или процессную сущность), на который (или в отношении которого) должно производиться воздействие. То есть объект воздействия должен быть известен на момент формулирования задачи.

Задача – это НЕатомарное воздействие. Слово «НЕатомарное» значит, что далее делимое, детализируемое, декомпозируемое на более мелкие части, детали.

В тексте блога я буду везде применять слово «декомпозиция», означающее разложение чего-то большого на более мелкие части.

Выполнить задачу без её декомпозиции на более мелкие части невозможно. Для того чтобы приступить к выполнению задачи её надо декомпозировать до уровня действий. Крупные (ёмкие) задачи, декомпозируются на более мелкие задачи, те в свою очередь – ещё на более мелкие, а задачи самого нижнего уровня – декомпозируются на действия. И выполнить задачу можно только исполняя действие за действием, полученные в результате её декомпозиции.

Задача – это воздействие человека (людей) и/или какой-либо технической системы (систем). В сегодняшний век цифровизации я считаю, что задачу может выполнять один или несколько человек и/или техническая система (или совокупность систем). При этом под технической системой я понимаю – программно-аппаратные комплексы, роботов, машины и др.

Задача – это воздействие, имеющее характер, стимулирующий «активность». Название задачи должно отражать амбицию, означающую инициативное притязание на что-либо. В названии задачи должен применяться глагол, нацеливающий на активные действия, а не на пассивное ожидание или вялотекущий процесс.

Задача – это воздействие, требующее выполнения путём расхода энергии, усилий и ресурсов. Задача не выполняется сама по себе «по щучьему велению». Для выполнения задачи нужно затратить энергию, усилия и ресурсы. А для этого и энергия и ресурсы должны быть в наличии. Всё, что не требует затрат энергии, усилий и ресурсов – НЕ задача.

«Задача» является типом, так как не имеет конкретных значений атрибутов, а только необходимый и достаточный набор их названий, по наличию которых огромное разнообразие всяких конкретных объектов относится или не относится к этому типу. Таким образом, «задача» – это сущность.

Отсюда, задача, как сущность, должна иметь необходимый и достаточный набор названий атрибутов.

Задача должна иметь наименование задачи (амбицию) в форме глагола. Ответ на вопрос: что сделать? Глагол неопределённой формы, совершенного вида. Формулировка наименования задачи всегда начинается с глагола, нацеливающего на активные действия, отражающего вашу амбицию.

Задача должна иметь заказчика (ФИО). Ответ на вопрос: кто заказывает и потребляет целевой результат задачи? У задачи всегда должен быть один заказчик – тот, кто заказывает, заинтересован и будет потреблять целевой результат задачи, использовать его.

Этот заказчик должен заказывать задачу, принимать результат задачи и оценивать, достигнут он или нет, а, соответственно, выполнена задача или нет.

Отсюда, заказчик является главным, кто оценивает степень выполнения задачи и акцептует предложение о её закрытии выполнением.

Задача должна иметь ответственного выполнителя (ФИО). Ответ на вопрос: кто будет отвечать за выполнение задачи? Всегда должен быть один ответственный выполнитель задачи. Участвовать в выполнении задачи может несколько человек и/или систем, но отвечать за выполнение задачи, всегда должен один. И это должен быть человек, а не техническая или организационная система.

Задача должна иметь срок выполнения (дату). Ответ на вопрос: когда задача должна быть выполнена? Когда – это значит «дата», то есть, к какой дате должен быть получен целевой результат задачи, на какую дату мы будем производить Оценку Степени Достижения Целевого Результата Задачи (ОСДЦРЗ).

Задача должна иметь целевой результат задачи (цель). Ответ на вопрос: что получим в результате выполнения задачи? Качественное и/или количественное описание желаемого конечного состояния и/или положения объекта, в отношении которого осуществляется воздействие или который получается в результате воздействия. Описание должно быть таким, чтобы по нему можно было однозначно оценить, достигнут выполнением задачи её целевой результат или нет.

Как сущность, задача описывается и идентифицируется всей совокупностью указанных выше обязательных наименований атрибутов. Если хоть один из них не выполняется, то – это НЕ задача.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная „ТУЗ“ Мотаева!».

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр.

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