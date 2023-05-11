Что такое целевой результат задачи? И для чего он нужен?

В предыдущей статье я уже рассказал, что целевой результат задачи должен определяться как ответ на вопрос: что получим в результате выполнения задачи? Давайте разберёмся с этим атрибутом более подробно. Изучим, что такое целевой результат задачи.

Погодите детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток

В статье «Что такое задача?», я описывал, что задача должна обладать обязательными названиями атрибутов, одним из которых является название атрибута: «Целевой результат задачи» (краткое обозначение — ЦРЗ).

В той статье я указал, что целевой результат задачи должен определяться как ответ на вопрос: что получим в результате выполнения задачи?

Давайте разберёмся с этим атрибутом более подробно. Изучим, что такое целевой результат задачи?

Это позволит нам в дальнейшем правильно его формулировать, а, соответственно, ставить задачи.

На самом деле, целевой результат задачи — это цель. Так как по общему определению цель – это желаемый результат, выраженный качественно или количественно[1].

То есть целевой результат задачи (цель) — это качественное и/или количественное описание желаемого конечного состояния и/или положения известного объекта[2], на который или в отношении которого осуществляется воздействие, или который получается в результате воздействия на один или несколько других объектов.

Описание должно быть таким, чтобы по нему можно было однозначно оценить, достигнут выполнением задачи её целевой результат или нет.

Но это всё равно не даёт нам точного понимания того, что такое целевой результат задачи. И многих это запутывает.

Так вот, если будет проще для понимания, то я предлагаю такое описание атрибута «целевой результат задачи».

ЦРЗ — это всегда такое желаемое состояние и/или положение известного объекта, которое можно почувствовать одним или несколькими органами чувств человека: осязанием, обонянием, слухом, зрением, вкусом и т. д.

То есть это желаемое состояние и/или положение известного объекта, описываемого в форме существительного, в виде чётко определённого образа того, что мы можем потрогать и/или понюхать, и/или услышать, и/или увидеть, и/или почувствовать на вкус, и/или прочитать.

Например:

«мяч в воротах»: мяч — это объект, описываемый в форме существительного, — его мы можем увидеть;

«мелодия песни в стиле рэп»: мелодия — это объект, описываемый в форме существительного, — её мы можем услышать.

Когда ставите задачу, всегда формулируйте её целевой результат в виде чёткого описания этого образа (состояния и/или положения объекта).

Если вы этого сделать не можете, то не ставьте задачу. Всё равно не получите её желаемого результата и будете разочарованы, потратите время и деньги.

Лучше сначала поставьте задачу по прояснению этого мысленного образа в категориях, которые потом позволят точно определить его одним или несколькими вашими органами чувств.

При этом в целевом результате надо всегда описывать состояние и/или положение известного материального или нематериального объекта, который можно однозначно идентифицировать, истолковать и воспринять.

Приведу пример, не следует ставить задачу «Разработать стратегию организации» с целевым результатом «Стратегия разработана». Что за объект «Стратегия»? Что «стратегия» из себя представляет? Как её можно идентифицировать, истолковать и воспринять? Её можно потрогать, прочитать или понюхать? Как вы будете трогать объект «Стратегия»? Как её можно прочитать?

Можете возразить, сказав, что подразумевается документ. И будете правы. Так почему же сразу не написать целевой результат задачи: «Документ «Стратегия организации». Документ уже можно потрогать, взять в руки и прочитать.

Но тут же возникают вопросы: что мы хотим в нём прочитать? С каким содержанием должен быть этот документ? Что мы будем в нём смотреть?

Отсюда, становится очевидной и выкристаллизовывается задача, которую надо выполнить до постановки задачи: «Разработать стратегию организации».

Это задача: «Определить требования к документу «Стратегия организации» с целевым результатом «Составлен список требований к форме и содержанию документа под названием «Стратегия организации».

Этим примером я хотел показать то, что правильная формулировка целевого результата одной задачи наталкивает нас на логически объективную необходимость исполнения предыдущей задачи. Как бы вытягивает её.

И кстати сказать, предыдущая задача может оказаться в этом случае гораздо сложнее последующей задачи, и вообще не находиться в зоне ответственности того, кто должен был выполнить задачу по разработке стратегии организации.

А пока целевой результат не будет чётко определён, то, что вы называете задачей, ею являться не будет.

Не надо вообще ставить задачи, если не можете сформулировать целевой результат или требования к нему, исходя из образа того, что мы можем потрогать и/или понюхать, и/или услышать, и/или увидеть (прочитать), и/или почувствовать на вкус.

Если этот образ не вырисовывается, значит, вы не осознали то, что вы хотите. А можно ли тогда угодить вам в том, что вы не знаете, что вы хотите?

Не напоминает ли вам это сюжет из сказки: «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Прочитайте сказку и поймёте, какие тернии придётся преодолеть тому, кто будет выполнять так поставленную задачу. Какие чудеса и волшебства ему для этого потребуются.

Отсюда, «прикручивание» целевого результата к задаче:

даёт понимание, готовы ли мы к тому, чтобы приступить к исполнению задачи? Или до этого ещё далеко, так как требуется сделать много чего, прежде чем мы будем чётко понимать, что мы хотим в результате.

позволяет соблюсти один из главных принципов, на которых построено управление потоком задач - принцип измеримости задачи[3]. Так как полностью отвечает требованиям техники SMART-управления[4], обеспечивая наличие такой характеристики как: (М) Measurable/Измеримость. Целевой результат является тем стандартом, по которому оценивается степень выполнения задачи.

уменьшает возможности для «формализма», то есть для исполнения задачи формально, так — «для галочки».

уточняет содержание задачи, определяет её границы и ёмкость. Описанный целевой результат ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ объём работ по задаче, необходимый уровень усилий и сложность, необходимую степень подготовки.

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] - Кто сомневается, наберите в Интернет и убедитесь.

[2] - В том числе нематериального (нефизического) объекта

[3] - См. статью «Принципы системы управления потоком задач» в разделе «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[4] - См. статью «Техника SMART» в разделе «Применяемые в ТУЗ известные методики, методологии и теории».