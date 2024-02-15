Одна пчела лучше пригоршни мух. Преимущества высокой производительности интеллектуального труда

Расскажу о том, что нам даёт повышение производительности интеллектуального труда.

«Одна пчела лучше пригоршни мух» — испанская народная пословица.

В предыдущих статьях я объяснил, что такое интеллектуальный труд, откуда появилась потребность в повышении производительности интеллектуального труда и чем она обостряется — усугубляется.

Теперь расскажу о том, что нам даёт повышение производительности интеллектуального труда?

То есть сейчас я пойду от обратного. Не от того, какие проблемы нам создаёт «Низкая ПИТ», а от того, какие преимущества мы получаем, если нам удастся её повысить. Понимание этого ещё больше убедит вас в значении потребности повышения ПИТ, так как является ещё одной предпосылкой её появления.

А даёт оно два очевидных преимущества.

Высокая производительность интеллектуального труда: это, во-первых, скорость реакции на быстро изменяющиеся условия — на турбулентность и размножение сущностей;

это, во-вторых, преимущество по цене, так как это лучшее соотношение результаты труда/затраты на труд.

Получение этих двух преимуществ повышает вероятность «сбытия мечт» и обеспечивает конкурентоспособность. То есть вы конкурентнее, если вы производительнее других!

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

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