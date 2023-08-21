Менеджмент. Понятие «сущность». Часть 1

Слово «сущность» звучит постоянно. Даже название настоящей рубрики блога звучит так: «Главная сущность менеджмента — «задача». Поэтому прежде, чем описывать «задачу», как главную сущность менеджмента, считаю необходимым разъяснить понятие сущности. Иначе возникнет недопонимание этого термина.

Всякую сущность следует анализировать в категориях логики, прежде чем совать в рот. Вуди Аллен[1]

Я довольно часто применяю слово «сущность».

Например, во введении в управление потоком задач говорю: «вычленяю главную сущность менеджмента — «задачу», даю описание этой сущности».

Слово «сущность» звучит постоянно. Даже название настоящей рубрики блога звучит так: «Главная сущность менеджмента — «задача».

Поэтому прежде, чем описывать «задачу», как главную сущность менеджмента, считаю необходимым разъяснить понятие сущности.

Иначе возникнет недопонимание этого термина. В то время как на нём базируется многое в управлении потоком задач.

Итак, что такое сущность?

Сущность — это: не конкретный объект, а тип объекта,

целостность и индивидуальность существования на протяжении срока «жизни» которого определяются (очерчиваются) функциональным предназначением и списком (совокупностью, набором) универсальных (существенных, индивидуальных) названий, а не значений атрибутов,

необходимых и достаточных для его идентификации и отделения от других типов,

по наличию которых неопределённое количество конкретных объектов относится или не относится к этому типу.

Атрибут сущности — это некоторое поименованное свойство (черта, характеристика, признак) сущности.

У сущности может быть несколько атрибутов.

Сущность — это тип объектов, а не конкретный объект. Когда мы не знаем конкретные значения атрибутов какого-то объекта, мы обозначаем его как тип.

Например, если мы не знаем чьё-либо ФИО, год рождения, то мы говорим: «я видел какого-то человека», а иногда даже так: «какой-то тип, проходил мимо». Если бы мы знали такие значения атрибутов, как ФИО, год рождения, то, например, мы бы сказали так: «я видел Петрова Ивана Васильевича моего соседа», или «Сидоров Александр Владимирович проходил мимо». То есть мы бы обозначили его как конкретный объект.

Отсюда, «человек» — это тип и значит сущность, а Мотаев Александр Александрович 1976 года рождения, автор настоящего блога – это конкретный объект. «Автомобиль» — это тип и поэтому сущность, а чёрная Тойота Лэнд Крузер Прадо 2010года выпуска с госномером а555аа – это конкретный объект. «Город» — это тип и, следовательно, сущность, а «Екатеринбург областной центр Свердловской области» — это конкретный объект.

Сущность – это тип объекта, целостность и индивидуальность существования, которого определяется его функциональным предназначением. То есть это такой тип, который имеет чёткие границы и одну или несколько отличительных особенностей, совокупно отражающих его возможности (способности), которые предопределяют его функциональное предназначение.

Например, имеем какое-то живое существо. Его границы обозначены пределами его физического биологического тела.

Если данное живое существо обладает такой отличительной особенностью как «разум», который придаёт ему способность мыслить всеобще, осознанно, способность анализа, абстрагирования и обобщения, то на 99,9% — это «человек», а не «обезьяна» и не «медведь».

Предназначение человека — созидать наследие, используя разум. Любой тип, который имеет разум, то есть является сущностью «человек», обладает возможностью (способностью) созидать наследие, и по идее должен это делать. В этом его смысл бытия – функциональное предназначение.[2]

Или, допустим, мы имеем какое-то транспортное средство. Его границы обозначены физической технической конструкцией, которая имеет кузов, четыре колеса и двигатель.

Если указанное транспортное средство имеет возможность перемещать людей и/или грузы в произвольном направлении при наличии дороги, то скорее всего — это «автомобиль», а не «поезд» или не «самолёт», или не «пароход».

Его предназначение — перемещать людей и/или грузы по земле из одной точки в другую в произвольном направлении, где есть пригодная дорога.

Сущность — это тип объекта, целостность и индивидуальность существования, которого определяется также перечнем универсальных (существенных, индивидуальных) названий, а не значений атрибутов. Целостность и индивидуальность типа, кроме функций, обозначается также и набором названий атрибутов. А целостность и индивидуальность конкретного объекта — и набором названий, и совокупностью значений этих атрибутов.

То есть у сущности нет значений атрибутов, а только их названия. А у конкретного объекта должны быть ещё и конкретные уникальные значения атрибутов.

