Менеджмент. Турбулентность внешних условий жизнедеятельности

В статье «Усугубление сложности повышения ПИТ» я указал, что одним из факторов, усложняющих повышение производительности интеллектуального труда, стала турбулентность внешних условий жизнедеятельности. Привёл определение турбулентности.

На болоте мельницу не построишь.

Турбулентность (от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный) говорит о том, что всё очень быстро, бурно и беспорядочно меняется.

Спрашивается: из-за чего условия жизнедеятельности становятся всё более и более турбулентными?

Ответ позволит понять, почему это усложняет повышение ПИТ. Является ли возрастание турбулентности объективным фактором, которого нельзя избежать, а требуется учитывать.

Турбулентность — это элемент возрастания сложности мира и организаций[1]. Она возникает из-за технологического прогресса, в рамках которого сейчас она усиливается из-за:

так называемого «информационного взрыва»,

цифровизации (цифровой трансформации).

Из Википедии: «информационный взрыв — постоянное увеличение скорости и объёмов публикаций (объёма информации) в масштабах планеты. Цивилизационные тренды развития информационного общества характеризуются тем, что в 2002 г. человечеством было произведено информации 18∙1018 байт (18 Эксабайт). За пять предыдущих лет человечеством было произведено информации больше, чем за всю предшествующую историю. Объём информации в мире возрастает ежегодно на 30 %. В среднем на человека в год в мире производится 2,5∙108 байт».

«К 2025 году объем всех данных во всем мире составит 163 зеттабайт (ЗБ). Это в 10 раз больше, чем общий объем данных по состоянию на 2016 год. Прогноз опубликован в докладе аналитической фирмы IDC «Эра данных 2025» (Data Age 2025). Объем данных, которые человечество накопит уже меньше, чем через 10 лет, трудно себе представить. 1 зеттабайт равен 1021 байтов. То есть общий объем информации составит 163*1021 байтов. Для сравнения, весь мировой объем интернет-трафика в 2016 году едва превысил 1 зеттабайт. А еще в 2006 году объем информации, произведенный человечеством за всю свою историю, был равен 0,16 ЗБ». Статья «Объем данных всего мира к 2025 году увеличится в 10 раз к 2016».

Хроника информационного взрыва очень хорошо описана в одноименном разделе в статье кандидата медицинских наук Ерёмина Алексея Львовича «От интеллекта индивидуума к интеллекту человечества» в журнале «Природа» № 4 (1064), Апрель, 2004г.: «Открытия и изобретения во второй половине XX в. привели к буму в развитии информационных технологий, средств связи и средств массовой информации. В итоге к концу века чрезвычайно возросли потоки информации, производимой, хранимой, передаваемой с помощью бессчетного количества книг, газет, принтеров, ксероксов, радиоприемников, магнитол, фото- и кинокамер, факсов и модемов, компьютеров, телефонов, телевизоров, спутников.

Проследим, как росло число пользователей перечисленной техникой. 1876 г. — А.Белл патентует телефонный аппарат. К концу XX в. количество телефонов достигло 700 млн [2]. В 1983 г. в мире насчитывался 1 млн абонентов сотовых телефонов, в 1990 г. — 11 млн. Распространение сотовых технологий делало этот сервис все более качественным, дешевым и доступным.

В результате, по данным Международного телекоммуникационного союза, к 1995 г. в мире стало 90.7 млн владельцев сотовых телефонов, а за последующие шесть лет их число выросло более чем в 10 раз — до 956.4 млн. По состоянию на сентябрь 2003 г. уже 1.29 млрд человек пользовались сотовыми телефонами. Предполагается, что к 2007 г. их количество увеличится почти вдвое и перешагнет за 2.15 млрд (данные Washington ProFile). 1895 г. — послан первый радиосигнал (Г.Маркони и А.С.Попов). Эра радио началась в 1906 г. В 1929 г. был сделан автомобильный радиоприемник, и уже в начале 1930-х годов ежедневная мировая радиоаудитория превысила 50 млн человек. 1923 г. — В.К.Зворыкин создал телевизор. В 1936 г. регулярное телевещание началось в Великобритании и Германии, в 1941 г. — в США. К концу XX в. телевизоров — 1160 млн. 1952 г. — запатентован транзистор, что послужило толчком очередного витка технологической революции: транзисторы позволили создать компьютер UNIVAC (именно от этого события ведет отсчет современная эпоха компьютеризации).

