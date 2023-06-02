ТУЗ – это управление возрастающей сложностью организаций. Часть 2

Для построения модели организации с целью управления сложностью нам нужна матрица из задач и сущностей (в виде КПО). Чем обозначить связь между КПО и задачами в этой матрице?

В прошлой статье я говорил о том, что для построения модели организации с целью управления сложностью нам нужна матрица из задач и сущностей (в виде КПО, порождённых контекстными процессными сущностями). Ведь, как я уже сказал выше, между задачами и сущностями (и их КПО), существует прямая связь, создающая их прямую зависимость друг от друга.

И если эта связь прямая и создаёт пару, значит её можно показать и визуализировать в виде матрицы — то есть в виде обычной таблицы. Где в столбцах будут фигурировать задачи, выполняемые в отношении КПО, контекстных процессных сущностей, а в строках будут располагаться сами эти КПО. В упрощённом виде эта таблица (матрица) будет выглядеть так:

Возникает вопрос: чем обозначить связь между КПО и задачами в этой матрице — на пересечении строк и столбцов?

Отвечаю: временными параметрами. Их указанием в ячейках на пересечении строк и столбцов матрицы. Ведь именно плотностью задач во времени мы будем управлять, чтобы решить проблему управления сложностью. А для этого нужно фиксировать необходимые именно временные параметры — метрики.

Это означает, что на пересечении строк и столбцов надо отображать параметры третьего фактора, задающего сложность — времени. Этими параметрами являются: трудоёмкость и длительность. Упрощённо вот так:

Если вы посмотрите на данную матрицу, то увидите:

соединение воедино всех трёх факторов, фактически и реально задающих сложность организации;

жёстко заданную последовательность и состав задач, одинаковые в отношении каждого КПО. Эта последовательность задач и их состав, по сути, представляют собой процедуру[35] — универсальный и стандартный алгоритм;

что процедуру можно поменять путём перемены задач местами, дробления, объединения или переименования задач, а также путём добавления новых задач и т. д. При добавлении задач матрица будет расти вправо по столбцам;

что матрица будет бесконечно расти вниз — путём появления всё новых и новых КПО внутри контекстной процессной сущности (ПС);

все пары «сущность-задача». В указанной матрице пятнадцать пар «сущность-задача» (5 КПО х 3 Задачи = 15 пар «сущность-задача»). При этом, исходите, что КПО — это процессная сущность, только с конкретными значениями атрибутов;

что количество пар будет расти прямо пропорционально росту количества КПО — вниз по строкам и росту количества задач – вправо по столбцам матрицы;

что это универсальная форма. Её можно использовать для любой процессной сущности (ПС). При этом форма одинаковая, а содержание — различное;

статистические ряды по таким параметрам времени (метрикам), как трудоёмкость и длительность. Эти ряды можете построчно суммировать по каждому параметру, например, определяя общую трудоёмкость или длительность всей процедуры в отношении КПО. По вертикали можно рассчитывать среднестатистические значения. Например, среднестатистическое значение по трудоёмкости выполнения задачи №1. Можно определять максимальные и минимальные значения. И делать многое другое.

Далее можно сказать, что длительности сами по себе ниоткуда не берутся, а рассчитываются путём вычитания из даты фактического выполнения задачи даты начала её выполнения. Поэтому в матрице надо использовать не длительности, а даты. При этом длительности будут рассчитываться автоматически.

Потом можно обозначить, что надо сравнивать фактические трудоёмкости и длительности выполнения задач с плановыми. Для чего в матрицу потребуется добавить плановые величины обозначенных параметров времени.

Затем вы можете указать, что задачи выполняются путём исполнения действий. Действие за действием[36]. Поэтому в матрицу ещё надо добавить действия в рамках выполнения каждой задачи.

Также вы можете сказать, что вам нужно заносить в матрицу различные значения атрибутов КПО, чтобы можно было по этим значениям производить сортировку, фильтрацию КПО, суммирование (если они количественные) и т. д.

Короче, если в последующем насыщать, насыщать и насыщать данную матрицу необходимыми элементами и деталями, то мы получим, получим, получим … Что же мы получим?

О, эврика. Мы получим Реестр процедур (РП)[37] — первичный узел системы[39] и главный формуляр[40] Технологии управления задачами (ТУЗ).