Названия атрибутов, присущие типу, наравне с функциональностью типа, позволяют идентифицировать и отделить в пространстве и времени один тип от другого. В том числе на логическом уровне. Не путать их между собой.

Например, сущностью является такой тип объектов как «смартфон». Чтобы идентифицировать и отсортировать «смартфон» от устройств других типов, у него есть список следующих названий атрибутов, без их значений: сенсорная панель, серийный номер, модель, операционная система, ЦП, ОЗУ, GPS, Wi-Fi, Bluethooth и т.д.

Всё, что обладает совокупностью этих названий атрибутов — есть сущность «смартфон». То есть любое устройство, которое имеет сенсорную панель, серийный номер, модель, операционную систему, ЦП, ОЗУ, GPS, Wi-Fi, Bluethooth и при этом обладает такой функциональностью, как «осуществление звонков и отправление сообщений из любого местонахождения», является сущностью «смартфон».

В отличие от сущности каждый конкретный объект, чтобы его идентифицировать и отделить от других конкретных объектов, в том числе от других сущностей, должен обладать не только названиями атрибутов, но и своими уникальными конкретными ЗНАЧЕНИЯМИ атрибутов. Например, мой смартфон имеет следующие уникальные значения атрибутов:

Таблица: Пример названий и значений атрибутов моего смартфона.

Только по совокупности этих названий и конкретных значений атрибутов можно чётко идентифицировать конкретный объект – мой смартфон, являющийся сущностью «смартфон». Только по ним его можно однозначно отсортировать от других смартфонов и в пространстве, и во времени, и на логическом уровне, например, при занесении его в базу данных.

При этом названия атрибутов сущности должны быть универсальными, существенными и индивидуальными.

Универсальность заключается в том, что атрибут сущности должен быть пригодным для всех конкретных объектов, относящихся к ней.

Например, атрибут «сенсорная панель» универсален для любого устройства, являющегося смартфоном. Все смартфоны имеют сенсорную панель. Всё что не имеет сенсорную панель — не смартфон. То же можно сказать об атрибуте «GPS».

Существенность должна касаться важного или значительного свойства объектов, относящихся к сущности. Нужно применять такие атрибуты, которые бы отражали содержание объектов, относящихся к сущности, составляли их «природу».

К примеру, нет смысла прикручивать к «смартфону» такой атрибут, как «способность отблескивать в свете лампочки». Этот атрибут никакого значения и важности для идентификации сущности не имеет и ничего не даёт для этого. Никак не отражает содержание смартфона и не указывает на его «природу». Многое может отблескивать в свете лампочки.

Индивидуальность должна отражать свойство, отличающее сущность от других или добавлять признак, который сужает выборку. Например, взяв атрибут «сенсорная панель», мы сужаем выборку устройств до тех устройств, которые имеют её, а остальные отбрасываем.

Прибавление каждого нового атрибута должно повышать степень индивидуальности сущности и увеличивать точность отсортировки устройств по сущностям.

Сущность – это тип, у которого есть срок «жизни». Всё течёт, всё меняется. Одни сущности исчезают, другие появляются.

Например, были «динозавры» — вымерли. Появились «млекопитающие». У любой сущности есть срок жизни. Пока сущность нужна и применяется, она «живёт».

Когда отпадает необходимость или возможность в существовании этой сущности, она прекращает своё бытие. Её срок «жизни» заканчивается.

Например, когда-то была популярна такая сущность, как «стационарный телефон», сейчас её замещает более продвинутая сущность «смартфон». «Стационарный телефон» постепенно умирает. А «смартфон» процветает.

Сущность — это тип, идентифицируемый по необходимому и достаточному количеству функций и названий атрибутов. То есть, чтобы чётко отделить одну сущность от другой, нужно иметь минимально необходимый и максимально достаточный набор функций и названий атрибутов.

Если мы просто укажем одно название атрибута какой-то сущности, например, «сенсорная панель», то мы не сможем по этому названию атрибута определить эта сущность — «смартфон» или нет. Этот атрибут необходим, но его будет недостаточно. Может это такая сущность, как «планшет»? Поэтому нужен минимально необходимый и максимально достаточный набор названий атрибутов (или совокупность, список, перечень, комбинация, что в данном случае я считаю тождественным).

