Логотип Александр Мотаев
Александр Мотаев
Менеджмент

Одна пчела лучше пригоршни мух. Преимущества высокой производительности интеллектуального труда

Расскажу о том, что нам даёт повышение производительности интеллектуального труда.
26 12

«Одна пчела лучше пригоршни мух» — испанская народная пословица.

В предыдущих статьях я объяснил, что такое интеллектуальный труд, откуда появилась потребность в повышении производительности интеллектуального труда и чем она обостряется — усугубляется.

Теперь расскажу о том, что нам даёт повышение производительности интеллектуального труда?

То есть сейчас я пойду от обратного. Не от того, какие проблемы нам создаёт «Низкая ПИТ», а от того, какие преимущества мы получаем, если нам удастся её повысить. Понимание этого ещё больше убедит вас в значении потребности повышения ПИТ, так как является ещё одной предпосылкой её появления.

А даёт оно два очевидных преимущества.

Высокая производительность интеллектуального труда:

  • это, во-первых, скорость реакции на быстро изменяющиеся условия — на турбулентность и размножение сущностей;

  • это, во-вторых, преимущество по цене, так как это лучшее соотношение результаты труда/затраты на труд.

Получение этих двух преимуществ повышает вероятность «сбытия мечт» и обеспечивает конкурентоспособность. То есть вы конкурентнее, если вы производительнее других!

Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»

С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр

Обсудить эту и другие статьи блога вы можете в нашем Telegram-канале Управление потоком задач.

Начать дискуссию

Отчетность

Большинство бухгалтеров сдает отчетность через СБИС. А вы?

Бухгалтеры для сдачи отчетности выбирают сервис СБИС, а вот услугами оператора «Калуга Астрал» практически не пользуются. Какие системы выбираете вы? Голосуйте в группе ВК!

11

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры новостей

🔥 Итоги дня: Цукерберг раскритиковал гарнитуру Apple, ЦБ изучит ситуацию со сбоями на Мосбирже, а «Роскосмосу» не поможет даже «волшебный пендель»

Подготовили для вас обзор не бухгалтерской повестки. Расскажем, что сегодня происходило в мире и обсуждали в сети.

1
28
Мошенничество

Мошенники придумали новую схему вымогательства с «похищением человека»

Злоумышленники убеждают жертву уехать на несколько дней в другой город и не отвечать на звонки. В это время у родственников требуют выкуп.

41

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Бухгалтеры

❤️Любовь это... Забирайте валентинки от «Клерка»! Подарок для всех влюбленных бухгалтеров

Наши крутые дизайнеры решили порадовать вас подарками и нарисовали милые открытки-валентинки. Забирайте себе, отправляйте друзьям и любимым! От «Клерка» с любовью!

❤️Любовь это... Забирайте валентинки от «Клерка»! Подарок для всех влюбленных бухгалтеров
1
27
Бухгалтеры

«Клерк» снова собирает бухгалтеров на конференцию! Получите новые знания, заведите полезные знакомства и станьте уверенными в себе

Думаете прийти на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» — посмотрите отзывы о предыдущих встречах.

38
Маркировка товаров

Торговые сети отказываются покупать разливное пиво

Некоторые ретейлеры оказались не готовы передавать информацию о продажах пива в кегах в систему маркировки.

52

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Артур Дулкарнаев
Артур Дулкарнаев
Валютный счет

У уведомления об открытии счета одна форма для физических лиц и для ИП

Правильно ли я понимаю, что у уведомления об открытии счета одна форма для физических лиц и для ИП, а вот у отчета о движении денег формы отличаются?

10
Госзакупки

Можно ли предусмотреть в контракте «сокращенный» срок выполнения работ

При проведении госзакупок на поставку товара на организацию потенциальным участником закупки в УФАС г. Москвы была подана жалоба с требованием провести внеплановую проверку аукционной документации, поскольку действия организации посчитали нарушением п. 3 ч. 2 ст. 42 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно нарушение, ограничение конкуренции.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
42
Инвестиции

Путин вывел доходы паевых инвестиционных фондов из-под налогообложения

Закон снизит налоговую нагрузку для инвесторов, активы которых были выделены из заблокированных паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в специальные закрытые фонды.

69
Расходы по налогу на прибыль

Когда включать в расходы проценты по займу

По договорам займа, срок действия которых приходится более чем на один налоговый период, расход в виде процентов учитывают на конец каждого месяца.

74
Сальдо ЕНС

Нужно сдать уточненную налоговую декларацию? Это можно сделать без штрафа

Чтобы за подачу уточненной декларации не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги.

97
Логотип Александр Мотаев
Александр Мотаев
Менеджмент

Одна пчела лучше пригоршни мух. Преимущества высокой производительности интеллектуального труда

Расскажу о том, что нам даёт повышение производительности интеллектуального труда.

26

Разборы законов

1 166
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Компаниям из ОЭЗ разрешат использовать арендные права для получения кредитов

Чтобы резиденты ОЭЗ могли быстро привлекать финансирование для инвестиционных проектов, Минэкономики предлагает снять запрет на передачу в залог арендных прав.

35
Интернет и IT

Нейросеть от «Сбера» GigaChat научилась сдавать экзамены

Нейросетевая модель «Сбера» прошла итоговую аттестацию по направлению подготовки «Лечебное дело» для студентов 6 курса.

67
Социальный вычет

Какие документы нужны бухгалтеру, чтобы оформить работнику НДФЛ-вычет на обучение в 2024 году

Вычет по расходам на образование работник вправе оформить через работодателя в текущем налоговом периоде. Чтобы бухгалтерия могла применить НДФЛ–вычет, ей понадобится заявление от работника и подтверждение его права на вычет от ИФНС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5
Обзоры для бухгалтера

🍒 Как не ошибиться в уведомлении по ЕНП, правильно посчитать минимальный налог по УСН, отразить в отчете лизинг: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

72
Логотип Астрал
Астрал
Мошенничество

Ответственность за фиктивную регистрацию юридического лица

Фиктивные организации создаются с различными целями, но основными мотивами являются финансовые махинации, уклонение от налогов, легализация незаконно полученных средств и обход законодательства. Все эти действия являются незаконными и влекут за собой уголовную ответственность.

Ответственность за фиктивную регистрацию юридического лица
43
РСВ

Какие трудности до сих пор вызывает новая форма РСВ

Чтобы не получать от налоговиков уведомление о расхождении данных, важно заполнить РСВ без ошибок. Узнайте, что нужно проверить бухгалтеру!

119

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркетинг

Региональные власти будут ограничивать работу «наливаек»

У региональных властей теперь есть право запретить деятельность заведений, которые работают днем как магазины, а вечером и ночью продают пивные и слабоалкогольные напитки.

82
Бесплатно с Валюта

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс

В последние годы участникам ВЭД не позавидуешь. Экспортеры и импортеры в окружении санкций пытаются угадать курс и выполнить новые требования валютного законодательства. Предлагаем вашему вниманию короткую справку о состоянии валютного регулирования на начало 2024 года.

Что меняется в валютном регулировании в 2024 году. Мини-курс
79