По сути, Реестр процедур – это и есть матрица задач (в том числе их действий) и КПО контекстной процессной сущности (ПС). Только насыщенная деталями, необходимыми и достаточным для дальнейшего применения в управлении сложностью. А, именно, в управлении плотностью задач в отношении сущностей во времени.

Чтобы не происходило смешения и формировалась упорядоченность, то такая матрица (Реестр процедур) должна создаваться под отдельную сущность — процессную сущность (ПС), внутри которой порождаются относящиеся к ней КПО.

Это говорит о том, что такая матрица (Реестр процедур) должна создаваться под каждую новую процессную сущность (ПС) — отдельно. Сколько процессных сущностей взяли в оборот, столько матриц (Реестров процедур) и надо создать.

Дальнейшее построение модели организации уже осуществляется путём сборки — соединения (связывания) этих матриц (Реестров процедур) в субсистемы и системы[41].

О том, как это происходит, я как раз подробно и рассказал в статье «Сборка систем и организации из Реестров процедур (онтогенез организации)»[42]. Тем самым продемонстрировал, как происходит индивидуальное развитие организации — её онтогенез. Как это делается с использованием таких матриц, как Реестры процедур, выполняющие различные функции в отношении различных процессных сущностей.

В ходе такой сборки мы получаем уникальную совокупность Реестров управления по миссии (РУ по МИССИИ)[43], состоящих из уникальных наборов Реестров процедур (РП)[44].

И эту совокупность я называю РЕЕСТРÓМ[45] (ударение на «О»). Это аналог генома только не в живом организме, а в организации. Повторю, аналог, а НЕ реплика — не точная копия, как самолёт – не точная копия птицы.

Таким образом, модель организации будет заключаться в РЕЕСТРÓМЕ, точно также, как модель живого организма в ГЕНОМЕ. В него будет упаковываться (инкапсулироваться) вся «абстракция системы, которая создана по принципу полного и самодостаточного упрощения реальности». В нём будет содержаться вся информация обо всех сторонах жизнедеятельности организации.

Я хочу сказать, что РЕЕСТРÓМ — это и есть модель организации, а РУ по МИССИИ – это модель конкретной системы[46] внутри организации, как ПОЛИсистемы. В свою очередь, Реестр процедур (в виде матрицы) — это модель конкретного узла системы. Она лежит в основе построения модели субсистем, систем и организации.

Таким образом, архитектура этих реестров (матриц) и есть модель организации. То есть комплекс всех связанных между собой матриц (Реестров процедур) – это и есть модель организации — РЕЕСТРÓМ.

При этом связывание происходит в определённой последовательности, где каждая матрица выполняет свою строго заданную шаблонную дискретную задачу — функцию[47] в цепи всех функций организации. Причём каждая матрица по форме одинаковая, а по содержанию — разная. Точно также, как ген в геноме.

Вместе с тем формат Реестров процедур (матриц) един, универсален для любой сферы деятельности организации. Поэтому их можно использовать для управления организацией, для её понимания и восприятия, невзирая на уровень её сложности. Независимо от степени этой сложности.

Со временем, по мере захвата организацией в оборот всё большего и большего числа сущностей, эта модель (РЕЕСТРÓМ) разрастётся (как геном – мутирует, эволюционирует) и начнёт играть ведущие роли[48] в управлении сложностью организации. Точно так же, как геном в живом организме.

Ведь если разобраться, то геном живого организма – это тоже совокупность связанных между собой матриц — генов. Где каждый ген — выполняет одну строго заданную функцию. Кодирует информацию об аминокислотной последовательности одного белка.

А как? Путём создания матрицы из уникального набора пар нуклеотидов А•Т, Т•А, Г•Ц, Ц•Г. Посмотрите ниже картинку. Чем это не матрица?

Получается ген как матрица создаётся из уникального набора пар нуклеотидов А•Т, Т•А, Г•Ц, Ц•Г. Затем из генов путём связывания создаётся ДНК живого организма. Которая играет ключевую роль в управлении сложностью живого организма. И заметьте — без всяких регламентов и отчётов.