В частности, чтобы чётко отделить «смартфон» от «планшета», нам необходим минимальный перечень функций и названий атрибутов. Думаю, если мы укажем функцию: «осуществление звонков и отправление сообщений из любого местонахождения» и следующий перечень названий атрибутов: сенсорная панель, серийный номер, модель, операционная система, ЦП, ОЗУ, GPS, Wi-Fi, Bluethooth, то этого скорее всего будет достаточно для того, чтобы определить (угадать), что это сущность «смартфон».

Отсюда, названия атрибутов являются обязательными, если они относятся к числу необходимых и достаточных для идентификации какой-то сущности. Все дополнительные атрибуты возможны, но уже не необходимы, и, соответственно, не обязательные.

Сущность — это тип, по наличию функций и названий атрибутов которого неопределённое количество конкретных объектов относится или не относится к этому типу. Это означает, что если какой-то конкретный объект имеет основную функцию: «осуществление звонков и отправление сообщений из любого местонахождения» и при этому у него есть совокупность всех следующих названий атрибутов: сенсорная панель, серийный номер, модель, операционная система, ЦП, ОЗУ, GPS, Wi-Fi, Bluethooth, то этот объект почти наверняка является сущностью «смартфон».

При этом такой сущностью будет неограниченное, неопределенное и любое количество конкретных объектов, имеющих указанные функции и названия атрибутов. Эта множественность является одной из ключевых характеристик сущности. Только то, что может напрямую или опосредованно (через подсущность) объединять под собой большое (более одного) и постоянно расширяющееся множество конкретных объектов, может являться сущностью. Нет смысла выделять отдельную сущность, для единичного экземпляра объекта. В этом случае объект и есть объект, а не сущность.

Сущность может быть материальной, то есть физической (технической, биологической), может быть нематериальной, то есть умозрительной (придуманной, вымышленной, воображаемой) — в виде образа, описанного текстом, художественно, алгоритмически (к примеру, программный продукт, процедура), математически (например, формула) или другими способами.

Сущность может быть или абстрактной, или процессной.

Абстрактная сущность — это сущность, объединяющая (обобщающая) другие подсущности — другие сущности (абстрактные и/или процессные), наследующие её:

функции, но в более узкой специализации,

и названия атрибутов, но обязательно имеющие дополнительно к наследуемым свои отличительные названия атрибутов.

В абстрактную сущность обобщаются другие сущности, а не конкретные объекты. В этом и заключается её абстрактность. То есть абстрактная сущность не может объединять конкретные объекты с конкретными значениями атрибутов.

Продолжение следует.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] — Хейвуд «Вуди» Аллен (Аллан Стюарт Конигсберг, род. 01.12.1935) — американский кинорежиссёр, актёр-комик, продюсер, четырёхкратный обладатель премии «Оскар», писатель, автор многочисленных рассказов и пьес.

[2] — Это моя личная точка зрения на предназначение человека на земле. Я считаю, что каждый человек должен созидать. Созидать Наследие, которое останется после него и будет приносить пользу другим людям. Таким наследием по древним обычаям минимум должно быть три «Д»: Дом, Дерево, Дети. Дом останется детям, как крыша над головой, без которой не может жить человек, или как их стартовый капитал. Дерево — это кислород, утилизация CO₂, экология. Дети — это потенциальные созидательные потомки, конечно же если их в дальнейшем правильно воспитать. Когда выполнена программа минимум, а я, например, её выполнил, далее можно созидать какое угодно наследие: созидательных потомков — воспитанных на созидание детей (родить мало, надо ещё воспитать, заточить детей на созидание), изобретения, дома, заводы, пароходы, произведения литературы, искусства, архитектуры и т. д. Всё, что приносит пользу другим людям, в том числе эстетическую. В этом предназначение человека, в этом его бессмертие. В наследии бессмертие! На мой взгляд, именно для созидания разум дан человеку природой и богом. Созидание требует труда, требует развития разума и сознания человека. Поэтому, созидая человек самосовершенствуется и развивается как личность, достигает осознания. Согласно Юнгу, самый тягчайший грех — нежелание достигнуть осознания, хотя такая возможность есть. Именно поэтому Юнг говорит, что с точки зрения психологии одной из самых злых и губительных сил являются нереализованные творческие способности. Если кто-то обладает творческим даром и вследствие своей лени или по какой-либо другой причине его не использует, эта психическая энергия превращается в настоящий яд. А я добавлю, если человек обладает разумом и его не использует для созидания. Он грешит. Он обрекает себя и часто тех, кто его окружает, на муки при жизни.