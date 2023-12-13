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Менеджмент

Усугубление сложности повышения ПИТ. Преодоление проблемы

Ещё ранее в статье «Управленческий труд» я указал, что управленческий труд, в свою очередь, заключается в выполнении интеллектуальных задач по управлению потоком задач.
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Истинная свобода невозможна, если разум отягощён заботами о наведении порядка.

Мортимер Адлер[1]

В статье «Доля интеллектуального труда растёт» я обосновал, что для повышения производительности труда нужно делать акцент на интеллектуальном труде из-за того, что его роль превалирует и возрастает. А раз так, значит, и возрастает значение потребности в наивысшей производительности именно интеллектуального труда.

Из-за продолжения технологического прогресса, из-за развития постиндустриального, информационного и инновационного общества, из-за цифровизации и цифровой трансформации, короче из-за продолжающегося и неизбежного роста сложности мира и организаций[2] появились факторы, которые усугубляют сложность управленческого труда, то есть сложность интеллектуальных задач по управлению потоком задач.

Встаёт вопрос: какие факторы усугубляют сложности с повышением ПИТ?

Ответ позволит учесть эти факторы при поиске способа удовлетворения «Спроса на наивысшую ПИТ» и преодоления проблемы «Низкая ПИТ».

Эти факторы заключаются в том, что:

  • условия жизнедеятельности всех субъектов становятся всё более и более турбулентными;

  • множатся сущности[3] (объекты), которыми нужно управлять (оперировать).

Турбулéнтность (от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный) говорит о том, что всё очень быстро, бурно и беспорядочно меняется. Появляются новые рынки, продукты и услуги. Имеют место колоссальные темпы изменений в предпочтениях потребителей и в технологиях.

Турбулентность приводит к необходимости быстрой реакции на изменения внешней среды. Реакция на изменения внешней среды – это изменения внутренней среды. Если этого не делать, то нарушаются порядки, появляются беспорядки, сбои, хаос и неадекватность внешней среде.

Изменения внутренней среды осуществляются путём выполнения интеллектуальных задач — интеллектуальным трудом. Следовательно, чем больше таких изменений, тем интенсивнее интеллектуальный труд. Получается, что из-за турбулентности возрастает доля интеллектуального труда и увеличивается сложность повышения его производительности.

Кроме того, технологический прогресс плодит всё новые и новые сущности. Как правило, эти сущности из интеллектуальной сферы, часто абстрактные. Рост количества сущностей увеличивает запутанность[4], так как возрастает количество связей между ними.

Поэтому размножение сущностей требует оперирования ими, чтобы удерживать ситуацию под контролем, чтобы не нарушались порядки, не появлялись хаос и беспорядки.

Выполнение задач по оперированию размножающимися сущностями из сферы интеллектуальной деятельности – это интеллектуальный труд. Таким образом, размножение сущностей увеличивает долю интеллектуального труда и сложность повышения его производительности.

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] Стр. 82. Часть 1. «Чтение как деятельность». Глава 5. «Несостоятельность школ» книги «Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений». Адлер, Мортимер. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.

[2] Проблему возрастающей сложности мира и организаций я описал в разделе 1. «Введение в управление потоком задач» в «Прологе».

[3] Соответствующее определение дано в статье «Понятие “сущность”» в разделе 2. «Главная сущность менеджмента — “ЗАДАЧА”»

[4] Запутанность — отсутствие порядка, ясности в чем-либо: неразбериха, переплетенность, дезориентированность, каверзность, хитроумность, замысловатость и т. д.

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