В 1977 г. компания Apple поставила на поток производство первых персональных компьютеров. К концу XX в. число компьютеров — 200 млн. 1957 г. — старт разработки сети без главного компьютера; 1969 г. — первые четыре компьютера соединены сетью с коммутацией пакетов; 1983 г. — все компьютеры сети ARPANet перешли на протокол Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), позволивший подключаться к Интернету через телефонные линии; 1989 г. — Т.Бернерс-Ли разработал технологию гипертекстовых документов — язык Hyper Text Markup Language (HTML), который лег в основу самой известной в настоящее время службы Интернета World Wide Web (WWW). Сейчас в мире насчитывается более 3 млрд интернет-сайтов, Интернет связывает 172 млн хостов и 689 млн человек (данные на 23 июля 2003 г., Washington ProFile)»[2]

Происходящая сейчас цифровизация (цифровая трансформация) затрагивает все направления деятельности людей.

«IDC считают, что к 2021 г. 60% компаний из списка TOP-2000 внедрят гибкую, интеллектуальную, виртуально-физическую среду для совместной работы ради улучшения опыта и производительности сотрудников» (Статья «Как цифровизация меняет офис»). Это говорит о том, что меняется даже рабочая среда.

«Темпы технических инноваций растут, а с ними растет и скорость взлетов и падений компаний, т. е. сокращается цикл так называемого созидательного разрушения. В 1965 г. средний возраст компаний из списка S&P 500 составлял 33 года. В 1990-м — уже 20 лет. По прогнозам, к 2026 г. он сократится до 14 лет. Если этот прогноз верен, то через 10 лет в списке S&P 500 останется только половина включенных в него сегодня компаний. Крупные компании, которые не сумеют идти в ногу со временем, будут вытеснены с рынка более гибкими конкурентами, ломающими привычные модели бизнеса. Иными словами, быстрый съест медленного». Статья «Перестройте свой бизнес или он будет разрушен»

Из-за цифровизации даже меняется подход молодёжи из поколения Y к своему трудоустройству.

«Сегодня молодые специалисты не хотят проводить в одной компании больше двух лет. … Большинство компаний сталкиваются с проблемой удержания сотрудников. Особенно остро вопрос стоит у стартапов, которые нанимают людей из поколения Y. Найти решение проблемы очень сложно, просто хорошего отношения к сотрудникам точно недостаточно, пишет Джефф Хейден, консультант, автор Inc. Он говорит, что работники поколения Y все равно уйдут от вас…». Статья «Они все равно уволятся. Как работать с поколением Y и вечной текучкой кадров».

«Технология меняет представление о том, что значит быть человеком, — сказал вице-президент и почетный сотрудник (Fellow) Gartner Дэрил Пламмер» (Статья «Gartner: технологии, которые через несколько лет изменят бизнес»):

ИИ научится распознавать эмоции и, отталкиваясь от эмоционального состояния человека, предлагать ему онлайн-рекламу. 30% ИТ-отделов внедрят политику BYOE: «принеси свои средства расширения возможностей (bring your own enhancement, BYOE), которая призвана усовершенствовать потенциал рабочей силы. К 2025 г. 50% владельцев смартфонов, которые обходятся без банковского счета, заведут мобильный криптовалютный счет. К 2023 г. по крайней мере в четырех из семи стран G7 будет создана саморегулируемая ассоциация для надзора за разработчиками ИИ и машинного обучения (МО). К 2023 г. 40% работников будут формировать рабочую среду и экосистему приложений в соответствии со своими профессиональными и персональными потребностями. Для реализации программ цифровой трансформации крупным предприятиям потребуется в среднем вдвое больше времени и денег, чем ранее предполагалось.

В статье «Gartner: 10 стратегических технологических тенденций-2020» приводятся следующие тенденции:

«1. Гиперавтоматизация. Гиперавтоматизация (hyperautomation) — это комбинация мультизадачного машинного обучения (МО), пакетного ПО и средств автоматизации для выполнения работы.

2. Мультиопыт. В будущем комбинированный сдвиг в моделях восприятия и взаимодействия приведет к мультисенсорному и мультимодальному опыту.

3. Демократизация экспертизы. Демократизация заключается в предоставлении людям доступа к технической экспертизе (например, МО и разработке приложений) или экспертизе в области бизнеса (например, процессу продаж или экономическому анализу) посредством радикально упрощенного метода доставки информации без необходимости интенсивного и дорогостоящего обучения.

4. Расширение человеческих возможностей. Расширение физических возможностей (physical augmentation) людей обеспечивается за счет применения носимых устройств.

5. Прозрачность и прослеживаемость. По мере того, как организации планируют программы по обеспечению прозрачности и доверительности, им нужно сосредоточиться на трех областях: ИИ и Машинное Обучение (МО); конфиденциальность, владение и контроль за личными данными; этически обоснованные действия ИИ-разработчиков (соблюдение Ethically Aligned Design, разработанного IEEE в 2016 г.).