В нашем случае матрица (РП) создаётся из уникального набора пар «сущность-задача». Затем из РП путём связывания создаётся РЕЕСТРÓМ организации. Который играет ключевую роль в управлении сложностью организации. И опять же заметьте — без всяких регламентов и отчётов. В моём изобретении они просто не нужны. Так же, как в живом организме.

Турбулентная внешняя среда множит сущности, мы их отлавливаем, распознаём, идентифицируем, описываем:

даём определения,

определяем их функциональные предназначения,

составляем список их обязательных атрибутов.

Определяем шаблонные дискретные задачи (в виде функций), которые будут выполняться в их отношении внутри организации.

Берём Типовой Реестр процедур (ТРП), представляющий собой насыщенную деталями матрицу. И создам из него под каждую новую сущность рабочий узел — РП.

Создание производится путём настройки его полей и разделов. В результате в каждом таком РП формируется уникальная комбинация пар «сущность-задача». И тем самым каждый РП по каждой сущности становится уникальным узлом, выполняющим уникальную, строго заданную функцию.

При этом каждый РП встраивается в общую модель — РЕЕСТРÓМ организации и связывается с другими уже имеющимися в нём РП. Так осуществляется масштабирование — наращивание функциональности организации.

С помощью такой модели усложнение (разнообразие) управляющей системы происходит вслед за усложнением (ростом разнообразия) внешней среды по мере появления всё новых и новых сущностей.

Так система управления потоком задач (Система УПЗ), путём использования модели в виде РЕЕСТРÓМа, демонстрирует способность создать и увеличить в себе сложность (разнообразие) под любые нужды в любой момент времени.

А для того, чтобы сделать трудозатраты на формирование, поддержание и применение модели минимальными, используется Автоматизированная Система Управления Задачами — АСУЗ[49].

Как говорила моя мама, «клин клином вышибают». Раз научно-технологический прогресс (НТП) создал нам проблему – сложность, в том числе посредством цифровизации и развития информационных технологий. Пусть этот прогресс и станет для нас лекарством или тем клином, которым мы «вышибем» проблему «сложности». Пусть информационные технологии и цифровизация лягут в основу преодоления этой проблемы.

Для этого ядром Технологии Управления Задачами я сделал Автоматизированную Систему Управления Задачами (АСУЗ).

В неё мы запишем (инкапсулируем) геном организации — РЕЕСТРÓМ в виде набора Реестров управления по миссии, состоящих из взаимосвязанных Реестров процедур и несущих «наследственную генетическую информацию» организации. Так же как ДНК упакована в ядре клетки.

Всё это сделает возможным «управление сложностью» организации, сделает систему управления ясной и понятной, масштабируемой под любую сложность.

И даже обеспечит возможность сохранения и передачи «наследственной информации» путём упаковывания её в Реестрах управления по миссии[50], формируемых посредством АСУЗ из взаимосвязанных «Реестров процедур». Их можно будет копировать, компилировать, транслировать и инсталлировать в другие организации.

Это, в свою очередь, позволит:

хранить знания (всю «наследственную генетическую информацию организации»);

«клонировать» всю или часть любой организации;

обмениваться «генами» в виде Реестров процедур (или их частей) с другими организациями;

вносить управляемые изменения («мутации»)

и многое другое.

Но здесь встаёт вопрос: в какой последовательности надо производить сборку модели — РЕЕСТРÓМ организации. И ещё более важный вопрос: как и в какой последовательности надо вносить изменения в созданную таким образом модель? Как её дополнять новыми звеньями (матрицами в виде РП)? Как вносить правки (управляемые мутации) в сами матрицы? Чтобы не разломать саму модель. Чтобы она не превратилась в очередную каракатицу.

Как применять уже настроенные матрицы? Как из сформированных матриц брать созданные пары «сущность-задача» и транслировать их в поток задач для выполнения сотрудниками? Как эти пары формировать в режиме реального времени? Что для всего перечисленного надо делать, в какой последовательности?

Как и что делать, чтобы использовать систему УПЗ — весь её набор РП (матриц) и правильно, и главное технологично с её помощью захватывать всё новые и новые сущности. Настраивая уже матрицы под них и встраивая их в общую модель — РЕЕСТРÓМ организации.

Ведь матрицы (Реестры процедур) — это, по сути, станки. Статика. Они сами по себе не работают. Они стоят «в цехе» и ждут, когда из них начнут собирать систему, и затем на них начнут работать. Что-то делать.

А для того, чтобы из них и на них что-то сделать, нужно знать, как это делать, в какой последовательности — шаг за шагом. В каждой конкретной ситуации.

Для этого нужны технологические карты, множество которых представляет собой ТЕХНОЛОГИЮ. То есть совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; метод преобразования данного в необходимое.

О том, какая технология нужна в нашем случае, я рассказал в статье «Какая технология нужна для управления потоком задач?» в Разделе 7.

Такой технологией является Технология Управления Задачами (ТУЗ, Tasks Management Technology, TMT, Total Tasks Management, TTM®)[51].

Её всю я детально и последовательно описываю в Разделе 7. Не буду повторяться.

Скажу только, что она задаёт весь комплекс алгоритмов в виде процедур, необходимых для:

сборки из описанных выше матриц (Реестров процедур) любых систем и организаций; внесения в них изменений (правок, усовершенствований);

3. функционирования системы управления потоком задач (системы УПЗ) для обеспечения наивысшей производительности выполнения интеллектуальных задач (интеллектуального труда).

Всё это делается по Технологии управления задачами (ТУЗ).

ТУЗ включает:

технологию генерирования целевых задач (Технологию ГЦЗ)[52]; технологию генерирования процессных задач (Технологию ГПЗ)[53]; технологию выполнения запоточенных задач (Технологию ВЗЗ)[54].

При этом ТУЗ — это стандартная, универсальная динамическая логика. Её выполнение, строгое следование ей позволяет создать любой функционал, любой организации, любого уровня сложности.

Именно поэтому, теперь я могу твёрдо сказать, что закон «необходимого разнообразия» легко выполняется с помощью Технологии управления задачами (ТУЗ), с применением которой создаются и правятся любые системы организации (включая систему управления потоком задач – систему УПЗ) и по которой они функционируют.

И в завершении статьи скажу ещё несколько слов.

Философы стремятся докопаться до сущности вещей, я же считаю, что управленцы должны докапываться до процессных сущностей своей организации и налаживать выполнение задач в отношении них. Делать это, настраивая матрицы (в виде РП) и встраивая их в РЕЕСТРÓМ. И утверждаю, что осуществлять это наиболее легко по Технологии управления задачами (ТУЗ) с использованием системы управления потоком задач (Системы УПЗ).

При этом, если мы повсеместно — во всём мире, то бишь в каждой организации, включая государства, внедрим системы УПЗ и ТУЗ, то мы решим и проблему сложности мира вообще. Так как дальнейшее развитие мира (человеческого общества, человечества) — это путь развития — эволюции организаций.

После тотального внедрения систем УПЗ и ТУЗ, в организациях будут созданы предпосылки для «великого симбиоза» организаций, который приведёт к «эволюционному взрыву» в развитии обществ — как совокупности организаций[55]. Организации на новом историческом витке станут общинами, основанными на новых организационных и технологических разработках (под действием закона «отрицания отрицания»[56]).

Будут формироваться что-то вроде «сверхорганизаций», в которых у каждой маленькой, средней и крупной организации (общины) будет своё место и роль.

И, кстати, в этом симбиозе будет место и искусственному интеллекту (ИИ). Он, вероятно, будет с помощью нейросетей и квантовых компьютеров использовать «Big Data» (большие данные), накапливаемые именно в системах УПЗ организаций[57] — в их РЕЕСТРÓМах, изначально состоящих из универсальных матриц (Реестров процедур).

Благодаря этим матрицам (Реестрам процедур) эти данные будут хорошо систематизированы, упорядочены и структурированы и будут максимально достоверными, особенно если системы УПЗ организаций в своих АСУЗ будут использовать блок-чейн. Это обеспечит высокое качество сигналов и рекомендаций, выдаваемых ИИ.

Притом ИИ будет не замещать людей, а координировать их, снабжать в режиме реального времени необходимой информацией, собранной из систем УПЗ организаций (из их РЕЕСТРÓМОВ) и обработанной по заданным алгоритмам в установленные форматы.

При этом организации будут объединяться в «сверхорганизации», как в единый организм, где ИИ, использующий нейросети и квантовые компьютеры, будет выполнять функции аналогичные функциям мозга в человеке, а система УПЗ силами людей будет осуществлять «генную» инженерию внутри организации и будет источником исходной информации для «мозга».

Поэтому не надо бояться такого прогресса. Люди в нём будут ключевым элементом.

Кстати, это ещё означает и то, что организации никогда не отомрут (в том числе государства). Наоборот, они станут венцом эволюции человечества, главным её инструментом, по крайней мере на ближайшую тысячу лет. Как в своё время человек (как «сверхорганизм») стал венцом эволюции всего живого на земле[58].

Сегодняшнее же состояние эволюции организаций представляет собой аналог состояния эволюции простых биологических организмов — «микробных сообществ»[59] в живой природе. Эволюция организаций, как когда-то эволюция простых биологических организмов — «микробных сообществ» наткнулась на свою невидимую преграду.

Сейчас организациям, как когда-то и «микробным сообществам», для дальнейшего усложнения и эволюционного прогресса, не хватает чего-то очень важного в теории менеджмента.

Сегодняшнее их состояние — это первый этап эволюции организаций. Когда существуют сложные человеческие сообщества (организации), по аналогии со «сложными микробными сообществами — бактериальными матами».

Вторым же этапом — будут сложные симбиотические комплексы «сверхорганизации», по аналогии со «сверхорганизмами» в живой природе, коим является и человек.

«Но для того, чтобы это произошло, должен быть разработан механизм управления и обмена «генетической информацией» в формируемых человеческих сообществах (организациях и «сверхорганизациях»), а также между ними.

Этот механизм должен быть универсальным для всех организаций, независимо от сферы и рода их деятельности.

Должен обеспечивать совместимость и синхронизацию отдельных его частей так, как это происходит в живой природе в «сверхорганизмах» — сложных симбиотических комплексах.

В живых организмах — это механизм формирования, хранения и передачи генетической информации посредством «генома, в основном формируемого из генов», упакованного в виде ДНК в ядро каждой клетки.

Я уверен, что в организациях этим механизмом станет механизм формирования, хранения и передачи «генетической информации» посредством Реестров управления по миссиям, формируемых из взаимосвязанных Реестров процедур, упакованных в АСУЗ в системе УПЗ каждой организации.

Прорыв в эволюции организаций произойдёт тогда, когда их критическая масса внедрит ТУЗ и создаст внутри себя системы УПЗ, построенные из таких кирпичиков, как Реестры процедур, описанные в моем блоге. Тогда, когда реестры процедур единого формата повсеместно станут основным элементом внедрённых систем управления потоком задач. Станут геном генома организации — РЕЕСТРÓМА»[60].

Таким образом, сейчас для преодоления сложности мира и для дальнейшей эволюции организаций, а, следовательно, и всего человечества, по моему мнению, не хватает именно Технологии Управления Задачами (ТУЗ) и системы управления потоком задач (системы УПЗ), создаваемой и функционирующей по этой ТУЗ.

Один мой товарищ как-то сказал мне: «на мой взгляд — разум дан чтобы из хаоса сделать порядок». Теперь я могу ему ответить: «Борис, я согласен с тобой, но в качестве метода для этого лучше всего подходит Технология Управления Задачами (ТУЗ)».

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[35] Читай статью «Понятие сущности «ПРОЦЕДУРА» в Разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[36] Смотри статью «Чем задача отличается от действия?» в Разделе 2. «Главная сущность менеджмента — «ЗАДАЧА».

[37] Читай статью «Реестр процедур (РП)» в Разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[38] Смотри статью «Реестр процедур — это узел системы — процессная сущность» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[39] Изучай статью «Реестр процедур — это формуляр», а также статьи: «Раздел «ЗЭЗ функции» Типового Реестра Процедур», «Раздел «Атрибуты ПС» Типового Реестра Процедур», «Раздел «Процедура» Типового Реестра Процедур» и «Раздел «РИД по ФУНКЦИИ» Типового Реестра Процедур» в Разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[40] Смотри статью «Субсистемы системы УПЗ и выполняемые ими бизнес-процессы» в Разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[41] О системе я рассказал в статье «Понятие сущности «СИСТЕМА» через призму управления потоком задач», а о сути уже системы УПЗ в статье «Суть системы управления потоком задач» в разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[42] Читай статью в Разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[43] Читай статью «Реестр управления (РУ) по миссии» в Разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[44] Пример такого уникального набора описан для системы УПЗ в статье «Реестры процедур субсистем системы УПЗ и выполняемые ими функции», а их связь между собой — в статье «Логическая структура системы управления потоком задач» в Разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[45] Читай статью «РЕЕСТРÓМ организации» в Разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[46] Читай статью «Реестр управления (РУ) по миссии» в Разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[47] Читай статью «Понятие «шаблонная дискретная задача (ШДЗ)» в Разделе 5. «Задача повышения производительности интеллектуального труда (Задача ППИТ)».

[48] Читай статью «Роль Реестра процедур в управлении потоком задач» в Разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[49] Читай статью «Автоматизированная система управления задачами (АСУЗ)» в Разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[50] Читай «Реестр управления (РУ) по миссии» в Разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».

[51] Смотри Раздел 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[52] Читай Раздел 7.1. «Технология генерирования целевых задач (Технология ГЦЗ)» в Разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[53] Смотри Раздел 7.2. «Технология генерирования процессных задач (Технология ГПЗ)» в Разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[54] Изучай Раздел 7.3. «Технология выполнения запоточенных задач (Технология ВЗЗ)» в Разделе 7. «Технология управления задачами (ТУЗ)».

[55] Об этом я буду рассуждать в статьях: «Эволюционные возможности для организаций благодаря ТУЗ»; «Эволюция простых организаций в «сверхорганизации» посредством УПЗ»; «Предстоящий «великий симбиоз» организаций» и «Предстоящий «эволюционный взрыв» организаций» в разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».

[56] Закон отрицания отрицания. Означает, что переход из одного качественного состояния в другое произошел после преодоления старого качества и вторичного принятия в новом виде того, что было накоплено на предшествующей ступени. Процесс развития носит поступательно-повторяемый характер. Непрерывно и бесконечно. Новое всегда отрицает старое и занимает его место, но постепенно уже само превращается из нового в старое и отрицается все более новым. Таким образом, развитие скорее идет не линейным образом (по прямой), а по спирали: причем каждый виток спирали повторяет прежние, но на новом, более высоком уровне.

[57] Читай подробнее об этом в статье «РЕЕСТРОМ – это источник Big Data (больших данных) для менеджмента» в разделе 9. «Диспут по менеджменту – по управлению потоком задач».

[58] «По-настоящему «автономный организм», сформировавшийся и живущий без всякого участия каких-либо симбионтов, в природе ещё надо поискать. Большинство живых существ, населяющих планету, в действительности являются «сверхорганизмами» - сложными симбиотическими комплексами. Человек не исключение. Каждая наша клетка получает необходимую ей энергию от митохондрий — потомков симбиотических бактерий. Многие из наших генов получены нами от вирусов, всевозможных «эгоистических» фрагментов ДНК и мобильных генетических элементов. Наш метаболизм во многом определяется многочисленными микробами, составляющими кишечную флору. И даже если заглянуть внутрь любого из этих микробов, то и там мы найдём сожителей-симбионтов (плазмиды, фаги, транспозоны)». Стр. 170 статья «Вездесущий симбиоз» в Главе 3 «Великий симбиоз» книги «Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы». Марков Александр Владимирович - М.: Издательство АСТ, ООО, 2017. - 528 с., ISBN 978-5-17-084031-1

[59] «По уровню целостности бактериальный мат приближается к настоящему организму. Приближается, но всё-таки не достигает этого уровня. В какой-то момент эволюция микробных сообществ словно наткнулась на невидимую преграду - и вдруг оказалось, что для дальнейшего эволюционного прогресса не хватает чего-то очень важного». Стр. 135 книги «Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы». Марков Александр Владимирович - М.: Издательство АСТ, ООО, 2017. - 528 с., ISBN 978-5-17-084031-1

[60] Цитата из статьи «Реестр процедур (РП)» в Разделе 6. «Система управления потоком задач (Система УПЗ)».