Одна пчела лучше пригоршни мух. Преимущества высокой производительности интеллектуального труда

«Одна пчела лучше пригоршни мух» — испанская народная пословица.
В предыдущих статьях я объяснил, что такое интеллектуальный труд, откуда появилась потребность в повышении производительности интеллектуального труда и чем она обостряется — усугубляется.
Теперь расскажу о том, что нам даёт повышение производительности интеллектуального труда?
То есть сейчас я пойду от обратного. Не от того, какие проблемы нам создаёт «Низкая ПИТ», а от того, какие преимущества мы получаем, если нам удастся её повысить. Понимание этого ещё больше убедит вас в значении потребности повышения ПИТ, так как является ещё одной предпосылкой её появления.
А даёт оно два очевидных преимущества.
Высокая производительность интеллектуального труда:
это, во-первых, скорость реакции на быстро изменяющиеся условия — на турбулентность и размножение сущностей;
это, во-вторых, преимущество по цене, так как это лучшее соотношение результаты труда/затраты на труд.
Получение этих двух преимуществ повышает вероятность «сбытия мечт» и обеспечивает конкурентоспособность. То есть вы конкурентнее, если вы производительнее других!
Полная версия статьи доступна в моей книге «Задачи чудесные, или Козырная «ТУЗ» Мотаева!»
С уважением к Вам и Вашему делу, Мотаев Александр
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