6. Edge Computing набирает силу. Edge Computing станет доминирующей технологией для крупномасштабного развертывания подключенных устройств практически во всех отраслях промышленности в большом количестве сценариев применения.

7. Распределенное облако. Распределенное облако — это распределение публичных облачных служб по различным локациям при сохранении ответственности сервис-провайдера за их функционирование, управление, обновление и развитие.

8. Автономные вещи. С точки зрения непрофессионала, автономные вещи — это управляемые ИИ физические устройства, которые автоматизируют процессы, ранее выполнявшиеся людьми.

9. Практичный блокчейн. Потенциал блокчейна кроется в обеспечении доверительности и прозрачности между бизнес-экосистемами, потенциальном снижения затрат, сокращении времени проведения транзакций и улучшении потока денежных средств.

10. ИИ-безопасность. Gartner прогнозирует значительное увеличение числа потенциальных точек атак в интеллектуальных пространствах, что связано с ростом применения IoT, облачных вычислений, микросервисов и подключенных систем. Таким образом, ИБ-специалистам нужно сосредоточиться на трех ключевых областях — защите систем на базе ИИ, использовании ИИ для усиления защиты и предотвращении его злонамеренного применения».

«Почему компании нужно быть непременно сверхгибкой? Почему не просто гибкой или стойкой к изменениям? Дело в том, что в индустриальную эпоху уровень прогнозируемости рынка был очень высок — конкуренты были хорошо известны друг другу, клиенты — относительно лояльными, и, овладев рыночной нишей, вендор мог удерживать свои позиции годами, если не десятилетиями. Можно сказать, что индустриальная эпоха культивировала своего рода синтетическую уверенность в своем положении, которая, в свою очередь, привела к операционной модели «окостенения». Сегодняшний рынок гораздо более динамичен, а производственная модель слишком хрупкая и малоподвижная, чтобы адаптироваться к растущей неопределенности и волатильности рынка». Статья «Новая операционная модель бизнеса требует от CIO сверхгибкости».

Как мы видим, окружающий мир не стоит на месте, он развивается. Приведённые выше сведения показывают, как быстро и беспорядочно изменяется мир. Турбулентность проявляется во всём: в рабочей среде, объёме информации, технологиях, поведении людей, способах и средствах коммуникаций, организационных формах ведения бизнеса, потребительских предпочтениях и т. д.

Следовательно, в такой среде организация постоянно находится словно в «трясине»[3]. Всё «плывёт», всё зыбко, почва постоянно уходит из-под ног. Как говорится «никогда не знаешь, откуда ещё прилетит».

И «плохая новость» заключается в том, что это всё неизбежно. Это объективная реальность, против которой не попрёшь. Чревато «писать против ветра».

Технологический прогресс не умолим. Никто ни в силах ему противостоять. Никто не сможет его остановить. Следовательно, организация не может, так сказать «отсидеться» или «подождать, когда пройдёт дождь». Ведь «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»[4]. При этом, если ты стоишь на месте и не идешь в ногу с прогрессом или быстрее его, то ты уже отстаешь.

Надо ли говорить, что турбулентность внешней среды вызывает турбулентность и внутренней среды организации. Ведь выжить в турбулентной внешней среде можно только адекватно реагируя, действуя, двигаясь. Перестраиваясь, перегруппировываясь. Как в боксёрском поединке. То есть своевременно проводя интенсивные внутренние изменения в организациях. Самосовершенствуясь. Иначе, пропустишь «удар» внешней среды, и ты в нокауте или в нокдауне.

А внутренние изменения – это интеллектуальный труд: постоянная отмена устаревших задач, выработка и постановка новых задач, изменение приоритетов в задачах, перераспределение усилий и ресурсов между задачами, изменения в сроках задач, контроль выполнения задач и т. д. И всё это интеллектуальные задачи.

Представляете, насколько при этом усложняется интеллектуальный труд? Появляются новые требования к уровню производительности интеллектуального труда, в особенности управленческого – к управлению сложностью организации.

Полная версия статьи доступна в моей книге «ЗАДАЧИ ЧУДЕСНЫЕ, ИЛИ КОЗЫРНАЯ «ТУЗ» МОТАЕВА!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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[1] Проблему возрастающей сложности мира и организаций я описал в разделе 1. «Введение в управление потоком задач» в «Прологе».

[2] Оригинальный текст: Еремин А.Л. «От интеллекта индивидуума к интеллекту человечества» // Природа РАН. - 2004. - №4. – С. 23-28

[3] Трясина — зыбкое место в болоте, поросшее ярко-зелёной травой и мхом, ходить по которому опасно для жизни

[4] Цитата из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес»